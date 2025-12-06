Antena Căutare
S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Abu Dhabi. Max Verstappen în pole position pe Yas Marina

S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Abu Dhabi. Max Verstappen în pole position pe Yas Marina

Ultima bătălie pentru pole position din sezonul 2025 a fost LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Sambata, 06 Decembrie 2025, 17:04 | Actualizat Sambata, 06 Decembrie 2025, 17:12
Max Verstsappen în pole position pe Yas Marina | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ în România. Spectacolul a ajuns la final pe Yas Marina cu cea de-a 24-a cursă a sezonului.

S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Abu Dhabi. Max Verstapen în pole position

Max Verstappen în pole în cursa de mâine. Pilotul Red Bull va fi urmat pe grilă de Lando Norris și de Oscar Piastri.

George Russell a fost cel mai rapid în cel de-al treilea antrenament. Pilotul Mercedes a fost urmat de Lando Norris, pe locul II, și de Max Verstappen, pe locul III.

Sesiunea a fost întreruptă de un steag roșu, după ce Lewis Hamilton a ajuns cu monospotul în parapet.

Lando Norris a fost cel mai rapid în cel de-al doilea antrenament. A fost urmat de Max Verstappen și de George Russell.

Lando Norris a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente. A fost urmat de Max Verstappen și de Charles Leclerc.

Circuitul Yas Marina a fost finalizat în octombrie 2009, când a avut loc și prima cursă de Formula 1™. Circuitul are 5.281 km, iar recordul îi aparține lui Kevin Magnussen, în 2024, 1:25.637.

Arvid Lindblad a câștigat cursa de sprint din Formula 2™. Viitorul pilot Racing Bulls a fost urmat pe podium de Joshua Dürksen și de Nikola Tsolov.

Roman Staněk a fost cel mai rapid în calificările din Formula 2™, luând pole-ul. A fost urmat de Jak Crawford și de Leonardo Fornaroli, actualul campion mondial din Formula 2™.

Jak Crawford a fost cel mai rapid în sesiunea de antrenamente din Formula 2™.

Circuitul Yas Marina a fost finalizat în octombrie 2009. Prima cursă din Formula 2™ a avut loc aici în 2017. Circuitul are 5.281 km, iar recordul îi aparține lui Oscar Piastri (Prema Racing), din 2021, 1:35.077.

Pentru mai multe detalii privind Formula 1™ accesează Antena Sport.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY.

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


Citește și
