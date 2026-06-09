Semințele de dovleac – cum să le consumi și de ce merită să le incluzi în alimentație

Semințele de dovleac sunt adesea trecute cu vederea, deși reprezintă una dintre cele mai valoroase gustări naturale pe care le avem la îndemână. Cunoscute și sub denumirea de pepitas atunci când sunt decojite, aceste semințe mici și verzi au o aromă plăcută, ușor untoasă și un gust delicat de nucă.

Semințele de dovleac sunt una dintre cele mai valoroase gustări naturale pe care le avem la îndemână | Shutterstock

Semințele de dovleac pot fi consumate crude, coapte sau integrate într-o varietate impresionantă de preparate dulci și sărate. Pe lângă versatilitatea lor în bucătărie, sunt apreciate pentru conținutul ridicat de proteine, fibre, grăsimi nesaturate și minerale esențiale precum magneziul, fierul și zincul.

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În multe gospodării, semințele rezultate după curățarea dovleacului ajung la gunoi, însă acestea pot fi transformate cu ușurință într-o gustare crocantă și hrănitoare. Odată prăjite, dezvoltă o aromă mai intensă și o textură plăcută, devenind perfecte pentru consumul ca atare sau pentru îmbogățirea diferitelor rețete.

Ce sunt semințele de dovleac?

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Aceste semințe provin din fructele familiei Cucurbitaceae, aceeași familie din care fac parte castraveții, dovleceii și pepenii. Acestea sunt plate, ovale și acoperite de o coajă alb-gălbuie comestibilă. După îndepărtarea cojii rămâne miezul verde, cunoscut sub numele de pepitas.

Semințele întregi au o textură mai fermă și mai fibroasă, în timp ce pepitas sunt mai fragede și mai ușor de integrat în preparate culinare.

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Se consumă fie crude, fie coapte.

Semințele crude au un gust discret și o textură ușor crocantă. Sunt ideale pentru smoothie-uri, iaurturi sau salate. Semințele coapte dezvoltă însă o aromă mai bogată și mai intensă, devenind mai crocante și mai plăcute pentru gustări. Mulți bucătari recomandă coacerea lor pentru a evidenția aroma naturală de nucă.

Cum poți folosi semințele de dovleac în bucătărie?

În granola și mixuri de cereale

Semințele se potrivesc perfect în granola de casă, alături de fulgi de ovăz, fructe uscate și nuci. Oferă textură și un aport suplimentar de proteine.

În produse de patiserie și panificație

Pot fi adăugate în pâine, biscuiți, checuri, brioșe sau batoane cu cereale. Sunt excelente atât în compoziție, cât și presărate deasupra înainte de coacere.

La micul dejun

Presărate peste iaurt, terci de ovăz, budinci de chia sau cereale, semințele de dovleac adaugă un plus de savoare și consistență.

În salate și supe

Înlocuiesc cu succes crutoanele și adaugă un contrast crocant preparatelor. Sunt deosebit de apreciate în supele-cremă de legume și în salatele verzi.

În pesto și sosuri

Semințele de dovleac pot înlocui mugurii de pin în pesto, oferind o aromă aparte și o textură cremoasă. De asemenea, pot fi adăugate în hummus sau alte creme tartinabile.

Unt din semințe de dovleac

Semințele coapte pot fi transformate într-o cremă fină asemănătoare untului de arahide. Este o alternativă excelentă pentru persoanele care evită nucile sau arahidele.

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Beneficiile consumului de semințe de dovleac

Semințele de dovleac sunt considerate un aliment cu densitate nutritivă ridicată. Acestea furnizează proteine vegetale, fibre, grăsimi sănătoase și compuși antioxidanți care contribuie la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ. De asemenea, sunt o sursă importantă de magneziu, fier, zinc și acizi grași nesaturați.

Datorită profilului lor nutritiv, sunt adesea incluse în alimentația persoanelor care urmează diete echilibrate sau vegetariene.

Cum se păstrează corect?

Semințele de dovleac trebuie depozitate într-un recipient ermetic, ferit de lumină și umiditate.

Semințele crude cu coajă pot rezista până la șase luni într-un loc răcoros și uscat. Pepitas crude se păstrează cel mai bine la frigider, unde își pot menține calitatea până la un an. După prăjire, durata de păstrare este mai scurtă, fiind recomandat consumul lor în câteva săptămâni.

Dacă dezvoltă un gust amar, un miros neplăcut sau prezintă urme de mucegai și decolorări, trebuie aruncate.

Semințele de dovleac sunt mult mai mult decât o simplă gustare. Fie că le consumi crude, coapte, în granola, în pâine, în salate sau transformate într-o cremă fină, ele oferă gust, textură și un aport valoros de nutrienți. Ușor de integrat în alimentația zilnică și extrem de versatile, aceste mici semințe merită un loc permanent în cămara oricărei bucătării.