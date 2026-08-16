În timp ce Călin Goia este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, soția sa preferă să stea departe de lumina reflectoarelor. Iată cum arată și cu ce se ocupă Andreea!

Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Călin Goia, solistul trupei Voltaj. El și Andreea au împreună trei copii | Hepta

Solistul trupei Voltaj este unul dintre cei mai apreciați artiști din România. Dincolo de succesul de pe scenă, Călin Goia se bucură și de o viață de familie împlinită. Artistul are o soție superbă, care l-a făcut tatăl a trei copii minunați.

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Cum arată și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Călin Goia

Călin Goia și Andreea, soția sa, sunt căsătoriți de aproape 20 de ani și au ales, încă de la început, să își țină relația departe de ochii publicului.

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De-a lungul timpului, Andreea a fost văzută doar în câteva ocazii alături de soțul ei, preferând să stea departe de evenimentele mondene și de camerele de filmat. De altfel, nici pe rețelele de socializare nu este o prezență activă, alegând să nu își expună viața personală.

IMAGINI CU SOȚIA LUI CĂLIN GOIA AICI:

Andreea activează și ea într-un domeniu creativ, însă nu are legătură cu muzica. Este fotograf și și-a construit propriul parcurs profesional departe de lumina reflectoarelor, potrivit Revista Viva.

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Călin Goia și soția sa, Andreea, au împreună trei copii

Solistul trupei Voltaj și soția sa au împreună trei copii, pe Petru, Tudor și Maruca. Deși au ales să îi crească departe de lumina reflectoarelor, atât Călin Goia, cât și Andreea au vorbit despre educația celor mici.

Într-un interviu mai vechi, soția lui Călin Goia povestea cum încearcă să le explice copiilor lumea pe înțelesul lor.

„Singurul exemplu cu adevărat traumatizant pentru Petru s-a petrecut în clasa întâi. Fugea pe hol către toalete și s-a izbit de o învățătoare care a avut o reacție exagerată și a zis că dă cu el de pământ. Acesta a fost un lucru despre care am vorbit tot restul anului. Petru, care nu este obișnuit cu un comportament abuziv din partea adulților, a fost marcat și, în fiecare zi, ne anunța că nu vrea să se mai ducă la școală, de teamă să nu se mai întâlnească cu doamna respectivă. Dacă o să dea cu el de pământ de-adevăratelea?

Și am încercat să-i explicăm că în viață o să întâlnească tot felul de oameni, că fiecare om are problemele lui de acasă, are frustrările lui, are dificultățile lui și că unii nu știu să le lase la intrarea în școală, că-i apasă. A înțeles în cele din urmă, cu greu. Vorbea după aceea despre ea că fiind <<doamna cu niște probleme>>... Fiind la o școală de stat, partea pozitivă este că are contact cu copii și părinți din toate mediile. Nu e o bulă aseptică, nu suntem noi cu ai noștri, care gândim la fel și ieșim în piață la proteste. Este obișnuit de mic cu păreri și atitudini foarte diferite de ale noastre uneori”, a declarat Andreea Goia, citată de Revista Viva.