Rețeta de gem de prune a lui David Beckham. Preparatul a făcut furori în mediul online. Cum se pregătește „Beckjam” cu rom

Rețeta de gem de prune a lui David Beckham a făcut furori în mediul online. Se pare că fostul fotbalist a dat lovitura cu acest preparat delicios. Iată cum se pregătește, de fapt, „Beckjam” cu rom.

Rețeta de gem de prune a lui David Beckham a făcut furori în mediul online | Shutterstock & Getty

Se pare că David Beckham și-a găsit o nouă pasiune: gătitul. Fostul fotbalist îi place să își petreacă timpul în grădina sa din Cotswolds, unde este înconjurat de albine, legume și o mulțime de pomi fructiferi.

În această perioadă, David Beckham a profitat din plin de prunele coapte din livadă. Acesta nu a stat prea mult pe gânduri și a pregătit propria rețetă de gem de prune. Preparatul a devenit rapid celebru în mediul online.

Citește și: David Beckham, surprins gol pușcă de către soția lui. Imaginile „scăpate” pe internet care dezvăluie trupul său bine lucrat

Rețeta de „Beckjam” a impresionat-o până și pe Victoria Beckham, care a publicat imagini cu produsul delicios pe rețelele sociale. Gemul de prune al fostului fotbalist a intrat rapid în atenția fanilor.

Articolul continuă după reclamă

Rețeta lui David Beckham pentru gemul de prune. Cum se prepară „Beckjam”

Gemul de prune pe care David Beckham l-a numit chiar „Beckjam” este un produs deosebit cu un gust intens de rom. Acest preparat poate fi pregătit cu ușurință acasă de către oricine. Este nevoie de timp, răbdare și doar câteva ingrediente.

Ingrediente pentru rețeta de „Beckjam”

Pentru a impresiona invitații cu un gem de prune diferit este nevoie de următoarele ingrediente:

• 5 kg prune bine coapte

• 1 kg zahăr

• 2 lămâi organice

• 200 ml rom negru, de calitate.

Mod de preparare pentru gemul de prune al lui David Beckham

Cei care își doresc să obțină un gem de prune exact ca cel al lui David Beckham trebuie să urmeze câțiva pași importanți.

• Pentru început se spală prunele, se scot sâmburii și se taie fructele în sferturi.

• Se folosește o oală mare, unde se pun fructele și zahărul în straturi. Se acoperă și se lasă peste noapte într-un spațiu rece.

• Se gătește amestecul de prune și zahăr la foc mediu pentru aproximativ o oră. Este important ca dulceața să fie amestecată din când în când.

• Se adaugă lămâile tăiate în felii subțiri, fără sâmburii, atunci când gemul începe să aibă o consistență groasă.

Citește și: David Beckham, apariți rară alături de mama sa. Cum arată Sandra și la ce eveniment cu ștaif a scos-o fostul fotbalist

• La final, se adaugă romul negru și se amestecă.

• Dulceața de prune se toarnă în borcane sterilizate care se închid ermetic. Acestea trebuie lăsate să se răcească.

• Cei care își doresc organizare în cămară pot pune etichete pe borcane pentru a-și da seama cu ușurință ce se află în acestea.

De ce este atât de special gemul de prune al lui David Beckham

Gemul de prune al lui David Beckham spune povestea fostului fotbalist care și-a găsit liniștea într-o pasiune neașteptată: gătitul. De asemenea, acest produs este foarte special deoarece vedeta a folosit fructe proaspete din propria grădină.

După ce a petrecut mulți ani pe terenul de fotbal, acesta a trecut la borcanele de dulceața. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că David Beckham este fascinat de grădina sa, unde se mândrește cu legumele și pomii fructiferi.