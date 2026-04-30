Cum s-a pozat Betty Salam alături de fiul ei, după ce a fost acuzată că l-a abandonat. Ce a publicat artista în mediul online

Betty Salam a publicat o imagine înduioșătoare cu fiul ei pe rețelele sociale, după ce a fost acuzată că l-a abandonat. Postarea artistei a atras imediat atenția fanilor, dar și celor care au „sancționat-o” pentru că a renunțat la custodia copilului.

În urmă cu aproximativ un an, Betty Salam și Cătălin Vișănescu au luat pe toată lumea prin surprindere cu vestea divorțului. Deși au un copil împreună, cei doi au decis că este mai bine să meargă pe drumuri separate.

Între timp, fiica lui Florin Salam și-a refăcut viața amoroasă. Aceasta trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Roberto Tudor, bărbatul care a făcut-o să iubească din nou după despărțirea de fostul soț.

Chiar dacă este o persoană discretă și preferă să își țină viața personală departe de ochii curioșilor, artista a intrat din nou în atenția publicului. De data aceasta, Betty Salam a fost criticată dur de fanii după ce s-a aflat că a renunțat la custodia copilului.

Articolul continuă după reclamă

În ce ipostază înduioșătoare s-a pozat Betty Salam alături de fiul ei, după valul de critici din mediul online

După valul de critici, Betty Salam și-a dorit să lămurească situația. Tânăra a transmis un mesaj ferm pe rețelele sociale prin care transmite că nu și-a abandonat copilul. Mai mult, aceasta i-a respectat dorința. Se pare că micuțul și-a dorit să locuiască alături de tatăl ei, iar artista nu s-a împotrivit.

În prezent, băiețelul se află în grija lui Cătălin Vișănescu, însă își vizitează mama ori de câte ori are ocazia. Betty Salam are o relație foarte specială cu fiul ei, iar aceasta îi este alături în orice moment.

De curând, cântăreața a publicat o imagine adorabilă cu fiul ei pe rețelele sociale. Tânăra s-a pozat în timp ce își ține băiețelul în brațe, iar în dreptul fotografiei a adăugat și o descriere cu subînțeles pentru cei care au judecat-o.

„Să gândești este dificil, de aceea majoritatea oamenilor judecă.”, a scris ea.

Prin imaginea publicată pe rețelele sociale, Betty Salam a dat de înțeles că nu și-a abandonat micuțul. Tânăra are mare grijă de băiețelul ei, chiar dacă acesta se află, uneori, la distanță.

Pe lângă faptul că îl susține în orice situație, artista organizează des diferite activități cu micuțul ei. Cei doi petrec multe momente de neuitat împreună, iar Betty Salam se bucură din plin de rolul de mamă.

Un lucru este cert, cântăreața își iubește enorm micuțul, iar „penalizările” oamenilor din mediul online au deranjat-o.