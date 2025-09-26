Antena Căutare
Boala care îți dă dureri la menstruație. Una din 10 femei e afectată

Pentru multe femei, menstruația nu înseamnă doar câteva zile de disconfort, ci un adevărat coșmar. Durerile pot fi atât de intense încât le împiedică să își desfășoare activitățile zilnice. De prea multe ori, acest simptom este minimizat sau pus pe seama... „sensibilității”. În spatele durerii, însă, se poate ascunde o afecțiune serioasă, de care suferă cel puțin una din zece femei: endometrioza.

Publicat: Vineri, 26 Septembrie 2025, 09:01 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 11:02
Pe lângă durerea puternică la menstruație, există o multitudine de alte simptome ce pot trăda existența acestei afecțiuni extrem de frecvente în rândul femeilor de vârstă fertilă.

Care sunt aceste semnale de alarmă și ce opțiuni de tratament există pentru endometrioză explică în continuare dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate.

Ce este endometrioza și din ce cauză apare durerea

Multe femei aud de endometrioză abia atunci când ajung la un specialist în infertilitate, deoarece nu reușesc să rămână însărcinate. Altele primesc acest diagnostic după ce ani în șir au suferit din pricina durerilor chinuitoare la menstruație, „calmate” temporar cu antiinflamatoare, dar care în timp nu și-au mai făcut efectul. Iar multe alte femei ajung la medic foarte târziu deoarece consideră, în mod eronat, că durerea „este normală” sau că „sunt prea sensibile”. Or, nu este deloc normal și nici rușinos ca o femeie să caute răspunsuri atunci când corpul ei semnalează că este ceva în neregulă.

Din păcate, pot trece și 10 ani până o femeie vine la medic și descoperă că are endometrioză. Sau merge la nenumărați medici ginecologi, însă aceștia nu sunt suficient de pregătiți pentru a recunoaște simptomele și a accepta că durerea la menstruație nu este firească. Însă această întârziere nu rămâne fără consecințe, mai ales pentru fertilitate, dar și pentru calitatea vieții.

Endometrioza constă în creșterea țesutului endometrial – care ar trebui să se afle doar în interiorul uterului – în afara acestuia: pe ovare, trompe, vezica urinară, intestin etc. Acolo, se comportă la fel ca în uter și reacționează la hormonii secretați în perioada fertilă – estrogen, progesteron, LH, FSH –, adică crește, sângerează și se inflamează la fiecare ciclu menstrual. Problema e că sângele nu are unde să se elimine, ceea ce duce la inflamație, chisturi, aderențe și, bineînțeles, la dureri foarte puternice”, atenționează dr. Andreas Vythoulkas.

Semne de endometrioză care nu trebuie ignorate

În afară de durerea care nu cedează la administrarea antiinflamatoarelor, endometrioza poate determina o multitudine de alte manifestări care fie sunt ignorate, fie sunt puse pe seama altor probleme.

Printre simptomele de endometrioză se numără:

  • durerea în timpul actului sexual,
  • menstruația abundentă sau sângerarea neobișnuită, între menstruații,
  • senzația de preaplin, balonarea, constipația ori, din contră, diareea,
  • oboseala cronică,
  • fluctuațiile de greutate,
  • stările de anxietate,
  • insomnia,
  • și, nu în ultimul rând, dificultățile în obținerea unei sarcini.

Focarele de endometrioză pot bloca trompele uterine, afectează ovulația și mediul uterin, împiedicând totodată implantarea embrionului. Inclusiv formele ușoare de endometrioză pot influența fertilitatea, pentru că inflamația cronică perturbă echilibrul hormonal și imunologic, afectând totodată calitatea ovocitelor.

„Am avut destule cazuri în care femeia nu putea obține sarcina pe cale naturală din cauza endometriozei și am propus ca soluție fertilizarea in vitro. Surprinzător, s-a obținut sarcina astfel, femeia a născut un copil perfect sănătos, iar la scurt timp a rămas din nou însărcinată, dar pe cale naturală.

Acest lucru poate fi pus pe seama estrogenului, care nu mai hrănește endometrioza în timpul sarcinii. Altfel spus, focarele de endometrioză se pot micșora sau stagnează în sarcină, calmându-se astfel inflamația și fiind posibilă ulterior concepția pe cale naturală. Cu toate acestea, trebuie să fie limpede faptul că endometrioza nu se vindecă datorită sarcinii. Există o ameliorare temporară a simptomelor, dar și un risc crescut de recidivă după naștere”, explică medicul.

Tratamentul endometriozei diferă în funcție de stadiul acesteia, de localizarea focarelor endometriozice, de simptomele pe care le prezintă pacienta, precum și de vârsta sau dorința femeii de a avea copii.

Astfel, pentru formele ușoare de endometrioză, se pot administra terapii hormonale care pot ameliora simptomele. Intervenția chirurgicală laparoscopică este însă „metoda de aur” în îndepărtarea leziunilor endometriozice.

„Endometrioza nu înseamnă doar durere cronică sau tulburări digestive. Este și una dintre cauzele principale ale infertilității. Un diagnostic corect și un tratament eficient pot face diferența”, conchide medicul Andreas Vythoulkas.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

