(P) CloudSSM: platforma de digitalizare SSM care pune din nou instruirea angajaților pe primul loc

Descoperă interviul cu Christa De-Anna, fondatoarea CloudSSM.

Pentru mulți salariați, instruirea de securitate și sănătate în muncă a însemnat dintotdeauna acel moment în care semnezi o fișă fără să te uiți cu adevărat peste conținut. CloudSSM, platforma românească de digitalizare SSM construită în jurul instruirii, testării și semnării electronice a documentelor de securitate și sănătate în muncă, își propune să schimbe această mentalitate — nu prin a muta instruirea obligatorie într-un format diferit, ci prin a o face cu adevărat utilă. Am discutat cu Christa De-Anna, fondatoarea platformei, despre cum s-a dezvoltat afacerea, despre ce definește astăzi un material de instruire SSM bun și despre motivul pentru care digitalizarea, atunci când e bine făcută, sporește — în loc să reducă — importanța instruirii în organizații.

Cum a evoluat CloudSSM în ultimele luni? În ce punct se află afacerea acum, comparativ cu lansarea?

A fost o creștere continuă. Portofoliul de clienți se extinde de la un trimestru la altul, iar ceea ce ne încântă cel mai tare este cât de divers a devenit — de la firme mici la organizații mari, cu structuri complicate, mai multe sedii și mii de angajați, dar și instituții din sectorul public. Asta confirmă ceea ce credeam dintru început: digitalizarea SSM nu este o nișă, ci o nevoie pe care o resimt deopotrivă toate companiile care își asumă în mod serios securitatea și sănătatea în muncă, indiferent de cât de mari sunt.

Timp îndelungat, instruirea SSM a fost considerată o formalitate. Cum răstoarnă digitalizarea această imagine?

Articolul continuă după reclamă

Paradoxal, digitalizarea nu micșorează rolul instruirii, ci îl evidențiază. Pe hârtie, instruirea se rezuma la o semnătură într-un caiet. În platformă, instruirea SSM online devine conținut veritabil: poate fi text, poate fi imagine, poate fi un material organizat pe capitole, cu o înlănțuire logică. Din clipa în care ești atent la modul în care construiești acel material, angajatul nu mai bifează doar o obligație, ci parcurge ceva care are noimă pentru el. Iar când testarea vine imediat după, cu întrebări limpezi, legate nemijlocit de conținutul parcurs, întreg procesul ajunge să funcționeze ca un circuit închis — instruire, înțelegere, verificare, semnătură electronică — nu ca niște formalități izolate.

Ce reprezintă, după dvs., un material de instruire SSM „bun” în acest cadru digital?

Un material conceput pentru cititor, nu pentru raft. Multe dintre materialele SSM au fost scrise cu ani buni în urmă, ca documente lungi și dense, pline de articole de lege citate ca atare. În format digital, același conținut poate fi reașezat — secțiuni scurte, exemple concrete, imagini relevante pentru locul de muncă respectiv. Nu umblăm la fondul legal, ci doar la forma în care el ajunge la angajat. Iar diferența se simte pe loc, atât în rezultatele testărilor, cât și în feedbackul primit de la companii.

Numeroase organizații combină instruirea online cu sesiuni fizice, mai cu seamă pentru riscurile specifice. Cum se completează cele două?

Foarte bine, dacă sunt gândite ca un tot, nu izolat. Latura teoretică — reglementări, proceduri, politici interne — se predă perfect prin instruire SSM online, fiindcă angajatul o parcurge în ritmul lui și revine la ea oricând are nevoie. Instruirea fizică, demonstrațiile practice, exercițiile pe echipamente sau evacuările rămân, în schimb, necesare pentru anumite categorii de riscuri și nu trebuie înlocuite. Ce face o digitalizare SSM gândită corect este să pregătească terenul pentru instruirea fizică — angajatul ajunge la sesiunea practică având deja noțiunile de bază, iar timpul cu instructorul se folosește pentru ceea ce contează cu adevărat: aplicare, întrebări, exersare.

La un moment dat ați folosit exemplul companiilor aeriene când vorbeați despre instruire. Cum se aplică acel model în SSM?

Cred că aviația a înțeles demult un lucru pe care multe industrii încă îl scapă din vedere: instruirea de siguranță nu trebuie să fie plicticoasă pentru a fi luată în serios — ci tocmai pe dos. Materialele de siguranță de pe ecranele din scaune sunt scurte, vizuale și repetate la fiecare zbor și, oricât de banale ar părea, oamenii le rețin. Tocmai fiindcă informația e prezentată clar, în contextul potrivit și la momentul potrivit. Exact așa gândim și noi materialele de instruire SSM din platformă: nu un document de zeci de pagini pe care angajatul îl deschide o dată și îl închide, ci conținut structurat, reluat periodic și adaptat locului de muncă — astfel încât informația esențială despre securitate și sănătate în muncă să rămână, nu doar să fie „parcursă”.

Ce planuri aveți pentru perioada următoare?

Mergem mai departe cu dezvoltarea zonei de conținut — instrumente care să ajute companiile să-și restructureze materialele de instruire SSM în formate mai prietenoase, integrări mai strânse cu platformele de HR, semnătură electronică pentru toate documentele SSM și automatizări pentru testare și raportare. În paralel, plănuim extinderea pe piețe europene cu cerințe apropiate de cele din România. Direcția rămâne aceeași — de la dosar la digital — dar cu un accent din ce în ce mai limpede pe ideea că instruirea bine făcută este o investiție, nu o povară.