Românii se pot testa gratuit pentru hepatită B, hepatită C și HIV. Care sunt condițiile și ce informații trebuie să afli

Românii se pot testa în mod gratuit de hepatită B, hepatită C sau HIV, potrivit unui anunț recent făcut de reprezentanții Ministerului Sănătății. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect.

Descoperă ce trebuie să faci ca să te testezi în mod gratuit pentru hepatita B sau C | Profimedia

Anunț important făcut de Ministerul Sănătății. Persoanele asigurate, cât și cele neasigurate care prezintă simptome sau semne sugestive pentru HIV, hepatită B sau hepatită C se pot testa în mod gratuit.

Românii se pot testa gratuit pentru hepatită B, hepatită C și HIV (pentru gravide). Care sunt condițiile și ce informații trebuie să afli

O veste importantă pentru români a fost anunțată marți, pe 2 decembrie 2025, pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Sănătății. Potrivit comunicatului, românii se pot testa în mod gratuit pentru infecția cu hepatită B sau hepatită C, iar gravidele se pot testa pentru HIV.

Citește și: Românii beneficiază de analize gratuite pentru diagnosticarea Bolii Cronice de Rinichi

Articolul continuă după reclamă

Astfel, în baza unui bilet de trimitere, românii se pot testa pentru hepatită B sau hepatită C, chiar și persoanele neasigurate, dar care prezintă simptome.

„Sănătatea începe acolo unde există încredere. Mergi la medic, fii prevăzător.

Diagnosticul precoce reduce probabilitatea de transmitere a infecțiilor către alte persoane. De aceea, atât persoanele asigurate, cât și cele neasigurate care prezintă semne sau simptome sugestive, beneficiază gratuit de:

testare pentru virusul hepatitic B

testare pentru virusul hepatitic C

Analiza de testare pentru virusul HIV este gratuită pentru gravide și este inclusă în protocolul standard de urmărire a sarcinii.

Testarea permite identificarea rapidă a persoanelor infectate și se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist.

Sănătatea e importantă, nu o neglija.

Încrederea ne face bine.

#IncredereaNeFaceBine #MinisterulSanatatii”, a fost mesajul transmis pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Sănătății.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De asemenea, românii se pot testa nu doar pentru hepatite, ci și pentru boala cronica de rinichi (BCR). Astfel, Societatea Română de Nefrologie (SRN), Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) și Ministerul Sănătății au anunțat reintroducerea setului gratuit de analize pentru diagnosticarea timpurie a bolii renale. Această măsură vine în sprijinul pacienților, pentru a avea acces echitabil la tratamente și îngrijiri optime.

Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Nefrologie, evidențiază importanța diagnosticării din timp a acestor boli. Simptomele bolilor cronice de rinichi nu sunt evidente, astfel că oamenii le neglijează și nu-și dau seama cât de grave pot fi. Bolile de rinichi pot fi, în general, ținute sub control dacă sunt descoperite la timp și se acționează cât mai devreme. Astfel că, începând de anul trecut, orice adult poate beneficia de un set gratuit de analize pentru diagnosticarea bolilor renale, făcând parte din pachetul de bază de servicii medicale.