Prăjitura cu nucă și glazură de vanilie este un pandișpan ușor și pufos, iar aroma este delicioasă. Adăugarea unei glazuri simple cu vanilie adaugă o altă dimensiune fiecărei îmbucături, așa că, per total, este un desert excelent! Este o prăjitură frumoasă și ușor de făcut pentru sărbători.

Publicat: Miercuri, 10 Decembrie 2025, 10:05 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 14:29

Poți face această prăjitură cu nucă și glazură de vanilie ca un blat simplu cu glazură deasupra, sau sub forma unui tort, cu glazura între straturi și apoi și deasupra. Instrucțiunile de preparare sunt la fel pentru ambele, doar forma tăvii de copt și asamblarea diferă.

Rețetă prăjitură cu nucă și glazură de vanilie

Ingrediente pentru prăjitura cu nucă

Blatul

250 g unt cu 80% grăsime, moale

200 g zahăr tos

190 g făină

1 plic praf de copt

un vârf linguriță de sare

4 ouă, ușor bătute

80 ml lapte

2 lingurițe extract de vanilie

140 g nuci tocate și o mână de nuci tăiate pentru decor

Glazura

150 g unt cu 80% grăsime moale

300 g zahăr pudră/pudră (poți mări această cantitate dacă vrei glazura foarte dulce)

1 linguriță extract de vanilie

Mod de preparare pentru prăjitură cu nucă și glazură de vanilie

Pentru blatul prăjiturii cu nucă

1. Preîncălzește cuptorul la 160 °C. Unge și tapetează ușor cu făină două forme rotunde de tort cu fund detașabil de 20 cm.

2. Cerne făina, sarea și praful de copt. Toacă mărunt nucile. Asigură-te că bucățile nu sunt mai mari decât un bob de mazăre. Dacă sunt mai mari, se vor scufunda la fund în timpul coacerii.

3. Bate ușor ouăle într-un castron și adăugă vanilia. Într-un bol, mixează untul moale și zahărul până când compoziția devine ușoară și pufoasă.

Mixarea untului și a zahărului este foarte importantă pentru a obține o textură pufoasă a blatului de tort. Asigură-te că mixezi amestecul până când vezi că untul devine aproape alb. O să-ți ia aproximativ 5-7 minute pentru asta, dar merită timpul suplimentar.

4. Adăugă amestecul de ouă, puțin câte puțin, în compoziția de mai sus. Apoi adăugă jumătate din făină, apoi laptele, apoi restul de făină. Adăugă nucile și asigură-te că sunt bine combinate și uniform distribuite.

5. Transferă amestecul de aluat de tort în mod egal în cele 2 forme de copt și coace 30-35 de minute sau până trece testul scobitorii (când înțepi blatul cu o scobitoare și iese curată, fără urme de aluat lipite pe ea). Reține că timpul de coacere poate varia ușor în funcție de cuptor, așa că e bine să verifici dacă sunt gata după 25-30 de minute de coacere.

Dacă folosești o tavă de chec, menține aceeași temperatură și coace timp de aproximativ 1 oră până la 1 oră și 10 minute.

6. Lasă blaturile să se odihnească timp de 2 minute, apoi scoate-le din forme și așează-le cu susul în jos pe un grătar de răcire. Lasă-le să se răcească complet înainte de a pune glazura.

Pentru glazura de unt

7. Adăugă untul moale (neapărat să fie moale), vanilia și zahărul pudră într-un bol și combină-le cu o lingură de lemn. Dacă începi să le amesteci cu un mixer electric, zahărul pudră va zbura peste tot!

După ce sunt combinate, folosește un mixer și bate untul, zahărul și vanilia până când amestecul capătă o culoare aproape albă și devine pufos.

În acest moment, gustă crema de unt pentru a verifica cât este de dulce. Dacă vrei să fie mai dulce, adăugă pur și simplu mai mult zahăr pudră, câte puțin pe rând, până când este pe gustul tău.

8. Când blaturile s-au răcit complet, așează primul blat pe o farfurie sau pe tava de servire a tortului, apoi iei din glazură și o întinzi uniform deasupra. Adăugi al doilea blat deasupra și continuă să glazurezi peste tot prăjitura. Poți pur și simplu să întinzi glazura cu o spatulă sau să folosești un poș de ornat dacă vrei un model frumos.

După ce ai terminat de glazurat prăjitura poți decora deasupra cu nucă tocată sau cu jumătăți de nucă formând un model.

