Călcâiele crăpate pot fi semnele unor probleme de sănătate ascunse. Când e cazul să mergi la doctor

Călcâiele uscate și crăpate pot fi mai mult decât o problemă estetică. În spatele lor se ascund uneori afecțiuni care slăbesc rezistența naturală a pielii și o fac mai vulnerabilă la uscăciune. Descoperă problemele de sănătate pe care le pot semnala și remedii pe care le poți aplica acasă.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025, 10:05
Călcâiele se usucă și se crapă mai ales în sezonul rece, când pielea tinde să se deshidrateze | Shutterstock

Fisurile în călcâie se formează atunci când pielea devine uscată și îngroșată, iar presiunea suplimentară exercitată asupra acestei zone duce la apariția crăpăturilor. Călcâiele crăpate nu sunt periculoase de obicei, dar uneori se pot infecta și pot duce la o infecție a pielii numită celulită, potrivit WebMD.

Oricare ar fi motivul călcâielor crăpate, există multe soluții de tratament, care sunt eficiente în majoritatea cazurilor.

De ce se crapă călcâiele?

În majoritatea cazurilor, pielea îngroșată și fisurată de pe călcâie este consecința unor obiceiuri banale, dar repetate zi de zi, cum ar fi:

  • dușurile fierbinți, care elimină sebumul și usucă pielea
  • purtarea de încălțăminte rigidă sau cu spatele deschis precum sandalele și papucii, care nu susțin călcâiul
  • folosirea unor săpunuri agresive, care usucă pielea
  • statul prelungit în picioare, care pune presiune pe călcâi

Călcâiele devin mai predispuse la crăpături și dacă pielea ta este uscată de obicei sau dacă te expui la o vreme rece și uscată, care deshidratează pielea.

De cele mai multe ori, aceste cauze sunt ușor de remediat prin hidratare și îngrijire corespunzătoare. Totuși, când uscăciunea și fisurile persistă, problema ar putea să nu țină doar de îngrijirea pielii.

Afecțiuni asociate cu călcâiele crăpate

Pielea uscată și crăpată de pe călcâie poate semnala probleme de sănătate mai profunde. „Poate exista ceva ascuns, care nu este bine gestionat și care ar putea afecta integritatea pielii. De aceea, este important să mergem mai în profunzime și să încercăm să aflăm care este cauza reală”, explică dr. Justin Singh, medic podolog la HealthyU Clinics, din Arizona.

Afecțiunile care pot duce la călcâie crăpate includ:

Diabetul

Persoanele cu diabet pot avea circulație periferică deficitară și leziuni ale nervilor (neuropatie diabetică), ceea ce duce la uscăciune extremă a pielii, în special pe picioare. Diabeticii cu călcâie crăpate sunt mai vulnerabili la infecții ale pielii.

Hipotiroidismul

Când tiroida nu produce suficienți hormoni, metabolismul încetinește și afectează, printre altele, activitatea glandelor sebacee care produc sebumul. Ca rezultat, pielea devine mai uscată și mai puțin elastică.

Dermatoza plantară juvenilă

Această afecțiune cutanată apare de obicei la copiii mici și provoacă inflamație cronică și pierdere a hidratării naturale a pielii. La copiii afectați, călcâiele devin uscate, roșii și crăpate.

Sindromul Sjögren

Sistemul imunitar al persoanelor care au această boală autoimună atacă glandele care produc lichide, în special lacrimi și salivă. Totodată, ea reduce și capacitatea pielii de a reține umezeala naturală. Pielea devine extrem de uscată, inclusiv pe tălpi și călcâie.

Piciorul de atlet

Această infecție fungică afectează pielea picioarelor. De obicei, apare între degete, dar se poate extinde și la tălpi și călcâie. Piciorul de atlet provoacă uscăciune, descuamare și mâncărime a pielii. Ea devine fragilă și predispusă la fisuri, în special pe călcâie.

Pintenii calcaneeni

Aceste excrescențe osoase care se formează pe talpa călcâiului provoacă presiune și frecare suplimentară asupra pielii. Ea se îngroașă și devine rigidă, ceea ce o face mai predispusă la fisuri. Crăpăturile formate pot fi dureroase la mers și greu de vindecat dacă presiunea continuă.

Deficiențele nutriționale

Lipsa vitaminelor C, E sau B3 (niacină) poate fi o altă cauză a călcâielor crăpate. Aceste vitamine ajută la menținerea hidratării pielii, îi mențin elasticitatea și contribuie la refacerea ei.

Cum să tratezi acasă călcâiele crăpate

În majoritatea cazurilor, călcâiele uscate și crăpate pot fi tratate acasă. Remediile de bază implică înmuierea picioarelor și aplicarea regulată a unei creme hidratante, de cel puțin două ori pe zi. Este recomandat să folosești creme care conțin substanțe emoliente.

Tratamentul călcâielor crăpate include următorii pași:

  • Ține picioarele în apă cu săpun timp de 20 de minute.
  • Freacă ușor călcâiele cu un burete exfoliant sau piatră ponce pentru a îndepărta stratul dur și gros de pe călcâie.
  • Usucă bine picioarele.
  • Aplică o cremă emolientă pe călcâie.
  • Pune o pereche de șosete groase pentru a intensifica hidratarea.

Atunci când alegi creme pentru piele uscată, uită-te după ingrediente precum:

  • uree
  • acid salicilic
  • acizi alfa-hidroxi (AHA)
  • izomerat de zaharidă
  • acid lactic

Aceste substanțe ajută la înmuierea pielii și la îndepărtarea celulelor moarte, deci pot provoca uneori o ușoară usturime sau iritație.

Citește și: Bicarbonatul de sodiu, remediu minune pentru călcâiele crăpate. Cum să-l folosești

Când ar trebui să mergi la medic

Călcâiele uscate devin îngrijorătoare și impun un consult medical dacă sunt însoțite de:

  • crăpături adânci sau sângerări
  • roșeață, inflamație sau durere
  • piele extrem de aspră sau cu scuame
  • amorțeală sau furnicături la nivelul picioarelor

Consultația medicală devine urgentă dacă observi semne de infecție: puroi, miros neplăcut, febră sau roșeață accentuată. Ignorarea acestor simptome poate duce la complicații serioase, mai ales la persoanele cu diabet sau afecțiuni cronice.

Este recomandat să consulți un medic și dacă pielea călcâielor se menține crăpată după câteva săptămâni de îngrijire acasă. Specialistul poate recomanda analize pentru identificarea cauzei, cum ar fi testarea glicemiei, evaluarea circulației periferice sau analize hormonale pentru funcția tiroidiană.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

