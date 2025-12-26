Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 48, 26 decembrie 2025. Final neașteptat la nunta Andei. Ce s-a întâmplat după explozie

În episodul 48 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 26 decembrie 2025, Anda și Ștefan se căsătoresc, în timp ce Albert își pune planul în aplicare. Detonarea bombei nu are însă efectul dorit, iar explozia are loc chiar în zona în care se află el. Poliția intervine imediat, iar Albert este arestat, după ce Chanela a aflat pe ascuns că Vali primise ordin să o omoare!

