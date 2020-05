Care sunt alimentele cu un conținut ridicat de vitamina D, pe care ar trebui să le consumăm în perioada izolării

Vitamina D este produsa de organism în mod natural atunci cand pielea este expusă la soare, dar o putem asimila tot în mod natural, consumând anumite alimente, precum ficat, carne de vită, pește gras, iaurturi, portocale, cereale integrale, gălbenuș de ou și multe altele.

Vitamina D are rol in asimilarea calciului si a fosforului la nivelul intestinului subtire, precum si in fixarea acestora in oase si in dinti, rezultand o mineralizare osoasa corecta. In plus, blocheaza eliberarea hormonului paratiroidian, care reabsoarbe tesutul osos, conducand la subtierea si slabirea oaselor, fapt care creste riscul de fracturi.

Cristian Mărgărit, specialistul în nutriție, ne recomandă pentru perioada izolării din cauza pandemiei de coronavirus să consumăm cât mai mult pește, bogat în vitanmina D, seleniu, zinc, iod, dar și ficat de cod, bogat în vitamina D și omega 3 și ne propune chiar și o rețetă proprie de pastă din sardine cu ficat de cod.

Ne trebuie pentru această rețetă o conservă de sardine în ulei de măsline, puțin ficat de cod, ceapă verde și zeamă de lămâie.