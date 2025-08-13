Antena Căutare
Cât zahăr se pune la dulceaţa de cireşe. Trucuri pentru un gust perfect

Dulceața de cireșe este, fără îndoială, unul dintre cele mai elegante și intense conserve de vară, dar reușita ei depinde în mare parte de proporția corectă dintre zahăr și fructe. Dacă pui prea puțin, dulceața nu se leagă bine și nu rezistă în timp. Dacă exagerezi, gustul cireșelor se pierde într-un sirop prea dens și obositor.

Publicat: Miercuri, 13 August 2025, 08:05
Cantitatea de zahăr din dulceața de cireșe depinde de soiul de cireșe folosit | Shutterstock

Un echilibru bun între dulceață și aromă se obține ajustând zahărul în funcție de cât de coapte sunt cireșele – cele foarte dulci, de exemplu, cer mai puțin adaos decât cele ușor acrișoare. De asemenea, contează și dacă vrei o dulceață clasică, cu sirop generos, sau una mai legată, potrivită pentru prăjituri. În plus, trebuie luat în calcul și faptul că zahărul are și rol de conservant, nu doar de îndulcitor, așa că reducerea drastică a cantității poate afecta termenul de valabilitate.

Pentru a obține un gust perfect, e important să nu adaugi tot zahărul dintr-o dată în timpul fierberii, ci să lași fructele să stea cu el câteva ore, timp în care își lasă sucul și încep un proces natural de siropare. Astfel, dulceața se leagă mai repede și păstrează aromele fructului proaspăt. Un strop de suc de lămâie adăugat la final accentuează gustul cireșelor și stabilizează culoarea, fără a da note acide deranjante.

Cât zahăr se pune la dulceaţa de cireşe, dacă vrei un gust echilibrat

Pentru o dulceață de cireșe cu gust echilibrat – nici prea dulce, nici prea acrișor – cantitatea ideală de zahăr este aproximativ 700–800 g la 1 kg de fructe fără sâmburi. Această proporție permite păstrarea aromei naturale a cireșelor, fără ca zahărul să acopere gustul fructului, dar suficient cât să asigure conservarea pe termen lung.

Dacă cireșele sunt foarte dulci, cum sunt cele negre de vară, poți reduce zahărul spre limita inferioară (650–700 g). În schimb, dacă folosești cireșe roșii, ușor acrișoare, poți merge până la 800 g de zahăr pe kilogram, pentru a echilibra aciditatea.

Indiferent de cantitate, este esențial ca zahărul să se dizolve lent, prin macerarea fructelor câteva ore înainte de fierbere. Astfel, cireșele își lasă sucul, iar dulceața va avea un sirop bine legat și fructe întregi, fără a fi nevoie de fierbere îndelungată.

Reţetă simplă de dulceaţă de cireşe

Ingrediente

  • 1 kg cireșe fără sâmburi (negre, dulci sau ușor acrișoare)
  • 700–800 g zahăr
  • 1 lingură suc de lămâie

Mod de preparare

Cireșele se spală bine, se curăță de sâmburi și se pun într-un vas larg, stratificate cu zahărul. Se lasă la rece timp de 4–6 ore sau peste noapte, până își lasă siropul natural. Se adaugă sucul de lămâie, apoi vasul se pune pe foc mediu și, după ce începe să fiarbă, se reduce intensitatea focului pentru a menține o fierbere lentă. Spuma formată la suprafață se îndepărtează constant, pentru ca siropul să rămână limpede.

Dulceața se fierbe aproximativ 35–45 de minute, până când siropul se leagă – testul clasic este să pui câteva picături pe o farfurie rece: dacă se scurg lent și nu se împrăștie, este gata. La final, dulceața se lasă 10 minute să se domolească, apoi se toarnă fierbinte în borcane sterilizate, care se închid ermetic și se întorc câteva minute cu capacul în jos. După răcire, se păstrează la loc răcoros și întunecat.

Trucuri pentru a obţine o dulceaţă de cireşe perfectă

Pentru a obține o dulceață de cireșe perfectă – cu fructe întregi, sirop limpede și gust echilibrat – contează fiecare etapă a preparării, de la alegerea cireșelor până la sterilizarea borcanelor. Un prim truc esențial este folosirea unor cireșe ferme, bine coapte, dar nu prea moi. Cele negre, dulci, cu pulpă cărnoasă, sunt ideale pentru că își păstrează forma în timpul fierberii și au un gust intens.

După ce sunt spălate și curățate de sâmburi, cireșele trebuie lăsate la macerat cu zahărul minimum 4–6 ore, de preferat peste noapte, pentru a-și lăsa sucul natural. Acest pas reduce timpul de fierbere și ajută la păstrarea integrității fructelor. E important ca fierberea să se facă într-un vas larg, cu fund gros, pe foc mediu spre mic, fără amestecări dese, ca să nu se zdrobească cireșele.

Pentru un sirop clar și legat, spuma formată la suprafață se îndepărtează constant. Nu te grăbi să pui dulceața în borcane imediat ce ai stins focul. Las-o 10–15 minute să se domolească, astfel încât fructele să nu se ridice la suprafață după turnare. Un alt truc care ajută la conservare și gust este adăugarea unei linguri de suc de lămâie, care stabilizează culoarea și previne zaharisirea. Dacă vrei un plus de aromă fără a acoperi gustul cireșelor, poți pune la fiert, pentru câteva minute, o bucățică de baton de vanilie sau o jumătate de băț de scorțișoară, apoi le scoți înainte de a turna dulceața în borcane.

