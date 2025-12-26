Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 46, 26 decembrie 2025. Albert, cadou exploziv la nunta Andei: Ei bine, să moară toți!

În episodul 46 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 26 decembrie 2025, Albert îi dezvăluie lui Vali un plan extrem, pus la cale pentru nunta Andei. „Ei bine, să moară toți!”, spune acesta, cerându-i să o aducă pe Chanela. Ajunsă la el, Albert îi înmânează o cutie și îi spune: „Cutia asta trebuie să ajungă la nuntă. Adică să o duci tu cadou. Sunt niște artificii!”.

Vineri, 26.12.2025, 21:44