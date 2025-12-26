Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 48, 26 decembrie 2025. Sarcina Andei, în pericol! De ce Maria se consideră vinovată
În episodul 48 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 26 decembrie 2025, Anda află despre întâlnirea Mariei cu Albert, tatăl ei, iar vestea declanșează un conflict dur între mamă și fiică. Discuția aprinsă o afectează pe Anda, care suferă o criză puternică. Starea ei se agravează rapid, iar Teo, medicul ei, anunță: „O să vină Salvarea”.
Vineri, 26.12.2025, 23:30