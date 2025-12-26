Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 47, 26 decembrie 2025. Albert vrea să o ucidă și pe Chanela: Tu o omori! Nu vreau să spună nimic nimănui

În episodul 47 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 26 decembrie 2025, Albert, ajutat de Vali și Chanela își continuă planul, și anume de a detona o bombă la nunta Andei. După plecarea Chanelei, Albert îi dă lui Vali un ordin șocant: „Tu o omori pe Chanela. Nu vreau să spună nimic nimănui”. Între timp, ceremonia este pe ultima sută de metri, iar invitații s-au adunat în lanul de lavandă.

Vineri, 26.12.2025, 22:33