(P) Cursurile online care-ţi pot schimba cariera: uite ce merită să înveţi

Să înveţi online este astăzi ceva absolut normal, ba chiar banal, nicidecum o raritate sau ceva complicat.

Găseşti programe de licenţă sau masterat care se desfăşoară 100% online, pe lângă multitudinea de cursuri şi programe de formare sau specializare care se afla la doar un click distanţă.

Asociaţii profesionale de renume, universităţi din întreaga lume şi profesori de top oferă din ce în ce mai des programe de educaţie online, în zeci, sute de domenii diverse.

Te-ai gândit să te apuci şi tu de un curs online însă n-ai idee de unde să începi? Uite ce subiecte pot aduce o schimbare pozitivă în cariera ta:

Limbi străine

Ai în plan să înveţi un skill universal? Care să îţi fie de folos în mai multe domenii, pe tot parcursul vieţii? Atunci una dintre cele mai bune soluţii e să te îndrepţi către limbi străine.

Când cunoşti o limbă străină ai o deschidere mai mare pe piaţa muncii, mai exact te poţi bucura de mai multe oportunităţi. Foarte multe persoane care cunosc anumite limbi străine ajung să lucreze în domenii diverse, de la finanţe şi până la vânzări, IT sau comunicare, chiar dacă nu au studii specifice.

Este 100% posibil să înveţi o limbă străină cu ajutorul cursurilor online, fără să fie necesar să pleci de acasă sau să cheltui sume imense de bani pe meditaţii. Desigur, va trebui să te înarmezi cu răbdare, deoarece o limbă străină nu se învaţă în câteva săptămâni. De asemenea, e esenţial să fii autodidact/a şi să dedici timp pregătirii individuale.

Contabilitate

Job-urile în finanţe sunt la mare căutare deoarece oferă stabilitate şi se mulează pe nenumărate domenii. E nevoie de specialişti în finanţe în IT, recrutare, comunicare, marketing, avocatură, chiar şi-n medicină. Mai exact, o mulţime de afaceri au nevoie de contabili şi finanţişti ca să funcţioneze, ceea ce face ca această arie de activitate să fie foarte ofertanta.

Vestea bună? Poţi învăţa bazele contabilităţii online, iar mai apoi să faci primii paşi în acest domeniu. Contabilitatea îţi poate oferi şansa de a porni în domeniul economic, iar mai apoi să te dezvolţi şi să ajungi specialist în investiţii, expert contabil, auditor, broker sau specialist în analiza de date.

Uită-te după cursuri online din sfera contabilităţii, care se potrivesc profilului tău şi care pot aduce un plus de valoare în CV-ul tău.

Yoga

Îţi doreşti o schimbare-n carieră care să nu aibă legătură cu joburile de birou? Ce ai zice să urmezi un curs online de instructor de Yoga şi să te alegi cu o meserie pentru toată viaţa? Practica Yoga e din ce în ce mai populară, nu doar în ţara noastră, ci în întreaga lume. Ca instructor de Yoga susţii oamenii în călătoria lor către mişcare, echilibru, relaxare, şi un corp şi o minte mai sănătoase.

Există cursuri de instructor yoga acreditate pe care le poţi urma online, iar la final poți obține o certificare valoroasă care să te ajute să lucrezi în domeniu.

Cum programele de învăţare online sunt mai accesibile că nicicând, e bine să alegi atent cursurile pe care le urmezi. Caută domenii care-ţi pot propulsa cariera, precum limbile străine, contabilitatea sau chiar Yoga, o practică tot mai populară în zona de sport şi lifestyle. De asemenea, optează întotdeauna pentru cursuri acreditate, oferite de companii cu renume.