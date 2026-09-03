O companie dezvoltă un proiect de două milioane de euro pentru utilizarea inteligenței artificiale în oncologie.

Tehnologia românească ce ar putea ajuta medicii în lupta cu o boală grea. Inteligența artificială va analiza investigațiile CT | Shutterstock/Facebook

O companie românească din domeniul inteligenței artificiale dezvoltă un proiect în valoare de aproximativ două milioane de euro, destinat sectorului tehnologiei pentru sănătate.

Tehnologia românească ce ar putea ajuta medicii în lupta cu o boală grea

Firma timișoreană a anunțat, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că va implementa un proiect cofinanțat din fonduri europene, prin care își propune să dezvolte o nouă soluție software pentru analiza investigațiilor medicale, arată StarupCafe.ro.

Edgefront Technologies, companie care face parte din același grup cu startup-ul Rayscape, a semnat un contract cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în cadrul Programului Sănătate 2021-2027.

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Prin acest proiect, compania își propune să dezvolte un software care utilizează algoritmi de inteligență artificială pentru analiza investigațiilor oncologice de tip tomografie computerizată (CT). Soluția, denumită Rayscape TAP-CT, urmează să fie comercializată sub această marcă și să completeze portofoliul de tehnologii dezvoltat de Rayscape.

Proiect de două milioane de euro, finanțat în mare parte din fonduri europene

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană și face parte din Programul Sănătate 2021-2027. Valoarea totală a investiției este de aproximativ două milioane de euro, calculată la cursul BNR din 2 septembrie 2026.

Din această sumă, 7.675.361,94 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din fonduri europene, iar diferența este asigurată prin contribuția proprie a beneficiarului.

Proiectul are o durată de 36 de luni și va fi implementat în perioada iulie 2026 – iulie 2029.

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Cum ar putea fi folosită inteligența artificială în oncologie

Cu sprijinul Uniunii Europene, Rayscape dezvoltă TAP-CT, un sistem bazat pe inteligență artificială, conceput pentru a analiza investigațiile oncologice la nivelul întregului torace, abdomen și pelvis.

Soluția își propune să treacă dincolo de modelele AI concentrate pe o singură regiune anatomică sau pe anumite patologii și să ofere o analiză mai complexă a investigației CT în ansamblul său. Tehnologia ar putea veni astfel în sprijinul radiologilor în procesul de diagnosticare, monitorizare și urmărire a evoluției bolii.

Sistemul urmărește să reunească într-o singură platformă detectarea leziunilor la nivelul mai multor organe, măsurători cantitative, compararea investigațiilor realizate în timp și analiza imaginilor medicale.

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Tehnologia Rayscape este deja utilizată în peste 20 de țări, iar compania consideră că următorul pas este integrarea unui volum mai mare de informații pentru a oferi medicilor o imagine cât mai completă asupra stării pacientului.

„Prin acest proiect facem un pas important către o nouă generație de inteligență artificială pentru imagistica CT: trecem de la modele dedicate unor patologii specifice la un model 3D capabil să înțeleagă și să analizeze investigația în ansamblul său. Dezvoltarea infrastructurii pentru motorul nostru de date și trecerea de la Technology Readiness Level (TRL) 4 la TRL 9 ne vor permite să antrenăm, să validăm și să implementăm această tehnologie în contexte clinice reale”, a declarat Bogdan Bercean, Head of AI, Rayscape, potrivit comunicatului companiei.

Compania susține că experiența acumulată în dezvoltarea și utilizarea clinică a soluțiilor AI pentru imagistică reprezintă baza următoarei etape. Obiectivul este ca inteligența artificială să poată integra mai mult context și să îi ofere radiologului o perspectivă mai amplă asupra investigației, fără a înlocui însă decizia medicală.