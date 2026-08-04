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Elena Udrea și Adrian Alexandrov au împlinit zece ani de relație! Anunțul făcut de fostul politician. Ce imagine a postat

Elena Udrea și Adrian Alexandrov au împlinit zece ani de relatie. Cum au sărbătorit momentul special!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 August 2026, 13:06 | Actualizat Marti, 04 August 2026, 13:46
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Elena Udrea și Adrian Alexandrov au împlinit zece ani de relație! Anunțul făcut de fostul politician | Captură Facebook/Hepta
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Elena Udrea și Adrian Alexandrov au marcat un moment important în povestea lor de iubire. Au împlinit zece ani de relație, iar aniversarea au ales să o petreacă la malul mării.

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Cum au sărbătorit Elena Udrea și Adrian Alexandrov cei zece ani de relație

Relația dintre Elena Udrea și Adrian Alexandrov a trecut printr-o mare încercare în momentul în care fostul politician a ajuns în închisoare. Bărbatul a rămas alături de fiica lor, ocupându-se singur de creșterea micuței.

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Astăzi, după toate obstacolele, Elena Udrea și Adrian Alexandrov se bucură unul de compania celuilalt și par să privească cu încredere spre viitor. Cu ocazia împlinirii a zece ani de relație, cei doi au organizat o scurtă escapadă la mare, iar fostul politician a împărtășit momentul cu cei care o urmăresc în mediul online.

Alături de fotografia superbă, care surprinde un apus parcă desprins din picturi și în care Elena Udrea apare alături de partenerul său, blondina i-a dedicat un mesaj bărbatului care i-a fost alături în cei mai dificili ani.

„10 years, for better and for worse” (n.r. la bine și la greu), a transmis Elena Udrea în mediul online.

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Potrivit Revista Viva, Elena Udrea și Adrian Alexandrov au ieșit apoi să sărbătorească într-unul dintre cluburile exclusiviste din Mamaia.

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Ce declarații emoționante a făcut Elena Udrea despre Adrian Alexandrov

Elena Udrea a făcut declarații emoționante despre Adrian Alexandrov, bărbatul care i-a fost alături în cele mai grele momente ale vieții.

Fosta politiciană a vorbit cu recunoștință despre implicarea partenerului său în creșterea fiicei lor, mărturisind că acesta a jucat toate rolurile în familie în perioada în care ea s-a aflat în arest.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov au împlinit zece ani de relație! Anunțul făcut de fostul politician
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„Adrian este un tată minunat. Sigur, atunci când am hotărât să facem un copil, m-am bazat că este un tată bun, însă să treci prin așa o încercare... Una este, teoretic, să analizezi, să vezi că cineva e potrivit pentru rolul de tată și alta este să vezi ce tată minunat a fost în lipsa mea. Adrian a stat trei ani și patru luni tată, și mamă, și familie întreagă, și prieten, și coleg, și de toate. Eu, stând cu ea, cum ai spus, nici un an nu avem și mă trezesc în fiecare dimineață să o duc la școală. Sunt așa de fericită că stăm de vorbă pe drum! Nu vreau să o ducă nici Adrian, nici șoferul, nici nimeni. Vreau să o duc eu”, declara Elena Udrea pentru Știrile Antena Stars, potrivit Revista Viva.

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