Antena Căutare
Home Lifestyle Food De ce este bine să mănânci dovleac toamna. Câte calorii are și ce conține

De ce este bine să mănânci dovleac toamna. Câte calorii are și ce conține

Dovleacul este unul dintre alimentele asociate cu venirea toamnei și poate fi introdus cu ușurință în numeroase preparate, de la supe-cremă și garnituri până la deserturi. Dincolo de gustul dulce, dovleacul are puține calorii și aduce în alimentație carotenoizi, vitamine și minerale.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 11:27 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 14:23
De ce este bine să mănânci dovleac toamna. Câte calorii are și ce conține | Profimediaimages.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Câte calorii are dovleacul

Dovleacul este un aliment cu o densitate calorică redusă. 100 de grame de dovleac crud au aproximativ 26 de calorii. Aceeași cantitate conține aproximativ 6,5 grame de carbohidrați, 1 gram de proteine și doar 0,1 grame de grăsimi. Dovleacul crud este format în proporție de peste 90% din apă.
Valorile se modifică însă în funcție de soi și, mai ales, de modul în care dovleacul este preparat. 100 de grame de dovleac fiert și scurs, fără sare, au aproximativ 20 de calorii, 4,9 grame de carbohidrați, 1,1 grame de fibre și foarte puține grăsimi.
Aceste cifre se referă la dovleacul simplu. Dacă este preparat cu zahăr, miere, unt, smântână sau alte ingrediente, numărul total de calorii al preparatului poate crește considerabil.

Ce conține dovleacul

Culoarea portocalie intensă a dovleacului nu este întâmplătoare. Ea este asociată cu prezența carotenoizilor. Potrivit www.hsph.harvard.edu, dovleacul și alte soiuri de dovleac de iarnă sunt surse de beta-caroten, luteină și zeaxantină.
În plus, acestea furnizează vitamina C, vitamina B6, fibre, magneziu și potasiu.
Beta-carotenul este deosebit de important deoarece organismul îl poate transforma în vitamina A. Potrivit www.hsph.harvard.edu, vitamina A contribuie la menținerea sănătății ochilor, este implicată în funcționarea sistemului imunitar și participă la procese precum creșterea și diferențierea celulară.

Articolul continuă după reclamă

De ce este bine să mănânci dovleac toamna

Unul dintre avantajele dovleacului este combinația dintre numărul relativ mic de calorii și nutrienții pe care îi furnizează.
Potrivit www.health.harvard.edu, pulpa dovleacului este o sursă de vitamina A și potasiu și conține beta-caroten. O cană de dovleac gătit poate furniza și aproximativ 3 grame de fibre, în funcție de tipul de dovleac și modul de preparare. Fibrele sunt importante într-o alimentație echilibrată, iar alimentele bogate în fibre pot contribui la senzația de sațietate și la buna funcționare a sistemului digestiv. Dovleacul este, în același timp, un aliment versatil, care poate înlocui ingrediente mult mai calorice în anumite preparate.

Beta-carotenul, unul dintre nutrienții importanți din dovleac

Dovleacul se numără printre legumele și fructele galbene și portocalii care furnizează carotenoizi. Beta-carotenul este un precursor al vitaminei A, ceea ce înseamnă că organismul îl poate transforma în vitamina A în funcție de necesități.
Vitamina A are un rol important în vedere. Aceasta ajută inclusiv ochii să se adapteze în condiții de lumină redusă. De asemenea, vitamina A participă la funcționarea normală a sistemului imunitar și la menținerea țesuturilor. Este importantă însă diferența dintre beta-carotenul provenit din alimente și suplimentele în doze mari. Harvard precizează că obținerea carotenoizilor dintr-o alimentație bogată în fructe și legume nu trebuie confundată cu administrarea suplimentelor concentrate de beta-caroten, care nu au demonstrat aceleași beneficii și pot prezenta riscuri în anumite situații.

Dovleacul conține și potasiu

Un alt nutrient prezent în dovleac este potasiul. Potrivit www.hsph.harvard.edu, dovlecii de iarnă sunt surse de potasiu, alături de magneziu, fibre și vitamine.
Potasiul este un mineral și un electrolit important pentru organism, implicat, printre altele, în funcționarea normală a mușchilor și a sistemului nervos și în reglarea echilibrului fluidelor. Cantitatea exactă diferă însă considerabil între diferitele soiuri de dovleac.

Este dovleacul bun dacă vrei să fii atent la calorii?

Dovleacul simplu poate fi inclus cu ușurință într-o alimentație în care este urmărit aportul caloric. Diferitele tipuri de dovleac de iarnă au în general aproximativ 45-90 de calorii pentru o cană gătită, în funcție de soi.
Dovleacul clasic poate avea chiar mai puține calorii: aproximativ 20-26 de calorii la 100 de grame, în funcție de faptul că este crud sau gătit și de metoda de preparare.
Diferența o poate face însă rețeta. O porție de dovleac copt simplu nu trebuie confundată, din punct de vedere caloric, cu plăcinta de dovleac sau cu un desert în care sunt adăugate zahăr, unt, frișcă ori alte ingrediente cu densitate calorică ridicată.

Semințele de dovleac au un profil nutrițional diferit

Și semințele dovleacului sunt comestibile și nutritive, însă nu trebuie confundate cu pulpa atunci când vorbim despre calorii.
Semințele de dovleac furnizează proteine și grăsimi nesaturate, pe lângă alți nutrienți.
Tocmai pentru că au un conținut mai mare de grăsimi, semințele sunt mult mai calorice decât pulpa dovleacului. Prin urmare, cele două alimente au profiluri nutriționale diferite, chiar dacă provin din aceeași plantă.

Cum este cel mai bine să consumi dovleacul

Dovleacul poate fi copt, fiert sau folosit în supe, tocănițe și alte preparate. Pentru a păstra un preparat cu un aport caloric redus, varianta simplă, fără cantități mari de zahăr sau grăsimi adăugate, este cea mai potrivită. Poate fi condimentat cu scorțișoară, nucșoară sau alte mirodenii atunci când este servit ca preparat dulce, fără să fie obligatorie adăugarea unei cantități mari de zahăr. În preparatele sărate poate fi folosit în supe-cremă, piureuri, garnituri sau mâncăruri cu alte legume.

De ce dovleacul merită introdus în meniul de toamnă

Dovleacul combină câteva caracteristici care îl fac interesant din punct de vedere nutrițional: are multă apă, puține calorii atunci când este consumat simplu și furnizează carotenoizi, inclusiv beta-caroten, precum și vitamine și minerale. Potrivit www.health.harvard.edu, dovleacul este bogat în beta-caroten, pe care organismul îl transformă în vitamina A, și furnizează potasiu și fibre. Beneficiile nu provin însă dintr-un singur ingredient minune. Specialiștii de la Harvard subliniază că efectele favorabile asupra sănătății sunt asociate cu o alimentație variată, bogată în fructe și legume, și nu cu atribuirea unor proprietăți miraculoase unui singur aliment.

Citește și: Rețetă pufoasă de toamnă de pâine de casă cu dovleac și scorțișoară

Lemon Bars. Rețetă de prăjitură cu lămâie, fragedă și cremoasă... EXCLUSIV: Rețeta de murături a lui Radu Vâlcan. Ingredientul pe care îl adaugă pentru un gust picant: „E plăcerea mea vi...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: „Băutură, zic…” Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: &#8222;Băutură, zic&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Facturile cresc din nou. Cât vom plăti în plus la curent și gaze în lunile următoare Facturile cresc din nou. Cât vom plăti în plus la curent și gaze în lunile următoare
Antena 3 Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu
SpyNews Mama lui Valerie Lungu a izbucnit din nou! Victoria Lungu a tras un semnal de alarmă Mama lui Valerie Lungu a izbucnit din nou! Victoria Lungu a tras un semnal de alarmă
Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Lemon Bars. Rețetă de prăjitură cu lămâie, fragedă și cremoasă
Lemon Bars. Rețetă de prăjitură cu lămâie, fragedă și cremoasă
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Desert delicios din doar 4 ingrediente. Are 155 de calorii. Rețeta fără zahăr adăugat, gluten și lactoză
Desert delicios din doar 4 ingrediente. Are 155 de calorii. Rețeta fără zahăr adăugat, gluten și lactoză
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x