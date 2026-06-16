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Home Lifestyle Food Paste cu sos cremos de sfeclă roșie și brânză feta. Rețeta care transformă un ingredient simplu într-un preparat spectaculos

Paste cu sos cremos de sfeclă roșie și brânză feta. Rețeta care transformă un ingredient simplu într-un preparat spectaculos

Aceste paste cu sos de sfeclă roșie și feta sunt printre rețetele care reușesc să impresioneze încă de la prima vedere. Culoarea intensă, roz-rubinie, atrage imediat atenția, iar gustul echilibrat surprinde chiar și pe cei care nu sunt mari admiratori ai sfeclei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Iunie 2026, 07:51 | Actualizat Marti, 16 Iunie 2026, 08:01
Dulceața naturală a sfeclei coapte se combină armonios cu savoarea ușor sărată a brânzei feta și textura catifelată a unui sos cremos | Shutterstock
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Dacă îți plac rețetele colorate, pline de legume și cu aspect de restaurant, aceste paste cu sfeclă roșie și feta merită încercate. Sunt cremoase, aromate și surprinzător de elegante, deși sunt realizate din ingrediente simple și accesibile. Această combinație aduce împreună dulceața naturală a sfeclei coapte, savoarea ușor sărată a brânzei feta și textura catifelată a unui sos care îmbracă perfect fiecare bucată de paste.

Sfecla roșie este un ingredient apreciat de secole în bucătăriile europene. Deși este folosită frecvent în salate, supe sau garnituri, în ultimii ani a devenit din ce în ce mai populară și în preparatele cu paste. Coacerea îi intensifică dulceața naturală și îi oferă o aromă mai profundă, mai plăcută și mai delicată decât atunci când este fiartă. În această rețetă, sfecla este combinată cu usturoi copt și ceapă, apoi transformată într-un sos fin și cremos.

Un alt element important este brânza feta. Aceasta adaugă consistență sosului și completează perfect gustul dulceag al sfeclei. Rezultatul este un preparat vegetarian consistent, potrivit atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru ocaziile în care dorești să servești ceva diferit. În plus, este o metodă excelentă de a introduce mai multe legume în alimentație fără compromisuri în privința gustului.

Rețeta este simplă și accesibilă. Cea mai mare parte a timpului este dedicată coacerii legumelor, iar în rest prepararea este rapidă. După ce sosul este mixat, tot ce mai rămâne de făcut este să îl amesteci cu pastele preferate. Rigatoni, penne, fusilli sau chiar spaghetti sunt alegeri excelente.

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Paste cu sos cremos de sfeclă roșie și brânză feta - Ingrediente (6 porții)

  • 500 g paste rigatoni, penne sau fusilli
  • 500 g sfeclă roșie
  • 1 ceapă mică
  • 4 căței de usturoi
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 120 g brânză feta
  • 1 lingură suc de lămâie
  • 150-200 ml apă de la fierberea pastelor
  • 1 linguriță sare
  • ½ linguriță piper negru
  • 2 linguri pătrunjel verde tocat
  • 50 g parmezan ras, pentru servire
  • Coajă rasă de lămâie, opțional.

Paste cu sos cremos de sfeclă roșie și brânză feta - Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 200°C.

Curăță sfecla și taie-o în cuburi sau felii groase. Curăță ceapa și taie-o în jumătăți. Așază sfecla, ceapa și cățeii de usturoi într-o tavă.

Stropește legumele cu ulei de măsline, presară sare și piper, apoi amestecă bine.

Coace sfecla timp de 40-45 de minute, până când devine foarte fragedă și se poate străpunge ușor cu furculița. Coacerea intensifică dulceața naturală a sfeclei și oferă sosului un gust mai bogat.

Între timp, fierbe pastele în apă cu sare conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Înainte de a le scurge, păstrează aproximativ o cană din apa de fierbere.

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Transferă sfecla coaptă, ceapa, usturoiul, brânza feta și sucul de lămâie într-un blender.

Adaugă 150 ml din apa păstrată și mixează până obții un sos foarte fin și cremos. Dacă este prea gros, mai adaugă puțină apă de la paste. Combinația dintre sfecla coaptă și feta creează textura caracteristică, catifelată, a sosului.

Pune pastele scurse înapoi în oală. Toarnă sosul peste ele și amestecă atent până când toate pastele sunt complet acoperite. Dacă este necesar, mai adaugă câteva linguri de apă de la paste pentru a obține consistența dorită.

Pune delicioasele paste cu sos cremos de sfeclă roșie și brânză feta în farfurii și presară deasupra parmezan ras, pătrunjel proaspăt și puțină coajă de lămâie.

Sfaturi pentru cele mai bune paste cu sfeclă roșie

Alege sfeclă mică sau medie, deoarece este mai dulce și mai aromată.

Nu sări peste coacerea legumelor. Gustul este mult mai intens decât în cazul sfeclei fierte.

Apa de la paste este esențială pentru obținerea unui sos mătăsos și bine legat.

Pentru un plus de prospețime, adaugă mărar, busuioc sau mentă tocată înainte de servire.

Dacă preferi un gust mai delicat, poți înlocui feta cu ricotta.

După răcire, transferă pastele într-un recipient închis ermetic și păstrează-le la frigider până la 4-5 zile. La reîncălzire, adaugă câteva linguri de apă pentru a reda cremozitatea sosului. Rețeta se poate congela și pentru perioade mai lungi.

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