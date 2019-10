Google lansează noi funcţii de confidenţialitate pentru serviciile Maps, YouTube şi Voice Assistant

Google, divizia a grupului Alphabet, lansează noi funcţii de confidenţialitate pentru serviciile Maps, YouTube şi Voice Assistant, cu opţiuni care includ modul incognito şi ştergerea automată a datelor, a anunţat miercuri compania, transmite Reuters.

Compania s-a grăbit să lanseze o serie de funcţii legate de confidenţialitate în condiţiile în care se confruntă, alături de alte companii de media socială, cu criticile utilizatorilor şi ale autorităţilor de reglementare legate de modul în care gestionează datele utilizatorilor.

Modul incognito din Google Maps va opri salvarea activităţii pe hărţi în conturile utilizatorilor, inclusiv locurile pe care le caută, dar acest lucru îi va priva de recomandările personalizate.

Google a lansat şi Password Checkup, o funcţie nouă care îi informează pe utilizatori în cazul compromiterii conturilor lor sau dacă parolele lor sunt slabe.

Compania a mai anunţat că va extinde funcţia de ştergere automată şi la YouTube, permiţând utilizatorilor să stabilească o perioadă de timp după care istoricul datelor va fi şters.

În următoarele săptămâni, Google va introduce o opţiune pentru ştergerea activităţii asistentului vocal prin comanda verbală: “Hey Google, delete the last thing I said to you” (Hei Google, şterge ultimul lucru pe care ţi l-am spus).

Sursa : news.ro