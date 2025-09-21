Sosuri pentru carnea de pui. Cum să dai gust preparatelor din carne de pui

Puiul are gust, dar sosul îl face memorabil. De la glazuri dulci-iuți la marinade aromate și dressinguri verzi, un singur bol poate transforma un piept banal într-un fel principal perfect.

Sosurile pentru carnea de pui trebuie să fie echilibrate pentru a nu copleși preparatele | Shutterstock

Sosurile pentru pui sunt despre echilibru, pentru că nu trebuie să acopere total gustul cărnii. Gândește sosul ca pe o unealtă, nu doar ca pe un adaos. Marinadele trebuie folosite înainte ca puiul să fie gătit: maximum 2–4 ore pentru piept, 8–12 ore pentru pulpe, mai ales dacă sunt acide). Sosurile de tip glazură se aplică la final pentru că zahărul se caramelează frumos fără să ardă, iar dressingurile reci se pun după gătire, ca să păstreze prospețimea.

Sărează carnea în prealabil pentru a obține o textură suculentă. Carnea de pui se gătește astfel încât să ai 74°C în mijlocul bucății pe care o pregătești. După aceea, las-o 5–10 minute să se odihnească înainte de a-i adăuga sosul. Fibra se relaxează și absoarbe mai bine. Un strop de apă fierbinte din tigaie sau din supă subțiază la nevoie orice sos, iar câteva picături de lămâie la final potențează gustul.

CITEȘTE ȘI: Cum se gătește corect pieptul de pui la cuptor

Sos de muștar cu mure și miere

Articolul continuă după reclamă

Un dressing/sos glazură fructat-acidulat, perfect pentru salate verzi, sandvișuri, pui sau cotlete la grătar și ca dip pentru covrigei sărați.

Ingrediente

65 g zahăr

170 g mure proaspete

60 ml miere

1 lingură de muștar pudră

3 linguri de muștar Dijon

2 linguri de suc de lămâie proaspăt

1 linguriță de sare kosher

80 ml ulei de măsline extravirgin

Mod de preparare

Pune într-o crăticioară zahărul și murele. Adu la fierbere la foc mediu-mare, amestecând din când în când și zdrobind fructele cu dosul unei linguri. Redu focul la mediu și fierbe 2–3 minute, amestecând des, până când compoziția se îngroașă ușor.

Ia de pe foc și strecoară printr-o sită fină direct în vasul blenderului, presând bine pentru a extrage sucul. Aruncă pulpa/semințele.

Adaugă în blender mierea, muștarul pudră, muștarul Dijon, sucul de lămâie și sarea. Procesează 20 de secunde la viteză mică, apoi 30 de secunde la viteză mare.

Cu blenderul în funcțiune, toarnă uleiul în fir subțire, până când sosul devine neted și emulsionat. Transferă într-un bol sau borcan, acoperă și dă la frigider 1–12 ore înainte de servire (se leagă aromele).

CITEȘTE ȘI: Ruladă din piept de pui cu ciuperci, în crustă de bacon afumat

Pesto de spanac cu nuci

Ingrediente

100 g frunze de spanac proaspăt

50 g parmezan ras fin

30 g miez de nucă

1 cățel de usturoi

120 ml ulei de măsline

sare și piper, după gust

Mod de preparare

Pune în robot spanacul, parmezanul, nucile și usturoiul. Pulsează de câteva ori până devin fin tocate. Pornește robotul și toarnă uleiul în fir subțire până obții o pastă omogenă și lucioasă. Gustă și potrivește de sare și piper.

CITEȘTE ȘI: Cum preparăm rețeta de piept de pui kievskaia. Piept de pui cu unt și verdeață

Sos verde de vară cu busuioc, pătrunjel și mentă

Un sos cu aromă de ierburi proaspete și notă citrică, excelent peste legume la grătar, pește, pui, paste, mozzarella sau ca dressing pentru salate de roșii.

Ingrediente

50 g busuioc

180 ml măsline extravirgin

frunze de pătrunjel plat

frunze de mentă

coaja rasă de la 1 lămâie (1 lingură) + 2 lingurițe suc proaspăt de lămâie

1 linguriță sare kosher (sau după gust)

1 cățel de usturoi

Mod de preparare

Pune toate ingredientele într-un blender/robot și mixează până obții un sos fin și omogen. Gustă și potrivește sarea sau sucul de lămâie. Transferă într-un borcan, acoperă și lasă la rece până la folosire (aromele se leagă). Consumă în 1–2 zile.

CITEȘTE ȘI: Rețetă simplă și gustoasă: Piept de pui la grătar cu pesto de leurdă

Sos romesco

Un sos spaniol, catifelat, dulce-afumat și ușor picant, excelent pentru legume la grătar, pește, pui, ouă, sandvișuri sau ca dip pentru tapas.

Ingrediente

340 g ardei grași roșii copți, scurși

40 g nuci pecan, tocate grosier, ușor prăjite

2 căței de usturoi, feliați

2 linguri de ulei de măsline

1 lingură de oțet de vin roșu

½ linguriță de zahăr

¼ linguriță de sare

1/8 linguriță ardei iute măcinat (cayenne), sau după gust

Mod de preparare

Pune toate ingredientele în robot/blender și procesează până obții un sos fin și omogen (sau pulsează mai puțin pentru textură rustică). Gustă și potrivește sarea, oțetul sau iuțeala.

CITEȘTE ȘI: Piept de pui cu sos hoisin și garnitură de cous cous cu legume și rodie

Sos Jezebel

Un sos fructat și înțepător perfect peste un bloc de cream cheese cu biscuiți sărați, ca glazură pentru șuncă/friptură de porc, dip pentru pui sau creveți și chiar pentru sandvișuri.

Ingrediente

240 g dulceață de ananas (sau ananas zdrobit bine scurs)

240 g jeleu de mere

60 ml hrean răzuit

2–3 linguri de muștar pudră

1 linguriță de piper negru proaspăt măcinat

¼–½ linguriță cayenne sau fulgi de ardei iute (opțional)

1–2 linguri oțet de mere sau suc de lămâie (opțional, pentru echilibru)

1 praf de sare, după gust

Mod de preparare

Într-un bol, bate cu telul jeleul de mere și dulceața de ananas până devin omogene. Încorporează hreanul, muștarul pudră, piperul și, dacă vrei, cayenne și oțetul/sucul de lămâie. Gustă și potrivește iuteala și aciditatea. Transferă în borcan, acoperă și lasă la frigider minim 1–4 ore (ideal peste noapte) ca aromele să se lege.

CITEȘTE ȘI: Cum se prepară corect Rețeta Degețele din piept de pui în stil american, adorate de cei mici, dar și de cei mari

Sos alb Alabama

Un sos alb, acrișor-picant, născut în nordul statului Alabama, perfect pentru pui afumat, aripioare, pulled pork, pește, salată de cartofi sau ca dip pentru legume.

Ingrediente

300 g maioneză

180 ml oțet alb

1 lingură de piper negru măcinat

1¼ linguriță de sare kosher

1 linguriță de zahăr

1 linguriță de suc proaspăt de lămâie

½ linguriță de sos Worcestershire

½ linguriță de sos iute (după gust)

Mod de preparare

Pune toate ingredientele într-un bol mediu și bate cu telul până când sosul devine neted și omogen. Folosește imediat sau transferă într-un borcan/recipient ermetic și păstrează la frigider până la 2 săptămâni. Agită/ amestecă înainte de servire.