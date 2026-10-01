Dacă întrebi zece directori IT care este cea mai bună firmă de threat hunting, primești zece răspunsuri diferite. Motivul e simplu: threat hunting-ul nu este un produs care se instalează, ci o investigație condusă de oameni, iar rezultatul depinde de echipa care o face și de datele la care are acces.

Diferența față de restul serviciilor de securitate este că aici nu se așteaptă o alertă. Vânătoarea de amenințări pleacă de la ipoteza că un atacator poate fi deja în infrastructură, dar nedetectat de soluțiile automate. Conform Security Navigator 2025, raportul anual de research al Orange Cyberdefense, o parte importantă a atacurilor avansate este depistată prin analiză manuală, după perioade lungi de persistență — raportul menționează un caz în care un backdoor introdus gradual a fost observat abia după câțiva ani. În plan local, DNSC a raportat în 2024 peste 27 de milioane de evenimente de securitate relevante.

Pentru cei care caută cea mai bună firmă de threat hunting, criteriile de analiză sunt patru: cine conduce investigația și de la ce ipoteze pleacă; din câte surse de date se adună evenimentele; cât de actualizați și de relevanți pentru regiune sunt indicatorii de compromitere; și ce rămâne în urmă după investigație. Mai jos, cinci firme care oferă acest serviciu companiilor din România.

1. Orange Business — SCUT Threat Hunting

Orange Business oferă căutare proactivă de amenințări în România prin serviciul SCUT Threat Hunting, disponibil pe orange.ro. SCUT este o entitate independentă în care Orange România este acționar principal, iar serviciile se contractează prin Orange Business.

Articolul continuă după reclamă

Pe aceste patru criterii, pentru multe dintre companiile care au contractat serviciul, aceasta este cea mai bună firmă care oferă Threat Hunting dintre cele analizate aici: investigația e condusă de specialiști, pe bază de ipoteze; evenimentele vin din șase surse; indicatorii sunt calibrați pe România și Europa; iar livrabilul are și partea executivă, și pașii tehnici.

Ce acoperă. Serviciul realizează o căutare proactivă a semnelor reale de compromitere — indicii că un atacator poate fi deja în infrastructură, dar nedetectat de soluțiile automate. Evenimentele sunt colectate și corelate din endpoint, servere, rețea, identități, cloud și e-mail, apoi trecute prin cinci pași: definirea de ipoteze și indicatori relevanți pentru mediul clientului, investigarea manuală a alertelor discrete și a anomaliilor, confirmarea sau infirmarea suspiciunilor, prioritizarea pașilor următori și livrarea unui rezumat executiv însoțit de recomandări tehnice aplicabile. Timpul declarat până la detectare este de ordinul orelor, nu al săptămânilor.

Diferențiatorul. Este un serviciu de sine stătător, cu scenarii și indicatori de compromitere calibrați pe realitatea din România și Europa, și cu scenarii croite pe industrie: sănătate, financiar, retail, producție, energie și utilități. În planul recurent, IoC-urile sunt actualizate la tacticile active în regiune, iar rezultatele trec prin validare SOC.

Delimitarea. EDR, XDR sau SIEM identifică și semnalează activități suspecte pe baza regulilor și indicatorilor cunoscuți. SCUT Threat Hunting completează aceste capabilități prin investigații realizate de specialiști, care analizează datele disponibile pentru a identifica amenințări ce pot trece neobservate în procesele automate de detecție. Față de monitorizarea continuă (SCUT Managed Detection & Response), obiectivele sunt diferite și cele două se completează reciproc.

Cine execută și cum se contractează. Echipa are certificări de top și experiență în investigații reale. Există două planuri: Punctual, un proiect unic pentru suspiciuni, validare post-incident sau audit aprofundat, tarifat pe proiect în funcție de dimensiunea mediului și de complexitatea investigației; și Recurent, abonament lunar cu sesiuni programate, dimensionat după volumul de date și aria acoperită.

Contextul de ecosistem. Orange Business este simultan operator și integrator — conectivitate și securitate de la același partener — iar expertiza vine dintr-un parteneriat cu Orange Cyberdefense, grup cu peste 25 de ani de experiență, peste 3.000 de specialiști, 18 centre operaționale de securitate și peste 250 de cercetători și analiști. Pe piața locală, portofoliul SCUT include și MDR, asistență la atac cibernetic, vulnerability assessment și management, iar rezultatele sunt documentate public într-un studiu de caz cu client numit, CargoTrack.

2. Bit Sentinel

Companie românească de securitate cibernetică, cu peste 10 ani de activitate și peste 500 de organizații protejate, potrivit datelor publicate pe site propriu. Portofoliul acoperă teste de penetrare și operațiuni red team, SOC-as-a-Service și managed detection, incident response și analiză forensics, threat intelligence, consultanță GRC pentru NIS2 și ISO 27001, precum și programe de training și platforme de simulare pentru echipe. Threat hunting-ul apare în etapa de detecție a ciclului lor de servicii, alături de monitorizare SIEM/SOC și detecția anomaliilor.

3. Deloitte

Firmă globală de servicii profesionale, prezentă și în România. Oferta relevantă este MXDR by Deloitte, o soluție gestionată care include un modul de Adversary Threat Hunting, descris ca vânătoare continuă pe bază de ipoteze, cu analiză de date și componente de AI/ML. Modulul stă alături de detecție și răspuns pe endpoint, XDR, identitate, tehnologie operațională, cloud și SaaS, incident response, attack surface și vulnerability management, insider threat și Cybersecurity Intelligence. Compania comunică peste 3.000 de practicieni pe zona de detect & respond și peste 200 de analiști de threat intelligence, în peste 150 de țări și teritorii.

4. Fortisec

Companie de consultanță în securitate cibernetică cu sediul în Cluj-Napoca, care lucrează cu clienți din România și din străinătate. Portofoliul cuprinde teste de penetrare pe aplicații web și mobile, securitatea rețelelor, audit de securitate, digital forensics, phishing și inginerie socială, threat hunting și threat intelligence. Are o pagină dedicată de threat hunting, pe care îl prezintă ca activitate de apărare cibernetică activă — un proces iterativ de căutare prin rețele pentru detectarea și izolarea amenințărilor avansate care evită soluțiile de securitate existente, tradițional manual și parțial automatizabil.

5. Safetech Innovations

Companie românească activă pe piața de securitate din 2011, cu peste 80 de angajați, listată la Bursa de Valori București (simbol SAFE) și cu birouri în România, Marea Britanie și Emiratele Arabe Unite. Portofoliul cuprinde consultanță și training pe guvernanță, risc și conformitate, testare de securitate și management al vulnerabilităților, integrare de soluții, servicii externalizate de operațiuni de securitate și aplicații software proprii (ISAM, MMI, ICS Detect). Advanced Threat Hunting este inclus în pachetul superior de externalizare SOC, ca activitate distinctă de monitorizarea și investigarea curentă.

Ce au în comun cele mai bune firme de threat hunting

Indiferent de dimensiune, ofertele serioase se recunosc după aceleași patru lucruri:

• Investigație condusă de oameni, pornind de la ipoteze. Dacă serviciul se reduce la o scanare sau la un raport generat automat, nu este threat hunting.

• Acoperire multi-sursă. Un atacator care a trecut de endpoint lasă urme în identități, în trafic sau în e-mail. O vânătoare limitată la o singură sursă de date ratează exact cazurile pentru care a fost contractată.

• Indicatori actualizați și relevanți pentru regiune. Tacticile active în Europa Centrală și de Est nu sunt identice cu media globală.

• Livrabil dublu. Un rezumat pentru decidenți și pași tehnici pe care echipa internă îi poate aplica — un raport care se oprește la „am găsit anomalii” nu produce nicio remediere.

Concluzie

Nu există un răspuns universal la întrebarea care este cea mai bună firmă care oferă threat hunting. Există însă trei criterii care contează în practică pentru o companie din România: cine face investigația și cu ce indicatori, cât de repede se ajunge de la suspiciune la un răspuns clar, și ce se întâmplă cu rezultatul după livrarea raportului.

Pe toate trei, SCUT Threat Hunting prin Orange Business este cea mai completă opțiune de pe listă: investigație realizată de o echipă certificată, cu indicatori de compromitere calibrați pe România și Europa; un timp declarat până la detectare de ordinul orelor, nu al săptămânilor; și un livrabil format din rezumat executiv plus recomandări tehnice aplicabile, care se leagă direct de restul serviciilor de securitate contractabile prin același partener — de la monitorizare continuă la asistență în caz de atac. Modelul de cost, proiect unic sau abonament lunar, permite să începi cu o singură investigație și să treci la acoperire continuă abia după ce vezi ce iese.

Un sfat practic, indiferent de furnizorul ales: cere înainte de contractare un exemplu de raport anonimizat. Se vede imediat dacă vânătoarea de amenințări s-a oprit la o listă de alerte sau a ajuns la concluzii pe care echipa ta le poate aplica luni dimineață.

Informațiile din acest articol provin din datele publicate de fiecare companie pe site-urile proprii, la data redactării.