(P) Primul parc tematic Jumanji se deschide în 2023

Parcul tematic va fi construit în orașul britanic Chessington și va fi numit World of Jumanji. El este creat de Chessington World of Adventures și Sony, studioul care are drepturile de licențiere ale acestei francize. Costurile de construcție au fost estimate la 17 milioane de lire sterline, în timp ce inaugurarea va avea loc în primăvara anului 2023.

Din comunicatul de presă transmis de cei de la Chessington World of Adventures și Sony, oamenii se vor putea distra într-un univers aparte, cu multiple posibilități. Astfel, ei vor avea ocazia să se plimbe prin sălbăticie, vor avea aventuri de neuitat și experiențe care promit o doză de dramatism.

Primul parc tematic Jumanji va fi lansat și după succesul experimentului de la Gardaland. Aici a fost inaugurată în aprilie 2022 o zonă inspirată din filmul Jumanji. Într-un decor grandios, după o investiție estimată la 20 de milioane de euro, a fost creată o lume aparte. Timp de câteva ore, cei care au plătit biletul de intrare s-au putut distra într-un univers special cu decor de junglă. A fost una dintre cele mai vizitate zone de la Gardaland în 2022, astfel că cei de la Sony au decis că este cazul de un nou parteneriat și au dat undă verde proiectului din Marea Britanie.

Jumanji are o vechime de peste 40 de ani

Povestea Jumanji a început cu o carte pentru copii, în anul 1981, aceasta fiind realizată de Chris Van Allsburg. Autorul a redat modul în care un joc de societate a creat un univers inedit, în care au fost eliberate animale sălbatice și multe elemente din junglă în viața reală a celor care îl încercau.

Primul film din seria Jumanji a fost lansat în anul 1995, iar rolul principal i-a revenit lui Robin Williams, care a intrat în pielea lui Alan Parrish, care a ajuns să fie prins în jocul de societate timp de 26 de ani și a pornit într-o aventură de neuitat, cu multe misiuni spectaculoase. Acesta a fost considerat punctul de pornire într-una dintre cele mai de succes francize din ultimele decenii. Drept dovadă că au fost lansate noi produse inspirate din seria Jumanji.

Parcul tematic din Anglia este doar ultimul exemplu, însă, de-a lungul timpului, au mai fost create tot felul de suveniruri, colecții de haine, jocuri video de mare succes, chiar și un joc de casino. Slotul Jumanji este unul dintre cele mai apreciate din ultimii ani și a fost dezvoltat de compania NetEnt. El este inspirat din filmul lansat în 1995, astfel că și simbolurile au legătură cu aventurile lui Alan Parrish din junglă. Iar pe lângă acest joc de casino au mai apărut și șapte producții video, din 1996 până în 2019.

Franciza conține trei filme

Franciza Jumanji a fost readusă la viață în 2017, cu o distribuție radical schimbată, din care au făcut parte Dwayne Johnson "The Rock" și Kevin Hart. Filmul lansat în 2017 se numește Jumanji: Welcome to the Jungle și a avut un succes comercial impresionant. Încasările au fost de aproape 1 miliard de dolari, la un buget de doar 90 de milioane de dolari.

În aceste condiții, continuarea Jumanji: The Next Level a venit în 2019, iar încasările sale au fost de aproximativ 800 de milioane de dolari, cu un buget de 132 de milioane de dolari. Din franciza Jumanji mai face parte și filmul Zathura: A space Adventure, lansat în 2005, dar succesul acestuia comercial nu a fost major, iar povestea a fost radical schimbată față de filmul din 1995.

Fanii acestei serii au aflat însă recent că Jumanji 4 va fi "produs sută la sută", conform unei declarații a lui Hiram Garcia, președintele Seven Bucks Production. În acest moment, proiectul este încă în etapele de început și nu este clar când va prinde viață.

În orice caz, conform presei de specialitate, ar mai putea dura câțiva ani până la data lansării. Principalul impediment este că Dwayne Johnson, actorul principal din noua serie Jumanji, este ocupat cu alte proiecte. Și cum Jumanji fără "The Rock" nu ar avea același farmec, echipa de producție a fost de acord cu o amânare.

De asemenea, pe lângă Dwayne Johnson, în Jumanji 4 vor mai apărea Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart, Madison Iseman, Alex Wolff, Morgan Turner și Ser'Darius Blain.

Adela | Sezonul 4 e disponibil integral ▶ Urmărește parcursul poveștii exclusiv în AntenaPLAY