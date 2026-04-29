Tort cu cremă de căpșuni și mascarpone. Rețetă simplă pentru deliciul familiei

Există prăjituri care impresionează prin complexitate și altele care cuceresc prin gust curat și echilibru. Acest tort cu cremă de căpșuni face parte din a doua categorie. Este genul de desert pe care îl pregătești atunci când vrei ceva delicat, cu o aromă naturală, fără combinații complicate.

În multe case, torturile cu fructe sunt asociate cu primăvara și începutul verii, când căpșunile sunt în plin sezon. Aroma lor ușor acidulată echilibrează perfect dulceața cremei, iar culoarea naturală oferă desertului un aspect cald și apetisant. Acest tip de tort se regăsește în numeroase variante în bucătăria europeană, fiecare gospodină având propria metodă de preparare, dar principiul rămâne același: un blat simplu, bine crescut și o cremă bogată, dar nu grea.

Este un tort potrivit atât pentru mesele de familie, cât și pentru ocazii speciale. Nu necesită tehnici complicate, dar cere atenție la detalii: ouăle trebuie bine bătute pentru un blat aerat, iar crema trebuie echilibrată astfel încât să păstreze gustul autentic al căpșunilor. Rezultatul este un desert care se taie frumos, își păstrează forma și oferă o combinație armonioasă între blat și cremă.

Mascarponele aduce acea consistență cremoasă și ușor onctuoasă, fără să încarce. Spre deosebire de cremele cu unt, aceasta rămâne proaspătă și ușor răcoritoare, chiar și după câteva ore la frigider. Este genul de cremă care se întinde frumos, se taie curat și păstrează echilibrul între gust și textură.

Tort cu cremă de căpșuni și mascarpone - Ingrediente

Nu ai nevoie de ingrediente complexe pentru prepararea acestui tort. Le poți procura din orice supermarket. Urmărește mai jos care sunt acestea.

Pentru blat:

6 ouă mari

180 g zahăr

1 plic zahăr vanilat

180 g făină

1 praf de sare.

Pentru crema de căpșuni cu mascarpone:

400 g căpșuni proaspete

120 g zahăr

250 g mascarpone rece

200 ml smântână pentru frișcă (minim 30% grăsime)

1 linguriță zeamă de lămâie.

Pentru asamblare și decor:

200 g căpșuni proaspete

2–3 linguri sirop (apă + zahăr) sau suc de compot.

Tort cu cremă de căpșuni și mascarpone - Mod de preparare

Pentru prepararea blatului de tort mai întâi separă albușurile de gălbenușuri. Bate albușurile cu sare până devin spumă tare. Adaugă zahărul treptat și continuă să mixezi până obții o bezea lucioasă. Încorporează gălbenușurile și apoi făina cernută, amestecând delicat. Coace blatul la 170°C pentru aproximativ 30–35 de minute. Răcește-l complet și taie-l în 2–3 foi.

Pregătește baza de căpșuni. Taie căpșunile bucăți și pune-le într-o cratiță cu zahărul. Fierbe la foc mic până când fructele se înmoaie și lichidul scade ușor. Amestecă din când în când. Oprește focul și pasează compoziția.

Trece piureul prin sită fină pentru a elimina semințele. Lasă-l să se răcească complet. Trebuie să fie rece înainte de a-l adăuga în cremă.

Bate smântâna pentru frișcă până devine fermă. Separat, amestecă mascarponele cu piureul de căpșuni și zeama de lămâie până obții o cremă omogenă. Încorporează frișca bătută, amestecând ușor, pentru a păstra aerarea.

Cum asamblezi tort cu cremă de căpșuni și mascarpone

Însiropează ușor foile de blat. Întinde crema în strat generos între foi și acoperă tortul la exterior. Nivelează sau lasă un aspect ușor rustic. Decorează cu căpșuni proaspete. Lasă tortul la rece minimum 3–4 ore înainte de servire.

Rezultatul este o cremă mult mai echilibrată, cu gust real de căpșuni, fără senzația de gras sau prea dulce. Este, sincer, varianta care pune cel mai bine în valoare acest tort.