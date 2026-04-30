Home Lifestyle Food Full English Breakfast. Rețetă de Brunch englezesc complet

Un brunch englezesc complet, cunoscut și ca „Full English Breakfast”, este genul acela de masă consistentă care îți umple bucătăria de arome bogate și te ține sătul ore bune. Este o combinație echilibrată între texturi crocante, suculente și cremoase.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Aprilie 2026, 08:40 | Actualizat Joi, 30 Aprilie 2026, 08:58
Acest brunch englezesc complet este perfect pentru un weekend relaxat, când ai timp să gătești pe îndelete și să te bucuri de fiecare element din farfurie.

În tradiția britanică, acest mic dejun nu este doar o masă, ci un adevărat ritual de răsfăț, asociat cu dimineți lente, cafea sau ceai fierbinte și conversații fără grabă. Fiecare componentă are rolul ei bine definit, iar împreună creează un echilibru surprinzător de armonios, în ciuda abundenței.

Este și un preparat versatil: poate fi adaptat în funcție de preferințe, de la variante mai simple până la farfurii bogate, ca cea din rețeta noastră, unde fiecare ingredient este gătit atent pentru a-și păstra textura și savoarea. Tocmai această atenție la detalii transformă un mic dejun obișnuit într-o experiență culinară completă, perfectă pentru a începe ziua cu energie și bună dispoziție.

Full English Breakfast - Ingrediente (pentru 2 porții)

  • 4 ouă
  • 4-6 cârnați (de preferat proaspeți, tip breakfast sausages sau cârnați de porc)
  • 6-8 felii de bacon
  • 4 felii de black pudding (sângerete – opțional, dar autentic)
  • 4-6 ciuperci champignon mari
  • 2 roșii mari, tăiate jumătăți
  • 1 conservă mică de fasole în sos de roșii (baked beans)
  • 2-4 felii de pâine pentru toast
  • unt pentru uns
  • 1-2 linguri ulei sau puțin unt pentru prăjit
  • sare și piper
  • (opțional) puțin cimbru sau boia pentru ciuperci

Rețetă de Brunch englezesc complet - Mod de preparare

Începe cu cârnații.

Pune cârnații într-o tigaie mare, la foc mediu, fără ulei sau cu foarte puțin. Prăjește-i timp de 10–12 minute, întorcându-i des, până când devin aurii și bine pătrunși.

Scoate-i pe o farfurie și păstrează-i calzi.

Pentru a prepara baconul crocant, în aceeași tigaie adaugă feliile de bacon. Prăjește-le 3–5 minute până când devin rumene și ușor crocante.

Scoate-le pe un șervețel pentru a absorbi excesul de grăsime.

Urmează ciupercile și roșiile.

În grăsimea rămasă adaugă ciupercile tăiate jumătăți și gătește-le până când se rumenesc frumos. Presară puțină sare și piper. Scoate-le pe o farfurie.

Pune roșiile în tigaie, cu partea tăiată în jos și lasă-le 3–4 minute până se caramelizează ușor.

Încălzește fasolea într-un ibric sau o tigaie mică, la foc mic. Amestecă ocazional până devine fierbinte și ușor cremoasă.

Taie felii de sângerete și prăjește-le 2–3 minute pe fiecare parte până devin ușor crocante la exterior.

Prăjește ouăle în tigaie (ochiuri), la foc mic. Ideal: albușul bine făcut, gălbenușul moale și cremos. Adaugă un praf de sare și piper.

Prăjește feliile de pâine până devin aurii. Unge-le cu puțin unt cât sunt calde.

Asamblare și servire Full English Breakfast

Pe o farfurie mare așază ouăle. Lângă ele adaugă cârnații și baconul. Apoi adaugă fasolea, ciupercile și roșiile. Include și black pudding( sângerete) dacă folosești, dar este recomandat pentru autenticitate.

Servește toate aceste ingrediente cu felii toast prăjite.

Cum este gustul?

Este o explozie de contraste:

  • ouăle sunt fine și cremoase,
  • baconul aduce acel gust sărat și crocant,
  • cârnații sunt suculenți și aromați,
  • fasolea adaugă o notă dulce-acrișoară,
  • ciupercile și roșiile echilibrează totul cu prospețime.

Fiecare îmbucătură combină mai multe texturi și arome, ceea ce face acest brunch englezesc complet atât de satisfăcător.

