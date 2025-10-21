Cele 10 simptome ale cancerului de prostată pe care nu ar trebui să le ignori

Cancerul de prostată este cea mai frecventă formă de cancer diagnosticată la bărbații din România. Mulți dintre ei îl descoperă târziu, când șansele de vindecare scad. Iată la ce simptome ar trebui să fii atent pentru a depista cancerul de prostată cât mai devreme.

De obicei, acest tip de cancer are o evoluție lentă, iar bărbații îl descoperă adesea în urma unor controale medicale de rutină sau a testelor de screening. În România și în alte țări unde screeningul (testări preventive) se face mai rar, cancerul de prostată este descoperit adesea în stadii avansate, când succesul tratamentelor scade.

Cauza exactă a cancerului de prostată este necunoscută, însă există câțiva factori care cresc riscul de apariție, conform Urology Care Foundation. Vârsta mai înaintată este unul dintre ele. Acest tip de cancer apare mai frecvent la bărbații peste 55 de ani, când deteriorarea ADN-ului celulelor prostatei este mai probabilă.

Riscul de a dezvolta cancer de prostată crește și dacă bunicul, tatăl sau fratele a avut cancer de prostată. De asemenea, prezența cancerului de sân sau ovarian în familie este un factor de risc pentru bărbați.

Studiile mai recente arată că excesul ponderal după vârsta de 50 de ani predispune la cancer de prostată. Menținerea unei greutăți sănătoase poate reduce acest risc.

Ce simptome are cancerul de prostată

În stadiile incipiente, cancerul de prostată este adesea asimptomatic. Când se manifestă, simptomele pot fi similare cu cele ale prostatei mărite, o afecțiune benignă numită și adenom de prostată. Totuși, pe lângă acestea, pot apărea și semne care nu sunt legate de adenom.

Cele mai frecvente semne de avertizare ale cancerului de prostată sunt:

1. Sânge în urină

Dacă urina are o culoare roz sau roșiatică, este important să mergi la medicul de familie sau la urolog pentru investigații. „Acesta este un semnal de tipul «nu amâna deloc». Chiar dacă nu există durere sau se întâmplă o singură dată, este necesar un consult pentru a afla cauza exactă”, recomandă dr. Lisly Chéry, medic specialist în oncologie urologică, citat de MD Anderson Cancer Center, un centru de referință în oncologie la nivel mondial.

În cele mai multe cazuri, sângele în urină (hematuria) este semnul altor probleme, cum ar fi infecțiile urinare, pietrele la rinichi sau tumorile benigne ale prostatei. Cu toate acestea, e important să excluzi cancerul de prostată dintre cauze.

2. Dificultăți la urinare

Mulți bărbați cu cancer de prostată întâmpină dificultăți în a începe urinarea sau observă un flux slab, lent sau întrerupt, care nu permite golirea completă a vezicii.

„Uretra, tubul prin care trece urina, traversează prostata. Pe măsură ce cancerul de prostată crește, poate comprima acest tub, împiedicând eliminarea urinei. Uneori, este necesară introducerea unui cateter pentru a goli vezica”, explică dr. Chéry.

3. Urinări frecvente

La fel ca retenția de urină, și această problemă apare atunci când tumora devine suficient de mare încât să exercite presiune asupra uretrei. Bărbații pot observa că se trezesc frecvent noaptea pentru a urina sau că simt nevoia de a merge mai des la toaletă pe parcursul zilei.

Dificultățile la urinare și urinările frecvente apar și în alte afecțiuni urologice, însă este important să mergi la medic pentru investigații.

4. Disfuncție erectilă

Prostata face parte din sistemul reproducător masculin, iar afecțiunile acesteia, inclusiv cancerul de prostată, pot duce la dificultăți în obținerea sau menținerea unei erecții suficiente pentru activitatea sexuală. Apariția bruscă a disfuncției erectile poate fi un semnal al prezenței cancerului de prostată. Din acest motiv, urologii recomandă și evaluarea prostatei atunci când apare o disfuncție erectilă, mai ales la bărbații cu vârsta peste 50 de ani.

Chiar și în absența problemelor erectile, unii bărbați cu cancer de prostată pot resimți durere sau senzație de arsură în timpul ejaculării. Cauza este inflamația prostatei sau presiunea exercitată de tumoră asupra uretrei și țesuturilor din jur.

5. Sânge în materialul seminal

Hematospermia, termenul medical pentru prezența sângelui în materialul seminal, este un simptom mai rar al cancerului de prostată, care apare în mai puțin de 10% dintre cazuri. De cele mai multe ori, se asociază cu infecțiile și intervențiile chirurgicale la nivelul prostatei.

Totuși, prezența repetată a sângelui în spermă la bărbații de peste 40 de ani este un simptom alarmant și impune investigații pentru identificarea exactă a cauzei.

6. Durere pelviană

Durerea și disconfortul în regiunea pelvisului pot fi semne ale unui cancer de prostată avansat, spune dr. Chéry. „Pe măsură ce tumora se extinde, poate invada mușchii pelvisului sau peretele rectal. Aceasta poate da senzația că stai pe o bilă, din cauza inflamației prostatei”, potrivit specialistului.

Durerea poate fi resimțită mai ales când stai jos sau când faci mișcări care pun presiune pe zona pelviană, iar intensitatea ei poate crește pe măsură ce tumora progresează.

7. Durere sau usturime la urinare

De obicei, aceste simptome apar, de asemenea, în stadiile mai avansate ale cancerului de prostată. Durerea și usturimea sunt cauzate de tumora care irită sau comprimă uretra și țesuturile din jurul prostatei.

Deși cele două simptome sunt asociate de obicei cu infecțiile urinare sau cu alte afecțiuni benigne, persistența lor sau apariția repetată trebuie să determine prezentarea la medic pentru investigații.

8. Incontinență urinară

Pierderea involuntară de urină poate apărea la bărbații cu cancer de prostată în stadiu avansat. Pe măsură ce tumora crește, poate exercita presiune asupra uretrei sau poate afecta mușchii și nervii implicați în controlul vezicii urinare.

Incontinența poate varia în severitate de la scurgeri minore până la episoade mai accentuate. Ea apare de obicei la efort, tuse, râs, dar chiar și în repaus.

9. Dureri osoase

În stadiile avansate ale cancerului de prostată, mulți bărbați acuză dureri de oase, resimțite ca o durere surdă și profundă. Acestea apar cel mai frecvent în zona spatelui, șoldurilor, coastelor sau în regiunea inghinală și indică, de obicei, extinderea bolii la nivelul oaselor - o complicație numită metastază osoasă.

Pe măsură ce boala progresează, durerea poate deveni tot mai intensă și greu de controlat. De asemenea, pot apărea fracturi, chiar și la traumatisme minore.

10. Pierderea nejustificată în greutate

Scăderea greutății fără o cauză evidentă este întotdeauna un semnal de alarmă și necesită o evaluare medicală pentru identificarea cauzei. Cancerul de prostată, dar și alte tipuri de cancer, afectează modul în care organismul procesează și absoarbe nutrienții. Organismul consumă mai multă energie și absoarbe mai puțini nutrienți, ceea ce duce la reducerea masei corporale.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.