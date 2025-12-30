Mireasa, sezon 12. Diana nu participă la Revelionul cu Sorin și gașca de la Mireasa. Care este motivul

Subiectul: „Ce facem de Revelion?” a fost intens dezbătut în sezonul 12 Mireasa. În cele din urmă, câțiva dintre concurenți, cei care au rămas prieteni, au decis să se strângă la Adin acasă. Deși Sorin va fi prezent, Diana va lipsi.

Diana a anunțat într-un live pe TikTok că ea și Sorin nu vor petrece Revelionul împreună, deși așa stabiliseră inițial. Băiatul va petrece cu gașca de la Mireasa acasă la Adin, iar Diana se va afla în Dubai, alături de mama și sora ei. Doamna Nelly își va sărbători ziua de naștere pe 1 ianuarie, motiv pentru care fiicele sale se vor bucura să-i fie alături în această vacanță.

Diana nu va face Revelionul cu Sorin. Care este motivul

Diana a primit cadou de la familie o vacanță de 2 săptămâni în Dubai alături de mama și sora ei. Sorin a înțeles acest lucru, mai ales că această vacanță-surpriză a fost organizată cu mai mult timp în urmă.

„Revelionul nu o să-l facem împreună, din păcate, deși mi-am dorit foarte mult să merg la Adin. Familia mea mi-a făcut un cadou. Sora mea și mama mea mi-au făcut cadou o vacanță în Dubai de Revelion. Așa că acest Revelion o să fie în altă parte”, a spus Diana pe rețelele sociale.

Cum s-a desfășurat povestea de dragoste dintre Diana și Sorin în casa Mireasa

Diana și Sorin din sezonul 12 Mireasa au avut o poveste atipică. La început, au fost prieteni foarte buni, însă fata a recunoscut în cele din urmă că nu simte doar amiciție pentru băiatul alături de care își petrecea timpul. Sorin avea tot felul de bariere și a mărturisit că se mai gândea încă la fosta iubită. La un moment dat, fosta lui Sorin a trimis un mesaj prin care i-a transmis acestuia că nu mai poate fi nimic între ei. Cu timpul, Sorin și Diana s-au apropiat, au intrat într-o cunoaștere, s-au certat, au rupt cunoașterea, apoi au petrecut din nou timpul împreună și tot așa întregul sezon. Cu timpul, cei doi au învățat să-și exprime nemulțumirile și să negocieze.

Au intrat într-o relație, au avut parte de o noapte la hotel, după ce Diana a câștigat cabina telefonică, și au fost singurul cuplu din istoria emisiunii care s-a despărțit după noaptes în intimitate. Despărțiți fiind, Sorin și Diana au continuat să fie unul lângă celălalt, iar băiatul a cerut-o de iubită într-un mod spectaculos: mai mulți colegi de competiție au arătat de la balcon mesajul scris pe mai multe bilete: „Vrei să fii iubita mea?”. Chiar dacă au fost de cele mai multe ori Mirele și Mireasa Săptămânii, Diana și Sorin nu s-au logodit și au ales să-i susțină în Finală pe Adin și Lavinia, care au și câștigat sezonul.