Câinii nu vor mai putea fi ținuți în lanț. Ce pățesc proprietarii care nu respectă noile reguli adoptate la nivel european

Noile reguli ale Uniunii Europene interzic ținerea câinilor în lanț, impun microciparea obligatorie și sancțiuni stricte pentru proprietari, în scopul protejării animalelor de companie.

Câinii nu vor mai putea fi ținuți în lanț. Proprietarii riscă pedepse importante dacă nu respectă noile reguli ale Uniunii Europene. Ele au fost deja adoptate de Parlamentul European. Cei care au animale trebuie să respecte prevederile legale pentru protejarea acestora. Noile reguli includ microciparea, precum și interzicerea schingiuirii câinilor și pisicilor pentru concursuri sau spectacole diverse. Câinii nu vor mai putea fi ținuți în lanț decât în scopuri medicale.

Câinii nu vor mai putea fi ținuți în lanț

Regulamentul va fi transpus și în legislația românească și introduce obligația ca pisicile și câinii din Uniunea Europeană să poată fi mai ușor de identificați cu microcipuri, prin înregistrarea lor în bazele de date naționale interoperabile. De asemenea, felinele vor trebui și ele microcipate în următorii ani.

În România, în multe curți, câinii sunt încă ținuți în lanț de către proprietarii lor. Noile standarde votate la nivelul Uniunii Europene își doresc să interzică complet această practică în anii următori, iar ținerea animalului în lanț să se facă doar în scop medical.

Articolul continuă după reclamă

Totodată, animalele înrudite nu vor mai fi lăsate să se împerecheze, conform noilor reguli. Reglementarea legală în momentul de față există deja cu privire la acest aspect. Reproducerea animalelor fără drept de montă nu este legală, dar acest fenomen nu este controlat în întreaga țară, iar mulți proprietari nu țin cont de aceste reguli.

Ce pățesc proprietarii care nu respectă noile reguli adoptate la nivel european

Totodată, animalele de companie aduse pentru vânzare din țări care se află în afara Uniunii Europene vor avea nevoie de cip înainte de a intra în spațiul european. În ultimii ani, comerțul cu câini și pisici a crescut tot mai mult. Autoritățile vor să facă un pas înainte pentru bunăstarea animalelor prin adoptarea acestor reguli noi.

Oamenii sunt deja pro și contra acestor noi măsuri, fiecare apărându-și punctul de vedere. Veterinarii și dresorii de animale sunt de părere că noile măsuri vor fi în beneficiul animalelor. Regulile vin și cu specificații clare: se cere un spațiu minim în curți de 4 metri pătrați pentru câini mici și 6 metri pătrați pentru cei mari. Vânzarea animalelor nu va mai fi la fel de ușoară.

Într-un raport privind vânzările ilegale de animale în Uniune, România a fost, timp de nouă ani, principala sursă, urmată de Turcia și Polonia, scrie Observator News. Noile reguli ar trebui să aducă o schimbare importantă și pe teritoriul țării noastre.