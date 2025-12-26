Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 47, 26 decembrie 2025. Ștefan află adevărul despre problemele de sănătate ale Andei!

În episodul 47 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 26 decembrie 2025, Ștefan are bănuieli legate de starea de sănătate a Andei și caută răspunsuri într-o discuție cu Teo. Fără să afle prea multe, merge direct la Anda și îi cere sinceritate. „E posibil să fac noi cheaguri de sânge, dar iau tratament. M-am speriat că o să-ți faci griji, de asta nu ți-am spus”, îi mărturisește aceasta.

Vineri, 26.12.2025, 22:20