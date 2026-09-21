Dovleacul este unul dintre alimentele asociate cu venirea toamnei și poate fi introdus cu ușurință în numeroase preparate, de la supe-cremă și garnituri până la deserturi. Dincolo de gustul dulce, dovleacul are puține calorii și aduce în alimentație carotenoizi, vitamine și minerale.

De ce este bine să mănânci dovleac toamna. Câte calorii are și ce conține | Profimediaimages.ro

Câte calorii are dovleacul

Dovleacul este un aliment cu o densitate calorică redusă. 100 de grame de dovleac crud au aproximativ 26 de calorii. Aceeași cantitate conține aproximativ 6,5 grame de carbohidrați, 1 gram de proteine și doar 0,1 grame de grăsimi. Dovleacul crud este format în proporție de peste 90% din apă.

Valorile se modifică însă în funcție de soi și, mai ales, de modul în care dovleacul este preparat. 100 de grame de dovleac fiert și scurs, fără sare, au aproximativ 20 de calorii, 4,9 grame de carbohidrați, 1,1 grame de fibre și foarte puține grăsimi.

Aceste cifre se referă la dovleacul simplu. Dacă este preparat cu zahăr, miere, unt, smântână sau alte ingrediente, numărul total de calorii al preparatului poate crește considerabil.

Ce conține dovleacul

Culoarea portocalie intensă a dovleacului nu este întâmplătoare. Ea este asociată cu prezența carotenoizilor. Potrivit www.hsph.harvard.edu, dovleacul și alte soiuri de dovleac de iarnă sunt surse de beta-caroten, luteină și zeaxantină.

În plus, acestea furnizează vitamina C, vitamina B6, fibre, magneziu și potasiu.

Beta-carotenul este deosebit de important deoarece organismul îl poate transforma în vitamina A. Potrivit www.hsph.harvard.edu, vitamina A contribuie la menținerea sănătății ochilor, este implicată în funcționarea sistemului imunitar și participă la procese precum creșterea și diferențierea celulară.

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De ce este bine să mănânci dovleac toamna

Unul dintre avantajele dovleacului este combinația dintre numărul relativ mic de calorii și nutrienții pe care îi furnizează.

Potrivit www.health.harvard.edu, pulpa dovleacului este o sursă de vitamina A și potasiu și conține beta-caroten. O cană de dovleac gătit poate furniza și aproximativ 3 grame de fibre, în funcție de tipul de dovleac și modul de preparare. Fibrele sunt importante într-o alimentație echilibrată, iar alimentele bogate în fibre pot contribui la senzația de sațietate și la buna funcționare a sistemului digestiv. Dovleacul este, în același timp, un aliment versatil, care poate înlocui ingrediente mult mai calorice în anumite preparate.

Beta-carotenul, unul dintre nutrienții importanți din dovleac

Dovleacul se numără printre legumele și fructele galbene și portocalii care furnizează carotenoizi. Beta-carotenul este un precursor al vitaminei A, ceea ce înseamnă că organismul îl poate transforma în vitamina A în funcție de necesități.

Vitamina A are un rol important în vedere. Aceasta ajută inclusiv ochii să se adapteze în condiții de lumină redusă. De asemenea, vitamina A participă la funcționarea normală a sistemului imunitar și la menținerea țesuturilor. Este importantă însă diferența dintre beta-carotenul provenit din alimente și suplimentele în doze mari. Harvard precizează că obținerea carotenoizilor dintr-o alimentație bogată în fructe și legume nu trebuie confundată cu administrarea suplimentelor concentrate de beta-caroten, care nu au demonstrat aceleași beneficii și pot prezenta riscuri în anumite situații.

Dovleacul conține și potasiu

Un alt nutrient prezent în dovleac este potasiul. Potrivit www.hsph.harvard.edu, dovlecii de iarnă sunt surse de potasiu, alături de magneziu, fibre și vitamine.

Potasiul este un mineral și un electrolit important pentru organism, implicat, printre altele, în funcționarea normală a mușchilor și a sistemului nervos și în reglarea echilibrului fluidelor. Cantitatea exactă diferă însă considerabil între diferitele soiuri de dovleac.

Este dovleacul bun dacă vrei să fii atent la calorii?

Dovleacul simplu poate fi inclus cu ușurință într-o alimentație în care este urmărit aportul caloric. Diferitele tipuri de dovleac de iarnă au în general aproximativ 45-90 de calorii pentru o cană gătită, în funcție de soi.

Dovleacul clasic poate avea chiar mai puține calorii: aproximativ 20-26 de calorii la 100 de grame, în funcție de faptul că este crud sau gătit și de metoda de preparare.

Diferența o poate face însă rețeta. O porție de dovleac copt simplu nu trebuie confundată, din punct de vedere caloric, cu plăcinta de dovleac sau cu un desert în care sunt adăugate zahăr, unt, frișcă ori alte ingrediente cu densitate calorică ridicată.

Semințele de dovleac au un profil nutrițional diferit

Și semințele dovleacului sunt comestibile și nutritive, însă nu trebuie confundate cu pulpa atunci când vorbim despre calorii.

Semințele de dovleac furnizează proteine și grăsimi nesaturate, pe lângă alți nutrienți.

Tocmai pentru că au un conținut mai mare de grăsimi, semințele sunt mult mai calorice decât pulpa dovleacului. Prin urmare, cele două alimente au profiluri nutriționale diferite, chiar dacă provin din aceeași plantă.

Cum este cel mai bine să consumi dovleacul

Dovleacul poate fi copt, fiert sau folosit în supe, tocănițe și alte preparate. Pentru a păstra un preparat cu un aport caloric redus, varianta simplă, fără cantități mari de zahăr sau grăsimi adăugate, este cea mai potrivită. Poate fi condimentat cu scorțișoară, nucșoară sau alte mirodenii atunci când este servit ca preparat dulce, fără să fie obligatorie adăugarea unei cantități mari de zahăr. În preparatele sărate poate fi folosit în supe-cremă, piureuri, garnituri sau mâncăruri cu alte legume.

De ce dovleacul merită introdus în meniul de toamnă

Dovleacul combină câteva caracteristici care îl fac interesant din punct de vedere nutrițional: are multă apă, puține calorii atunci când este consumat simplu și furnizează carotenoizi, inclusiv beta-caroten, precum și vitamine și minerale. Potrivit www.health.harvard.edu, dovleacul este bogat în beta-caroten, pe care organismul îl transformă în vitamina A, și furnizează potasiu și fibre. Beneficiile nu provin însă dintr-un singur ingredient minune. Specialiștii de la Harvard subliniază că efectele favorabile asupra sănătății sunt asociate cu o alimentație variată, bogată în fructe și legume, și nu cu atribuirea unor proprietăți miraculoase unui singur aliment.

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