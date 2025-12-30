Antena Căutare
Alexia Ţalavutis şi Pepe dau startul Bătăliei pe veselie, pe 31 decembrie, de la ora 16.00, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY

În ultima zi din an, începând cu ora 16.00, o nouă ediție Bătălie pe veselie promite un spectacol plin de energie, umor și momente memorabile.

Publicat: Marti, 30 Decembrie 2025, 13:21 | Actualizat Marti, 30 Decembrie 2025, 13:28
Fiecare tabără va trece prin tot felul de probe, care mai de care mai amuzante. | Antena 1

Două tabere de artiști carismatici se întrec într-o serie de probe amuzante, provocări muzicale și jocuri-surpriză, menite să le aducă zâmbete și bună dispoziție telespectatorilor. Atmosfera de sărbătoare, replicile savuroase și spiritul competitiv transformă această ediție specială de Revelion într-un maraton de distracție, ideal pentru a încheia anul cu voie bună.

Bătăliei pe veselie, pe 31 decembrie, de la ora 16.00

„Facem încălzirea oficială pentru Revelion. E ultima seară din an şi, dacă tot am furat startul Revelionului, am zis să facem asta printr-o competiție de zile mari. Avem două tabere, două energii diferite şi o singură misiune: să ne distrăm până uităm ce zi este! La cum a fost anul ăsta, e timpul să îl dăm afară cu dans, muzică şi voie bună!”, au dezvăluit prezentatorii emisiunii Bătălie pe veselie, Alexia Ţalavutis şi Pepe.

Oameni care au adunat milioane de vizualizări şi milioane de aprecieri în mediul online, Lora, Diana Matei, Anca Neacşu, Emilian şi Jean de la Craiova, pe de o parte, şi oameni care au dus folclorul în trending, Mioara Velicu, Cornelia şi Lupu Rednic, Ana Maria Ababei, Constantin Enceanu şi Grigore Gherman, de cealaltă parte, se vor întrece în cea mai mare Bătălie pe veselie!

colaj revelion batalie pe veselie
Fiecare tabără va trece prin tot felul de probe, care mai de care mai amuzante. De la hiturile proprii, interpretate în stilul muzical al taberei adverse, la bătălia expresiilor româneşti cu cele internaționale şi întrebări total neaşteptate din piesele adversarilor, dar şi invitați-surpriză care le vor pune bețe în roate, fiecare dintre acestea vor aduna puncte pe tabela celor două tabere, pentru ca la final, doar una dintre ele să iasă marea câştigătoare a zilei. Bătălia pe veselie se dă la final de an, începând cu ora 16.00, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

