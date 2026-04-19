Home Lifestyle Food Turkish Lahmacun. Rețetă de lipie subțire cu carne, legume și arome orientale

Turkish Lahmacun. Rețetă de lipie subțire cu carne, legume și arome orientale

Turkish Lahmacun este unul dintre cele mai iubite preparate din bucătăria turcească, adesea numit „pizza turcească”, deși asemănarea este doar de suprafață. În realitate, este un preparat mult mai fin și mai aromat, în care echilibrul dintre aluatul subțire și toppingul bogat face toată diferența.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 19 Aprilie 2026, 22:11 | Actualizat Luni, 20 Aprilie 2026, 08:06
Turkish Lahmacun este genul de mâncare simplă, perfectă pentru a fi savurată caldă, rulată, cu multă prospețime alături | Shutterstock

Lahmacun este genul de mâncare simplă, dar incredibil de satisfăcătoare, perfectă pentru a fi savurată caldă, rulată, cu multă prospețime alături.

Aluatul este foarte subțire, ușor crocant pe margini, dar încă flexibil, astfel încât să poată fi rulat. Deasupra se întinde un strat fin de carne tocată amestecată cu legume și condimente – o compoziție suculentă, intens aromată, cu note ușor picante și acidulate. Roșiile, ardeiul și ceapa aduc dulceață și prospețime, în timp ce pătrunjelul și condimentele dau acel parfum specific oriental.

Pizza turcească nu este complet fără acompaniamentul clasic: frunze crocante de salată, felii de roșii, ceapă roșie și, foarte important, zeamă de lămâie stoarsă din belșug. Se rulează și se mănâncă din mână, iar fiecare mușcătură este un amestec perfect de crocant, suculent, acrișor și ușor picant.

Turkish Lahmacun - Ingrediente

Pentru aluat:

  • 500 g făină
  • 7 g drojdie uscată (sau 20 g drojdie proaspătă)
  • 1 linguriță zahăr
  • 1 linguriță sare
  • 300 ml apă călduță
  • 2 linguri ulei de măsline.

Pentru topping:

  • 300 g carne tocată (vită sau amestec vită + miel)
  • 1 ceapă mică
  • 2 roșii bine coapte
  • 1 ardei roșu
  • 2 căței de usturoi
  • 1 legătură pătrunjel proaspăt
  • 2 linguri pastă de roșii
  • 1 linguriță boia dulce
  • ½ linguriță boia iute (opțional)
  • ½ linguriță chimen măcinat
  • sare și piper, după gust
  • 2 linguri ulei de măsline

Pentru servire:

  • frunze de salată
  • roșii feliate
  • ceapă roșie tăiată subțire
  • felii de lămâie

Turkish Lahmacun - Mod de preparare

Începe cu aluatul, care trebuie să fie elastic și ușor de întins foarte subțire. Dizolvă drojdia și zahărul în apă călduță și lasă-le câteva minute până devin ușor spumoase. Într-un bol mare, amestecă făina cu sarea, apoi adaugă lichidul și uleiul de măsline. Frământă până obții un aluat neted, elastic și nelipicios.

Acoperă aluatul și lasă-l la dospit aproximativ o oră, până își dublează volumul. În acest timp, aromele toppingului se pot pregăti.

Pentru umplutură, toacă foarte fin ceapa, roșiile (fără semințe, dacă sunt prea zemoase), ardeiul, usturoiul și pătrunjelul. Ideal este să obții o compoziție aproape ca o pastă, pentru a se întinde uniform. Amestecă legumele cu carnea tocată, pasta de roșii, uleiul de măsline și condimentele. Compoziția trebuie să fie ușor umedă și foarte bine omogenizată.

Cum formezi și coci Turkish Lahmacun

După dospire, împarte aluatul în bile mici, de mărimea unei mingi de golf. Întinde fiecare bilă într-o foaie foarte subțire, aproape ca o lipie. Transferă foaia pe hârtie de copt sau direct pe o tavă.

Întinde un strat subțire de compoziție de carne pe toată suprafața, apăsând ușor pentru a se fixa bine de aluat. Stratul trebuie să fie fin, nu gros, pentru a se coace uniform.

Coace lahmacun-ul în cuptorul preîncălzit la 220–240°C, timp de 6–8 minute, până când marginile devin ușor aurii, iar toppingul este gătit și ușor rumenit.

Servește Turkish Lahmacun imediat, cât este fierbinte. Așază deasupra frunze de salată, roșii și ceapă, stropește generos cu suc de lămâie, apoi rulează lipia.

Gustul este intens, proaspăt și echilibrat – o combinație perfectă între aluat crocant, topping suculent și note vibrante de citrice și verdețuri.

Este un preparat care nu doar hrănește, ci creează o experiență completă, simplă și autentică, exact cum trebuie să fie mâncarea bună.

