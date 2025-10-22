Rețetă unică de murături în saramură cu miere. Gustul dulce-acrișor al celor mai delicioase murături

Murăturile sunt nelipsite din bucătăria românească. Când li se adaugă miere în saramură, se transformă într-un preparat surprinzător, cu un gust dulce-acrișor inconfundabil. Este o rețetă unică, care îmbină tradiția cu rafinamentul, aducând pe masă murături aromate, perfecte pentru toamnă și iarnă.

În mod obișnuit, murăturile se bazează pe sare ca principal agent de conservare și pe condimente clasice pentru aromă. Însă mierea schimbă subtil echilibrul, hrănind bacteriile „bune” responsabile de fermentație și dând legumelor o savoare mai blândă. În combinație cu usturoiul, hreanul, mărarul uscat și boabele de muștar, mierea transformă saramura într-un amestec parfumat, care păstrează legumele fragede și intensifică nuanțele lor naturale.

Această metodă nu este doar o alternativă pentru cei care doresc să reducă sarea, ci și o experiență culinară deosebită, care aduce în farfurie un preparat sănătos și deosebit de gustos. Murăturile în saramură cu miere pot fi servite alături de fripturi, tocănițe sau chiar ca gustare de sine stătătoare, cucerind prin echilibrul lor între acrișor și dulce și prin textura crocantă ce le face irezistibile.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de murături asortate în oțet pentru iarnă. Cum să iasă cu gust ca la „mama acasă”

Care sunt ingredientele necesare pentru murăturile în saramură cu miere

Articolul continuă după reclamă

legume la alegere: castraveți (aproximativ 1 kg), gogonele, morcovi, conopidă sau ardei

1 l apă plată sau de izvor (fără clor)

30 g sare grunjoasă, neiodată

20 g miere de albine (aproximativ o lingură)

3–4 căței de usturoi

5 g hrean (bucăți de rădăcină sau frunze)

5 g semințe de mărar uscat sau 1 crenguță de mărar uscat

5 g boabe de piper negru

opțional: 2–3 frunze de vișin sau cireș, pentru o textură crocantă

CITEȘTE ȘI: Saramură pentru murături. Ingredientul care le face să reziste mult timp

Prepararea rețetei, pas cu pas

Se spală legumele în apă rece și se scurg. Se taie morcovii rondele, ardeiul fâșii, iar conopida se desface în buchețele mici. Se sterilizează borcanul spălându-l bine și uscându-l 10 minute în cuptor la 100°C, apoi se lasă să se răcorească.

Se așază pe fundul borcanului mărarul uscat, hreanul, usturoiul, boabele de piper și de muștar, plus frunzele de vișin dacă se folosesc. Se așază legumele stratificat, alternând culorile și formele, și se îndeasă ușor cu mâna, lăsând 2–3 cm spațiu liber până la gâtul borcanului.

Se prepară saramura dizolvând sarea și mierea în apă la temperatura camerei (fără a fierbe), amestecând până la topire completă.

Se toarnă saramura peste legume până le acoperă integral. Dacă nu ajunge, se prepară imediat încă o porție în același raport. Se așază un disc/greutate de fermentație sau o frunză de varză pentru a ține legumele sub lichid.

Se închide borcanul cu capac nerăsucit strâns (sau cu valvă pentru fermentație) ca să poată elibera gazele. Se lasă la fermentat 18–22°C, ferit de soare direct. Se „răsuflă” zilnic, desfăcând ușor capacul 2–3 secunde, și se îndepărtează spuma dacă apare.

Se gustă după 4–5 zile. Când saramura capătă gust acrișor plăcut și legumele rămân crocante, se strânge capacul bine și se mută borcanul la frigider sau într-o cămară rece (10–15°C) pentru a încetini fermentația. Se consumă în 2–3 luni pentru prospețime optimă.

CITEȘTE ȘI: De ce se tulbură apa de la murături. 3 trucuri pentru murături reușite

Cum păstrezi murăturile în saramură cu miere în cămară

Murăturile în saramură cu miere sunt mai sensibile decât cele clasice, pentru că mierea, deși stimulează fermentația, nu are același efect conservant ca sarea în cantitate mare. Din acest motiv, modul de păstrare este esențial pentru a te bucura de ele cât mai mult timp.

Pentru început, borcanele trebuie sterilizate corect înainte de umplere: spălate, uscate în cuptor la 100°C și închise cu capace curate și etanșe. După fermentarea inițială de 4–7 zile la temperatura camerei, când saramura devine acrișoară și legumele sunt crocante, borcanele se mută în cămară sau pivniță, unde temperatura trebuie să fie constantă, ideal între 10 și 15°C.

Este important ca murăturile să fie complet acoperite de saramură, altfel se pot mucegăi. Dacă lichidul scade, se completează cu saramură proaspătă (apă + sare + puțină miere, în același raport ca la rețeta inițială). Borcanele nu trebuie expuse la lumină puternică, ci păstrate la întuneric sau semiumbră.

În aceste condiții, murăturile cu miere rezistă în cămară 2–3 luni, însă pentru a le păstra mai mult timp se recomandă mutarea lor în frigider, unde fermentația încetinește. Un alt truc pentru a prelungi durata de viață este să folosești borcane mai mici, care se consumă rapid după deschidere, reducând riscul de alterare.