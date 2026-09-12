Au plătit peste 200.000 de dolari pentru a fi congelați după moarte. Unde sunt păstrate trupurile lor

Șapte persoane care au ales înainte de moarte să fie criogenizate sunt păstrate în prezent într-o clădire dintr-un orășel din Australia. Trupurile se află în recipiente uriașe cu azot lichid, la o temperatură de -196 de grade Celsius.

Cei care au ales procedura au plătit sume uriașe în speranța că, într-un viitor îndepărtat, medicina ar putea găsi o modalitate de a-i readuce la viață. Pare un scenariu de film SF, însă instalația există în realitate.

Southern Cryonics funcționează în Holbrook, un mic oraș din New South Wales, Australia, situat între Sydney și Melbourne. Este singura unitate de criogenie de acest tip din emisfera sudică, potrivit companiei. În prezent, aici sunt păstrate trupurile a șapte persoane decedate. O investigație publicată în septembrie 2026 de www.theguardian.com a arătat cum arată locul în care sunt ținuți cei pe care compania îi numește „pacienți”.

Șapte trupuri sunt păstrate la -196 de grade Celsius

Din exterior, locul nu seamănă cu un laborator desprins din viitor. Facilitatea funcționează într-o clădire industrială din Holbrook. În interior se află însă recipiente uriașe din oțel inoxidabil, denumite „dewars”, umplute cu azot lichid. Trupurile sunt păstrate la aproximativ -196 de grade Celsius, iar fiecare recipient poate găzdui patru persoane. Primii patru „pacienți” au fost introduși într-unul dintre recipiente, iar alte trei trupuri se află în cel de-al doilea.

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Potrivit informațiilor oficiale publicate de Southern Cryonics pe www.southerncryonics.com, trupurile sunt introduse cu capul în jos în recipientele special construite pentru conservarea pe termen foarte lung. Motivul acestei poziționări este unul practic. În eventualitatea în care nivelul azotului lichid ar scădea, compania încearcă astfel să mențină capul și creierul la temperatura necesară cât mai mult timp.

Cât costă să fii criogenizat după moarte

Prețul este uriaș. Southern Cryonics afișează în prezent o taxă de 200.000 de dolari australieni pentru procedura de criogenizare și păstrare în cazul abonaților companiei. Pentru cei care nu sunt abonați, suma ajunge la 230.000 de dolari australieni. Separat există și o taxă anuală de 350 de dolari australieni pentru abonamentul standard. În plus, serviciile specializate necesare înainte ca trupul să ajungă la centrul din Holbrook pot adăuga alte costuri importante. Tarifele sunt publicate chiar de companie pe www.southerncryonics.com. Potrivit The Guardian, procesul inițial de stabilizare poate costa în jur de 60.000 de dolari australieni, peste care se adaugă suma destinată păstrării trupului pe termen nedeterminat. Compania recomandă inclusiv finanțarea procedurii prin intermediul unei asigurări de viață.

Ce se întâmplă cu trupul imediat după moarte

Procedura trebuie începută cât mai repede după declararea decesului. Corpul este răcit, iar în jurul capului pot fi așezate pachete cu gheață. Urmează un proces numit vitrificare, care durează aproximativ opt ore. În organism sunt introduse substanțe crioprotectoare, asemănătoare din punct de vedere al funcției cu un antigel, pentru a încerca să limiteze formarea cristalelor de gheață și deteriorarea țesuturilor. Trupul este apoi răcit progresiv și transportat la centrul din Holbrook, unde ajunge în recipientul cu azot lichid. Southern Cryonics explică pe www.southerncryonics.com că scopul este menținerea țesuturilor la temperaturi extrem de scăzute pentru o perioadă care, teoretic, ar putea ajunge la secole.

De ce sunt oamenii dispuși să plătească atât de mult

Ideea din spatele criogeniei este relativ simplă, chiar dacă realizarea ei este cu totul altă poveste. Persoanele care aleg procedura speră că medicina viitorului va ajunge suficient de avansată încât să poată repara deteriorarea produsă atât de boala care le-a provocat moartea, cât și de procesul de conservare. Cu alte cuvinte, oamenii nu plătesc pentru garanția că vor reveni la viață. Plătesc pentru posibilitatea ipotetică ca acest lucru să devină cândva realizabil. Southern Cryonics descrie serviciul drept „o șansă de prelungire a vieții” și precizează pe propriul site că nu există garanții privind succesul criogeniei.

În prezent, compania are 32 de membri, 45 de abonați și șapte persoane aflate deja în crioconservare, potrivit datelor afișate pe www.southerncryonics.com.

Când speră să-i readucă la viață

Nimeni nu știe dacă acest lucru va fi posibil vreodată. Peter Tsolakides, președintele Southern Cryonics, estimează că tehnologia necesară ar putea apărea într-un orizont de aproximativ 250 de ani. Chiar și el este însă rezervat. Potrivit The Guardian, Tsolakides estimează la aproximativ 10% șansele ca persoanele păstrate în prezent să poată fi readuse la viață peste 250 de ani. Pentru ca acest lucru să devină posibil, spune el, omenirea ar trebui practic să învingă moartea, să găsească tratamente pentru bolile care i-au ucis pe respectivii oameni și apoi să dezvolte tehnologia necesară pentru a-i readuce la viață.

Oamenii de știință spun că tehnologia nu există

Associate Professor Saffron Bryant, specialist în crioconservare la RMIT University din Melbourne, a explicat pentru www.theguardian.com că știința actuală poate crioconserva cu succes anumite celule, embrioni sau produse din sânge. Un corp uman întreg reprezintă însă o problemă complet diferită. Substanțele crioprotectoare nu pot fi distribuite în prezent uniform în întregul organism, iar diferitele părți ale corpului nu se răcesc în același ritm. Mai există și o problemă fundamentală: criogenizarea nu elimină cauza morții. Dacă o persoană a murit în urma unei boli, simpla conservare a corpului nu vindecă acea afecțiune. În ceea ce privește posibilitatea recuperării conștiinței după o asemenea procedură, cercetătoarea spune că discuția depășește în prezent ceea ce poate demonstra știința.

Cât costă să păstrezi un trup timp de un an

Odată introduse în recipientele speciale, trupurile trebuie menținute permanent la temperaturile extrem de scăzute. Azotul lichid se evaporă treptat, astfel că recipientele trebuie realimentate periodic.

Peter Tsolakides spune că păstrarea unui singur „pacient” costă aproximativ 5.500 de dolari australieni pe an, cea mai mare parte a banilor fiind folosită pentru azotul lichid și personal. Compania încearcă să asigure și finanțarea pe termen foarte lung. O parte importantă din banii încasați de la fiecare client este direcționată către un fond destinat acoperirii viitoarelor costuri de funcționare. Southern Cryonics precizează pe www.southerncryonics.com că aproximativ 35% din plata unui client acoperă costurile inițiale ale procedurii, iar restul de aproximativ 65% este direcționat către un fond pentru cheltuielile pe termen lung.

Cine sunt oamenii criogenizați în Australia

Identitatea celor șapte persoane nu este făcută publică în materialul The Guardian.

Primul „pacient” a ajuns la centrul din Holbrook în mai 2024. Era un bărbat care murise la peste 80 de ani. Cea mai recentă procedură a avut loc în iunie 2026, după moartea unui bărbat de peste 90 de ani.

Cea mai tânără persoană aflată în crioconservare la centru este o femeie care a murit în jurul vârstei de 40 de ani.

Ce se întâmplă dacă firma dispare înainte ca tehnologia să fie inventată

Este una dintre întrebările inevitabile atunci când vorbim despre o procedură care ar trebui să continue sute de ani.

Southern Cryonics susține că structura sa financiară este gândită pentru funcționarea pe termen lung.

Compania precizează că, în cazul în care centrul și-ar înceta activitatea, documentele sale permit transferarea persoanelor crioconservate către o altă organizație similară, în măsura în care acest lucru este posibil.

Facilitatea actuală are aproximativ 100 de metri pătrați și poate găzdui aproximativ 40 de persoane. Terenul permite însă extinderea, iar compania estimează că ar putea ajunge în viitor la o capacitate de aproximativ 600 de persoane.

Detaliile sunt prezentate de Southern Cryonics pe www.southerncryonics.com.

Pentru moment, însă, cele șapte trupuri rămân în recipientele cu azot lichid din Holbrook, la -196 de grade Celsius.

Nu există nicio dovadă că oamenii criogenizați în prezent vor putea fi readuși vreodată la viață. Cei care au ales procedura au plătit, practic, pentru o posibilitate pe care doar medicina viitorului ar putea să o transforme sau nu în realitate.