Rulouri crocante cu carne și mozzarella. Rețetă de gustare sățioasă și ușor de pregătit

Dacă vrei să prepari o gustare sățioasă și ușor de pregătit, potrivită atât pentru mesele de familie, cât și pentru platourile servite la petreceri, aniversări, picnicuri sau întâlniri cu prietenii. aceste rulouri crocante cu carne și mozzarella pot fi una dintre alegerile ideale.

Combinația dintre aluatul foietaj rumenit, umplutura condimentată de carne și mozzarella topită transformă aceste rulouri într-un preparat simplu, dar foarte gustos. Ideea de bază este să ascunzi mozzarella în interiorul compoziției de carne, astfel încât fiecare felie să aibă un centru cremos și bine topit.

Pentru această rețetă, folosește aluat foitaj refrigerat, gata preparat, ceea ce reduce considerabil timpul de lucru. Carnea poate proveni din cârnați proaspeți, pe care îi poți desface și folosi fără membrană, sau poți cumpăra direct carne tocată pentru cârnați. Alege o mozzarella bine scursă, deoarece excesul de apă poate împiedica aluatul să devină crocant și poate face rulourile dificil de închis. Tăierea brânzei în bastonașe este o soluție practică pentru a obține un strat uniform de mozzarella în interior.

Condimentează carnea moderat. Ierburile uscate, piperul negru și puțină sare sunt suficiente pentru a-i accentua gustul fără să acopere aroma brânzei. Poți adăuga și puțin usturoi granulat, boia dulce sau cimbru, dacă vrei o umplutură mai aromată.

Un detaliu important este temperatura aluatului. Lasă-l câteva minute la temperatura camerei înainte de a-l desfășura, pentru a evita ruperea lui. În același timp, nu-l lăsa prea mult, deoarece aluatul foarte moale devine greu de manipulat. Lucrează rapid și păstrează-l cât mai rece.

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Rulouri crocante cu carne și mozzarella - Ingrediente

320 g aluat foitaj refrigerat

500 g carne tocată de porc

150 g mozzarella bine scursă

1 ou

1 lingură apă

2 lingurițe ierburi aromatice uscate

½ linguriță piper negru măcinat

½ linguriță boia dulce

sare, după gust.

Rețeta rulourilor crocante cu carne și mozzarella - Mod de preparare

Scoate aluatul foitaj din frigider și lasă-l câteva minute la temperatura camerei, cât să poată fi desfășurat fără să se rupă. Păstrează-l pe hârtia de copt cu care este ambalat, deoarece o vei putea folosi direct pe tava de copt.

Întinde foaia și taie-o pe lungime în două dreptunghiuri egale. Dacă aluatul este foarte subțire, evită să îl întinzi suplimentar, pentru că ai nevoie de suficientă structură pentru a susține umplutura.

Pune carnea într-un bol încăpător. Adaugă ierburile uscate, piperul, boiaua și puțină sare. Amestecă bine până când condimentele se distribuie uniform în toată compoziția. Dacă folosești carne provenită din cârnați proaspeți, verifică mai întâi cât de sărată și condimentată este.

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Cum prepari rulouri crocante cu carne și mozzarella

Împarte compoziția de carne în două părți egale. Din fiecare parte păstrează aproximativ o treime pentru acoperirea mozzarellei, iar restul folosește-l pentru stratul de bază.

Așază câte o porție de carne în centrul fiecărei bucăți de aluat și modeleaz-o într-un cilindru lung. Apasă ușor carnea, apoi formează pe mijloc un șanț longitudinal. Nu subția prea mult marginile, deoarece acestea trebuie să rămână suficient de groase pentru a închide bine umplutura.

Taie mozzarella bine scursă în bastonașe și așază-le în șanțul format în carne. Distribuie brânza cât mai uniform de la un capăt la celălalt, lăsând puțin spațiu la extremități pentru a putea sigila ruloul.

Acoperă mozzarella cu carnea păstrată deoparte și presează ușor marginile. Închide complet brânza în interiorul compoziției. Acest pas este important deoarece mozzarella se va topi în timpul coacerii și poate ieși prin orice zonă rămasă descoperită.

Bate oul cu lingura de apă până când obții un amestec omogen. Unge cu pensula una dintre marginile lungi ale aluatului.

Ridică marginile aluatului și rulează fiecare bucată peste umplutură, astfel încât să obții două rulouri compacte. Presează ușor îmbinarea și așază rulourile cu partea închisă în jos pe o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Taie câteva mici crestături pe partea superioară a fiecărui rulou. Acestea permit aburului să iasă în timpul coacerii și contribuie la menținerea formei aluatului. Unge întreaga suprafață cu oul rămas, inclusiv extremitățile.

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Încălzește cuptorul la 220°C, cu ventilație sau la 200°C dacă folosești un cuptor cu ventilație puternică, în funcție de caracteristicile aparatului.

Introdu tava în cuptor și coace aceste rulouri crocante cu carne și mozzarella aproximativ 20-25 de minute, până când aluatul devine bine crescut și capătă o culoare aurie uniformă. Verifică și partea de jos pentru a te asigura că aluatul s-a copt complet, nu doar suprafața.

Scoate tava și lasă rulourile să se odihnească aproximativ 5 minute. Taie-le în bucăți potrivite și servește-le calde, când mozzarella este încă topită.

Pentru un platou de aperitive, servește delicioasele rulouri alături de muștar, ketchup, sos de roșii picant sau un sos rece pe bază de iaurt și usturoi. Pentru un prânz mai consistent, combină-le cu o salată verde, salată de roșii sau legume proaspete.

Dacă vrei să le pregătești în avans, poți forma rulourile, le poți păstra acoperite la frigider și le poți coace înainte de servire. De asemenea, rulourile necoapte pot fi congelate și coapte ulterior, direct din congelator, cu un timp suplimentar de coacere.