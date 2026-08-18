Antena Căutare
Home Lifestyle Food Rulouri crocante cu carne și mozzarella. Rețetă de gustare sățioasă și ușor de pregătit

Rulouri crocante cu carne și mozzarella. Rețetă de gustare sățioasă și ușor de pregătit

Dacă vrei să prepari o gustare sățioasă și ușor de pregătit, potrivită atât pentru mesele de familie, cât și pentru platourile servite la petreceri, aniversări, picnicuri sau întâlniri cu prietenii. aceste rulouri crocante cu carne și mozzarella pot fi una dintre alegerile ideale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 18 August 2026, 08:24 | Actualizat Marti, 18 August 2026, 08:33
Rulouri din aluat foietaj, umplute cu carne condimentată și mozzarella, rumenite la cuptor și servite calde | Shutterstock/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Combinația dintre aluatul foietaj rumenit, umplutura condimentată de carne și mozzarella topită transformă aceste rulouri într-un preparat simplu, dar foarte gustos. Ideea de bază este să ascunzi mozzarella în interiorul compoziției de carne, astfel încât fiecare felie să aibă un centru cremos și bine topit.

Pentru această rețetă, folosește aluat foitaj refrigerat, gata preparat, ceea ce reduce considerabil timpul de lucru. Carnea poate proveni din cârnați proaspeți, pe care îi poți desface și folosi fără membrană, sau poți cumpăra direct carne tocată pentru cârnați. Alege o mozzarella bine scursă, deoarece excesul de apă poate împiedica aluatul să devină crocant și poate face rulourile dificil de închis. Tăierea brânzei în bastonașe este o soluție practică pentru a obține un strat uniform de mozzarella în interior.

Condimentează carnea moderat. Ierburile uscate, piperul negru și puțină sare sunt suficiente pentru a-i accentua gustul fără să acopere aroma brânzei. Poți adăuga și puțin usturoi granulat, boia dulce sau cimbru, dacă vrei o umplutură mai aromată.

Un detaliu important este temperatura aluatului. Lasă-l câteva minute la temperatura camerei înainte de a-l desfășura, pentru a evita ruperea lui. În același timp, nu-l lăsa prea mult, deoarece aluatul foarte moale devine greu de manipulat. Lucrează rapid și păstrează-l cât mai rece.

Articolul continuă după reclamă

  • Rulouri crocante cu carne și mozzarella - Ingrediente

  • 320 g aluat foitaj refrigerat
  • 500 g carne tocată de porc
  • 150 g mozzarella bine scursă
  • 1 ou
  • 1 lingură apă
  • 2 lingurițe ierburi aromatice uscate
  • ½ linguriță piper negru măcinat
  • ½ linguriță boia dulce
  • sare, după gust.

Rețeta rulourilor crocante cu carne și mozzarella - Mod de preparare

Scoate aluatul foitaj din frigider și lasă-l câteva minute la temperatura camerei, cât să poată fi desfășurat fără să se rupă. Păstrează-l pe hârtia de copt cu care este ambalat, deoarece o vei putea folosi direct pe tava de copt.

Întinde foaia și taie-o pe lungime în două dreptunghiuri egale. Dacă aluatul este foarte subțire, evită să îl întinzi suplimentar, pentru că ai nevoie de suficientă structură pentru a susține umplutura.

Pune carnea într-un bol încăpător. Adaugă ierburile uscate, piperul, boiaua și puțină sare. Amestecă bine până când condimentele se distribuie uniform în toată compoziția. Dacă folosești carne provenită din cârnați proaspeți, verifică mai întâi cât de sărată și condimentată este.

Citește și: Piept de pui umplut cu cremă de brânză și învelit în bacon

Cum prepari rulouri crocante cu carne și mozzarella

Împarte compoziția de carne în două părți egale. Din fiecare parte păstrează aproximativ o treime pentru acoperirea mozzarellei, iar restul folosește-l pentru stratul de bază.

Așază câte o porție de carne în centrul fiecărei bucăți de aluat și modeleaz-o într-un cilindru lung. Apasă ușor carnea, apoi formează pe mijloc un șanț longitudinal. Nu subția prea mult marginile, deoarece acestea trebuie să rămână suficient de groase pentru a închide bine umplutura.

Taie mozzarella bine scursă în bastonașe și așază-le în șanțul format în carne. Distribuie brânza cât mai uniform de la un capăt la celălalt, lăsând puțin spațiu la extremități pentru a putea sigila ruloul.

Acoperă mozzarella cu carnea păstrată deoparte și presează ușor marginile. Închide complet brânza în interiorul compoziției. Acest pas este important deoarece mozzarella se va topi în timpul coacerii și poate ieși prin orice zonă rămasă descoperită.

Bate oul cu lingura de apă până când obții un amestec omogen. Unge cu pensula una dintre marginile lungi ale aluatului.

Ridică marginile aluatului și rulează fiecare bucată peste umplutură, astfel încât să obții două rulouri compacte. Presează ușor îmbinarea și așază rulourile cu partea închisă în jos pe o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Taie câteva mici crestături pe partea superioară a fiecărui rulou. Acestea permit aburului să iasă în timpul coacerii și contribuie la menținerea formei aluatului. Unge întreaga suprafață cu oul rămas, inclusiv extremitățile.

Citește și: Terină de pui învelită în bacon. Rețeta unui aperitiv elegant și savuros

Încălzește cuptorul la 220°C, cu ventilație sau la 200°C dacă folosești un cuptor cu ventilație puternică, în funcție de caracteristicile aparatului.

Introdu tava în cuptor și coace aceste rulouri crocante cu carne și mozzarella aproximativ 20-25 de minute, până când aluatul devine bine crescut și capătă o culoare aurie uniformă. Verifică și partea de jos pentru a te asigura că aluatul s-a copt complet, nu doar suprafața.

Scoate tava și lasă rulourile să se odihnească aproximativ 5 minute. Taie-le în bucăți potrivite și servește-le calde, când mozzarella este încă topită.

Pentru un platou de aperitive, servește delicioasele rulouri alături de muștar, ketchup, sos de roșii picant sau un sos rece pe bază de iaurt și usturoi. Pentru un prânz mai consistent, combină-le cu o salată verde, salată de roșii sau legume proaspete.

Dacă vrei să le pregătești în avans, poți forma rulourile, le poți păstra acoperite la frigider și le poți coace înainte de servire. De asemenea, rulourile necoapte pot fi congelate și coapte ulterior, direct din congelator, cu un timp suplimentar de coacere.

Piept de pui umplut cu cremă de brânză și învelit în bacon...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cauza morții lui Mircea Marius, nepotul lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani. S-a stins chiar în ziua nunții Cauza morții lui Mircea Marius, nepotul lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani. S-a stins chiar în ziua nunții
Observatornews.ro Cum a reușit o femeie să economisească 4.500 euro într-un an. Obiceiul care ne golește tuturor portofelele Cum a reușit o femeie să economisească 4.500 euro într-un an. Obiceiul care ne golește tuturor portofelele
Antena 3 Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el se află deja sub nivelul apei Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el se află deja sub nivelul apei
SpyNews A murit actrița Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”. Avea doar 36 de ani A murit actrița Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”. Avea doar 36 de ani
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Citește și
Piept de pui umplut cu cremă de brânză și învelit în bacon
Piept de pui umplut cu cremă de brânză și învelit în bacon
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Terină de pui învelită în bacon. Rețeta unui aperitiv elegant și savuros
Terină de pui învelită în bacon. Rețeta unui aperitiv elegant și savuros
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut că doarme”
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani Jurnalul
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală”
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală” Kudika
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si.... Redactia.ro
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit Observator
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x