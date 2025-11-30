Rețeta rapidă și delicioasă de ardei umpluți de post a lui Chef Roxana Blenche. Care e ingredientul secret

Postul Crăciunului continuă, iar cei care au decis să țină tot postul trebuie să devină zilnic creativi când vine vorba de mesele pe care le pregătesc pentru întreaga familie.
În postul Crăciunului mâncarea trebuie să fie cât mai diversificată, bogată în legume și surse sănătoase de proteine care pot înlocui carnea și lactatele. Iată o rețetă ușoară de post pentru întreaga familie care te va ajuta să răsfeți și cei mai mofturoși membrii ai familiei. Chef Roxana Blenche a pregătit o rețetă simplă și delicioasă de ardei umpluți.
Rețeta delicioasă și rapidă de ardei umpluți de post a lui Chef Roxana Blenche
Ingrediente - Rețeta delicioasă și rapidă de ardei umpluți de post a lui Chef Roxana Blenche
- o ceapă albă
- o jumătate de păstârnac
- un morcov
- o jumătate de ardei roșu
- 6 ciuperci champignon brune
- sare
- piper
- 100 gr orez roșu
- o legătură de mărar
- tofu în saramură
- 6-8 ardei galbeni pentru umplut
- 500 gr suc de roșii
- apă
Mod de preparare - Rețeta delicioasă și rapidă de ardei umpluți de post a lui Chef Roxana Blenche
Începem prin a toca mărunt ceapa albă și păstârnacul, apoi dăm morcovul pe răzătoare. Punem aceste legume în tigaie la călit cu ulei de măsline. Între timp, tăiem în cuburi mici o jumătate de ardei roșu și 6 ciuperci și le adăugăm și pe ele în tigaie și condimentăm cu sare și piper. După ce s-au călit, scoatem legumele într-un bol și adăugăm 100 gr de orez roșu.
Apoi tocăm o legătură de mărar și mărunțim o bucată de tofu în saramură și le adăugăm peste compoziție, amestecând foarte bine. Luăm fiecare ardei în parte, îl curățăm de semințe și îl umplem cu această compoziție, dăm capacul ardeiului cu făină și îl punem la loc, iar apoi îi așezăm pe toți într-o oală.
Turnăm sucul de roșii peste ardei, adăugăm și apă până sus pentru a-i acoperi, acoperim oala cu folie de aluminiu și o dăm la cuptor pentru a fierbe la 180 grade pentru aproximativ 50 minute. Ardeii se servesc calzi, cu pâine alături.
