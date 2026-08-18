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E vremea pentru patru noi ispite feminine: Andrușca, Daniela, Florina și Larisa, în sezonul X, Insula Iubirii

E vremea pentru patru noi ispite feminine: Andrușca, Daniela, Florina și Larisa, în sezonul X, Insula Iubirii, care se vede din 4 septembrie, la Antena 1.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 18 August 2026, 09:37 | Actualizat Marti, 18 August 2026, 09:43
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E vremea pentru patru noi ispite feminine: Andrușca, Daniela, Florina și Larisa, în sezonul X, Insula Iubirii | Antena 1
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Sunt cele care fură priviri, uneori directe, alteori pe ascuns. Cele care știu să asculte, dar și să ofere sfaturi. Sunt cele care știu să se relaxeze la piscină, dar și să petreacă până următoarea dimineață. Sunt ispitele feminine de la Insula Iubirii, iar astăzi, lista se completează cu patru noi nume. Pe toate le vom vedea din 4 septembrie, la Antena și pe AntenaPLAY.

E vremea pentru patru noi ispite feminine

Cunoscută de anul trecut, iubită de toată lumea și apreciată pentru naturalețea ei constantă, Andrușca, pe numele ei, Andreea Aurică, revine în emisiune. Are 27 de ani, este în zodia vărsător și este hairstylist. Viața ei s-a schimbat total, s-a mutat la București și acum vrea să fie descoperită în totalitate de către cei de acasă: ”înseamnă o experiență nouă, trăiri noi, sentimente noi, o nouă redescoperire față de mine însămi. Și de ce nu? Poate noi începuturi! Și bineînțeles, în același timp, noi prietenii”.

Daniela Pană are 30 de ani, este în zodia rac și este manager de marketing, iar la prima vedere este cea care știe să aducă starea de bine în orice grup sau locație. Nu și-a făcut așteptări, dar e convinsă că va fi genul de trăire pe care o va păstra peste ani, așa că e decisă să o trăiască la cote înalte: ”Este o experiență unică, de care vreau să mă bucur în totalitate și în care probabil voi mai descoperi lucruri la mine. O să mă ajute, cu siguranță”.

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Florina Carafa, un capricorn desăvârșit, are tot 30 de ani și lucrează în domeniul IT, ca Automation Developer. ”Vreau să fiu eu, să fiu respectuoasă, dar să-mi dau voie să fac ce simt, să mă distrez, să mă bucur de experiență la maximum”, mărturisește aceasta, înainte de a-i descoperi pe bărbații din acest sezon. Oare va fi ea cea care va scrie una dintre poveștile sezonului?

Larisa Spătaru are 28 de ani, este fecioară și este stabilită în Italia, unde este designer vestimentar. A absolvit cursuri de specialitate acolo și știe să surprindă cu fiecare apariție. ”Chiar dacă nu sunt emotivă, sunt foarte selectivă, nu-mi place să mă înconjor de oricine. Aș vrea să fiu mai deschisă cu persoanele să le dau o șansă, chiar dacă e pe termen scurt sau lung. Totul vine ca o experiență”, povestește aceasta.

De acum, șapte dintre cele zece ispite feminine sunt deja cunoscute, iar fiecare promite să trăiască experiența la maximum!

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Ultimele trei nume urmează să fie anunțate mâine! Până atunci, cele mai tari imagini și noutăți despre premiera din 4 septembrie, pot fi urmărite pe paginile de social media ale show-ului fenomen de la Antena 1!

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