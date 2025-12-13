Rețeta virală de crumble de vanilie și mere pentru care românii au plătit zeci de lei la Târgul de Crăciun. Prepară desertul acasă

Antena Căutare
Desertul crumble cu vanilie și mere a devenit viral după ce a făcut furori la Târgul de Crăciun de la Craiova. Iată cum poți să prepari totul la tine acasă.

Târgul de Crăciun de la Craiova este unul dintre cele mai frumoase din lume. Nu doar decorațiunile îi îmbie pe turiști, ci și produsele alimentare. Un crumble cu vanilie și mere i-a făcut pe oameni să stea la coadă mai bine de o oră. Prețul acestuia, potrivit unei surse, ar fi 35 de lei, iar cel care l-a prezentat la târg este un cunoscut influencer culinar.

O tânără pasionată de bucătărie a realizat rețeta în propria bucătărie și a decis să o împartă cu toți pofticioșii din online.

Rețeta virală de crumble de vanilie cu mere

Articolul continuă după reclamă

Acest desert este, de fapt, făcut cu budincă, biscuiți sfărâmați și topping.

Ingrediente pentru crema de vanilie

- 500 ml lapte

- 20g amidon

- 45g faină

- 5 gălbenușuri

- esența de vanilie

- 100g zahăr

Mod de preparare cremă de vanilie

Într-un vas se pun gălbenușurile, ingredientele uscate și 5 linguri de lapte, după care se amestecă până conținutul este omogenizat. După ce este gata se lasă la răcit.

Pentru rețeta de crumble de vanilie și mere se poate folosi și budincă la plic găsită în comerț.

Ingrediente crumble

- 4 mere curățate și tăiate cubulețe

- 4 linguri de zahăr brun

- 1 linguriță de scorțișoară

- biscuiți sfărâmați

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mod de preparare crumble

Merele, zahărul și scorțișoara se pun la foc timp de 7-10 minute sau până se înmoaie. După care se începe ”montajul”. Într-un vas sau mai multe, în funcție de preferințe, se pun două linguri de biscuiți sfărâmați, după care se adaugă două linguri din umplutura de mere, iar deasupra se pune crema de vanilie realizată anterior (după gust). Deasupra se mai pune o linguriță de umplutură de mere și se presară câteva prafuri de biscuiți sfărâmați.

Desertul se poate servi atât cald, cât și rece. Are un gust delicios, care îi duce pe pofticioși cu gândul la sărbătorile de iarnă.

