7 alimente care atenuează refluxul gastric. Ce să mănânci ca să calmezi arsurile la stomac

Înainte de a recurge la medicamente, poți încerca să reduci disconfortul cauzat de refluxul gastric și cu ajutorul dietei. Anumite alimente ajută la calmarea arsurilor prin reducerea acidității și inflamației stomacului. Află ce să mănânci pentru a diminua simptomele refluxului acid.

Refluxul gastroesofagian este o afecțiune comună care apare atunci când acidul gastric urcă în esofag. Senzația de arsură în capul pieptului sau pe gât este simptomul principal, însă poate fi însoțit și de alte neplăceri precum durere sau disconfort în zona toracică, durere sau iritație în gât, dificultăți la înghițire, regurgitarea conținutului gastric, eructații sau sughiț și tuse uscată.

Obiceiurile alimentare nesănătoase sunt cea mai frecventă cauză a arsurilor la stomac. Ele sunt declanșate adesea de mesele foarte bogate, mâncatul pe fugă sau târziu în noapte, precum și de culcatul imediat după masă.

Alimente care declanșează frecvent refluxul gastric

Deși medicii dezbat care alimente cauzează de fapt simptomele de reflux, s-a demonstrat că anumite alimente cauzează probleme multor persoane. Pentru a-ți controla simptomele, poți începe prin reducerea sau eliminarea unor alimente din dietă.

Aceste alimente relaxează sfincterul esofagian inferior sau cresc aciditatea din stomac:

alimente grase și prăjite

ceapa, usturoiul și condimentele picante

citricele și sucurile acide

roșiile și sosurile pe bază de roșii

ciocolata și cafeaua

alcoolul

băuturile carbogazoase

Alimente care atenuează refluxul gastric

În timp ce unele alimente favorizează refluxul, altele pot ajuta la diminuarea lui. Anumite alimente pot calma refluxul gastric prin reducerea acidității și inflamației care afectează esofagul. Iată 7 alimente care pot ajuta la gestionarea refluxului gastric:

1. Legume

Fibrele pe care le conțin legumele absorb o parte din acidul gastric și încetinesc digestia. Fibrele se digeră mai lent decât carbohidrații simpli, ceea ce face ca stomacul să se golească treptat. Astfel, acidul gastric nu este produs în cantități mari și nu urcă brusc spre esofag.

În plus, multe legume (în special broccoli, conopida, castraveții, sparanghelul, dovleceii) au un pH neutru sau ușor alcalin care contrabalansează aciditatea gastrică, iar apa din acestea diluează sucurile digestive și le face mai puțin iritante.

Legumele sunt sărace în mod natural în grăsimi și zahăr, astfel că nu favorizează refluxul. Alimentele bogate în grăsimi sau zaharuri tind să stimuleze secreția de acid gastric și să relaxeze sfincterul esofagian inferior.

2. Ghimbir

Rădăcina de ghimbir are proprietăți antiinflamatoare naturale și este un remediu natural pentru arsurile la stomac sau alte probleme gastrointestinale, scrie Healthline. În același timp, el stimulează golirea conținutului gastric, astfel că poate fi consumat după mesele îmbelșugate pentru a preveni arsurile.

Ghimbirul poate fi consumat crud, în bucățele mici, sau dat pe răzătoare și adăugat în mâncăruri, sucuri ori smoothie-uri. De asemenea, poate fi savurat sub formă de ceai, după mese.

3. Ovăz

Ovăzul este unul dintre cele mai recomandate alimente în caz de arsuri gastrice și reflux acid, din mai multe motive. În primul rând, conține multe fibre solubile (beta-glucani) care absorb excesul de acid din stomac. Când intră în contact cu lichidele digestive din stomac, fibrele se umflă și formează un gel vâscos care „îmblânzește” acidul gastric și îi reduc impactul asupra mucoaselor.

Ovăzul are un pH neutru și nu irită stomacul sau esofagul. Alte opțiuni bogate în fibre includ pâinea integrală și orezul integral.

4. Lapte și iaurt

Laptele este considerat un remediu pentru arsurile la stomac, însă nu toate tipurile de lapte au acest efect benefic. Grăsimea din laptele integral poate agrava refluxul acid, conform Johns Hopkins Medicine.

În schimb, laptele degresat poate acționa ca un tampon temporar între mucoasa stomacului și acidul gastric, oferind o calmare rapidă a simptomelor. Iaurtul sărac în grăsimi are proprietăți similare și aduce un plus de probiotice - bacterii benefice care îmbunătățesc digestia.

5. Fructe (fără citrice)

Fructele pot fi de mare ajutor în caz de reflux gastric, dar nu toate sunt recomandate. Cele acide precum citricele, ananasul, roșiile și fructele de pădure pot agrava arsurile la stomac. Iată cum ajută fructele potrivite:

Fructele bogate în apă, cum sunt pepenele roșu și cel galben sau piersicile, atenuează disconfortul cauzat de refluxul gastric prin diluarea acidului din stomac.

Fructele cu pH neutru sau ușor alcalin, cum sunt bananele, pepenele roșu și galben, avocado și papaya, ajută la echilibrarea acidului din stomac.

Fructele, în general, sunt bogate în vitamine și polifenoli care protejează mucoasa esofagiană și pot diminua inflamația provocată de acid.

6. Carne slabă și fructe de mare

Puiul, curcanul, peștele și fructele de mare au un conținut redus de grăsimi și se digeră mai lent, prevenind acumularea acidului gastric în exces. De aceea, ele sunt mai puțin susceptibile de a declanșa reflux gastric.

Totuși, modul de preparare poate face o mare diferență. Pentru a evita agravarea simptomelor, se recomandă gătirea la grătar, la cuptor sau fierberea. Prăjirea sau prepararea cu sosuri grase crește conținutul de grăsimi, lucru care stimulează producția de acid gastric.

7. Migdale crude

Migdalele au un pH ușor alcalin, ceea ce contribuie la reducerea acidității din stomac și diminuează riscul de iritație a esofagului în cazul apariției refluxului. De asemenea, sunt bogate în magneziu, un mineral care ajută la neutralizarea acidității gastrice și reduce spasmele de la nivelul sfincterului esofagian inferior, ajutând astfel la prevenirea refluxului acid în esofag. Unele antiacide din farmacii conțin magneziu (oxid de magneziu sau hidroxid de magneziu).

În plus, fibrele și proteinele oferă senzație de sațietate, prevenind supraalimentarea - una dintre cauzele frecvente ale refluxului.

Efectele acestor alimente asupra refluxului gastric pot varia de la o persoană la alta. Ce funcționează la cineva poate să nu aibă aceeași eficiență la altcineva. De aceea, cel mai bun mod de a descoperi ce ți se potrivește mai bine este să le testezi treptat și să observi cum reacționezi la ele.

