Rețetă de murături picante cu ardei iute și un ingredient secret

Murăturile picante sunt perfecte alături de preparate din carne de porc sau altele bogate în grăsime. Ardeiul iute este de obicei cel care le face picante, dar mai există și alte variante de a transforma gustul tradițional într-unul mai complex și mai rafinat.

Ardeiul iute aduce murăturilor acea iuțeală intensă și directă, însă ghimbirul adaugă o notă caldă, ușor citrică, care echilibrează aciditatea saramurii. În combinație, cele două ingrediente creează un gust dulce-acrișor-picant cu straturi de aromă, care se dezvoltă pe măsură ce legumele fermentează. Ghimbirul nu doar îmbogățește paleta gustativă, ci contribuie și la prospețimea și crocănțeala legumelor.

Mai mult decât atât, ghimbirul este cunoscut pentru proprietățile sale antimicrobiene și digestive, ceea ce îl face un aliat perfect în rețetele de conservare. Adăugat în cantitatea potrivită, el păstrează gustul autentic al murăturilor românești, dar oferă și o notă exotică, amintind de bucătăriile asiatice. Murăturile picante cu ardei iute și ghimbir sunt perfecte dacă vrei să aduci un plus de savoare în farfurie și să surprinzi familia cu un preparat diferit de cel clasic.

Rețetă de murături picante

Ingrediente

1 kg castraveți mici

500 g gogonele

300 g ardei kapia

200 g morcovi

200 g conopidă (buchețele mici)

2 ardei iuți roșii (aproximativ 30 g)

1 ardei iute verde (15 g)

30 g rădăcină de ghimbir proaspăt

1 l apă

30 g sare grunjoasă, neiodată

20 g zahăr

100 ml oțet de vin alb (5–6% aciditate)

4 căței de usturoi (aproximativ 12 g)

10 g rădăcină de hrean (bucățele subțiri)

5 g semințe de muștar

5 g boabe de piper negru

2 foi de dafin

1 crenguță de mărar uscat

Mod de preparare

Se spală bine toate legumele și se lasă la scurs. Morcovii se taie rondele, ardeii kapia în fâșii, iar conopida se desface în buchețele. Ardeii iuți se crestează ușor cu vârful cuțitului. Ghimbirul se curăță de coajă și se taie felii subțiri.

Într-un borcan de 3 l se așază la bază mărarul uscat, bucățile de hrean, usturoiul și feliile de ghimbir. Se adaugă legumele stratificat, alternând culorile, iar printre ele se pun ardeii iuți pentru a se distribui uniform aroma picantă.

Separat, se prepară saramura: se pune apa la fiert cu sarea, zahărul și oțetul. Când lichidul clocotește, se adaugă boabele de piper, foile de dafin și semințele de muștar, apoi se toarnă fierbinte peste legumele din borcan, astfel încât să le acopere complet.

Borcanul se închide imediat cu capac etanș, se acoperă cu o pătură și se lasă să se răcească lent. Se depozitează într-un loc răcoros și întunecat. După 2–3 săptămâni, murăturile vor fi gata, având un gust acrișor-picant echilibrat, cu note aromatice de ghimbir.

Ingredientul secret: ghimbir

Ghimbirul adăugat în murăturile picante are mai multe roluri, atât de gust, cât și funcționale. În primul rând, adaugă o aromă distinctă, ușor citrică, cu note picante și calde, care completează iuțeala ardeilor și dă murăturilor un gust mai complex. În timp ce ardeiul iute aduce o senzație de foc imediată, ghimbirul are o iuțeală mai blândă, aromatică, ce persistă pe limbă și echilibrează aciditatea saramurii.

În al doilea rând, ghimbirul are proprietăți antimicrobiene și antioxidante, ceea ce ajută la o fermentație mai sigură și poate contribui la păstrarea murăturilor pentru mai mult timp. De aceea, în unele rețete tradiționale sau asiatice, ghimbirul se folosește frecvent ca adjuvant natural în conservare.

Nu în ultimul rând, ghimbirul aduce și beneficii digestive. Consumul regulat de murături cu ghimbir poate stimula digestia și poate reduce disconfortul abdominal, efect cunoscut din medicina tradițională asiatică.