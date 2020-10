Cât de murdari sunt, de fapt, banii. Materialul din care sunt confecționați este inamicul principal

De obicei, oamenii împrăștie bacterii din trei zone ale corpului - nas și gură prin secreții respiratorii, cum ar fi streptococi, piele, cum ar fi stafilococi și materii fecale.



„Din fericire pentru noi, nu totul este un agent patogen și avem un răspuns imunitar care încearcă să combată infecția”, a adăugat el. In plus, este nevoie de un anumit numar de organisme pentru a provoca o infectie, care variaza in functie de agentul patogen.

Pentru ca organismul să fie infectat cu salmonella, ar trebui să luați sau să ingerați o cantitate mare de bacterii pentru a vă depăși flora intestinală normală, în timp ce, teoretic, doar câteva particule virale pot da naștere unui episod de norovirus.

Tierno a mai subliniat faptul că a găsit mai mulți microbi pe facturile de hârtie decât pe monede.



„Moneda are componente metalice precum nichelul, cuprul, argintul și zincul, dintre care unele pot fi antimicrobiene”, a explicat el.

Alte substanțe detectate frecvent pe bani sunt drogurile.



Există urme de cocaină pe 80% și 90% pe bani. Un studiu din 2001 a detectat heroină pe 70%, metanfetamină pe 30% și PCP pe 20% din numerar.

„Înainte de a vă atinge gura, ochii sau nasul, ar trebui să vă spălați pe mâini”, a spus el. „Banii nu sunt neapărat cel mai mare canal de infectare, dar orice obiect atins de mai multe ori pe zi de diferite persoane, precum telefonul sau banii, poate fi o problemă. De aceea, ar trebui să vă dezinfectați periodic și telefonul."