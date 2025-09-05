Cât de eficient este sucul de ceapă pentru creșterea părului. Rețeta și pașii pentru aplicarea corectă

Un remediu natural pe care bunicii noștri îl foloseau împotriva căderii părului se bucură de popularitate pe rețelele sociale. Sucul de ceapă este promovat ca soluție simplă și accesibilă pentru un păr sănătos. Află cât de eficient este, care este cea mai bună rețetă și cum să-l aplici corect.

Sucul de ceapă fermentat este mai puțin iritant pentru scalp și considerat mai eficient decât cel proaspăt | Shutterstock

Sucul de ceapă este cunoscut de multe secole în gospodării ca leac împotriva căderii părului. În medicina populară, acest remediu cu tradiție veche era folosit pentru întărirea podoabei capilare, dar și pentru problemele scalpului.

Astăzi, sucul de ceapă se bucură din nou de popularitate datorită rețelelor de socializare, unde a devenit un adevărat trend de îngrijire naturală a părului. Deși are un miros puternic, este un remediu natural apreciat. Iată ce spun studiile și specialiștii despre eficiența sucului de ceapă.

Cât de eficient este sucul de ceapă pentru creșterea părului

Mai multe cercetări care au analizat efectele sucului de ceapă în prevenirea căderii părului sugerează că acesta poate stimula regenerarea firelor noi, întări rădăcina și îmbunătăți circulația la nivelul scalpului.

Articolul continuă după reclamă

Într-un studiu publicat în 2014, cercetătorii au comparat două grupuri: unul care și-a spălat părul cu suc de ceapă și altul care a folosit doar apă de la robinet. Rezultatele au arătat o creștere mai semnificativă a părului în rândul celor care au utilizat sucul de ceapă, cu beneficii mai evidente la bărbați decât la femei.

Într-un alt studiu, publicat în 2018, cercetătorii au testat un șampon îmbogățit cu suc de ceapă, obținut prin mărunțirea și filtrarea cepei proaspete. Sucul a fost adăugat apoi într-un șampon natural pe bază de ulei de cocos, ricin și eucalipt, împreună cu agenți de curățare. Când a fost aplicat pe scalp timp de 5 minute, șamponul a demonstrat efecte benefice: a hrănit foliculii, a hidratat scalpul și părul uscat și a stimulat creșterea podoabei capilare. Metoda poate fi replicată și acasă prin adăugarea extractului de ceapă în șamponul obișnuit.

Sucul de ceapă poate stimula creșterea firelor de păr prin mai multe mecanisme:

Este bogată în sulf

Această legumă și plantă aromatică furnizează o cantitate mare de sulf, un element nutritiv important pentru podoaba capilară. Sulful se regăsește în aminoacizi, care sunt „cărămizile” proteinelor. Producția de keratină, proteina care formează structura părului, necesită sulf.

Aplicat pe scalp, sucul de ceapă aduce un aport suplimentar de sulf, ceea ce contribuie la întărirea firelor de păr, la prevenirea căderii și la stimularea creșterii, potrivit Healthline. În plus, sulful din ceapă susține producția de colagen, o proteină esențială pentru sănătatea foliculilor care produc firele de păr.

Îmbunătățește circulația la nivelul scalpului

Circulația deficitară la nivelul scalpului poate duce la căderea părului. Unele studii au arătat că anumiți compuși din sucul de ceapă, cum ar fi quercetina, pot stimula fluxul de sânge, ceea ce asigură o mai bună oxigenare și hrănire a foliculilor de păr. Astfel, sucul de ceapă susține creșterea unui păr mai puternic și mai sănătos.

Furnizează antioxidanți

Stresul oxidativ, un dezechilibru între radicalii liberi și antioxidanți în corp, este asociat cu pierderea prematură a părului. Ceapa este bogată în antioxidanți care neutralizează radicalii liberi și protejează împotriva stresului oxidativ și a căderii părului, conform Verywell Health.

Are proprietăți antimicrobiene

Sănătatea scalpului este esențială pentru sănătatea podoabei capilare și prevenirea căderii părului. Ceapa are proprietăți antibacteriene și antifungice care pot menține sănătatea scalpului prin reducerea riscului de infecții care afectează foliculii și duc la pierderea părului.

Ce alte beneficii mai are sucul de ceapă pentru păr

Pe lângă stimularea creșterii părului, sucul de ceapă este apreciat și pentru alte beneficii, deși acestea nu sunt confirmate de studii științifice.

Previne albirea părului

În medicina populară, sucul de ceapă se folosește pentru a împiedica încărunțirea părului și menținerea culorii naturale pentru mai mult timp. Se crede că acest efect se datorează unei enzime numite catalază, care ajută la reducerea peroxidului de hidrogen de la rădăcina firului de păr. Acest mecanism ar putea împiedica procesul de albire.

Calmează iritațiile scalpului

Ceapa are proprietăți antiinflamatoare, antibacteriene și antifungice care contribuie la menținerea sănătății scalpului. Sucul aplicat pe scalp poate reduce iritațiile și mâncărimea, menținând astfel un mediu curat și echilibrat pentru foliculii de păr. În plus, prin efectele sale calmante, poate ajuta la regenerarea pielii scalpului.

Combate mătreața

Datorită efectului său antimicrobian, sucul de ceapă este apreciat în medicina tradițională ca remediu natural împotriva mătreții. Proprietățile antibacteriene și antifungice ale cepei pot ajuta la combaterea microorganismelor care provoacă această afecțiune comună. Una dintre cauzele frecvente ale mătreții este o ciupercă din genul Malassezia, astfel încât proprietățile antifungice ale cepei pot fi utile.

Tratează alopecia areata

Alopecia areata provoacă pierderea părului în zone limitate. Un studiu din 2014 a testat pe 38 de persoane eficiența sucului de ceapă în tratamentul alopeciei. Un grup a aplicat suc de ceapă de două ori pe zi, iar grupul de control a folosit apă. După șase săptămâni, rezultatele au arătat că 86,9% dintre cei care au folosit suc de ceapă au observat creșterea părului, comparativ cu doar 13% în grupul de control.

Cum se prepară sucul de ceapă pentru păr

Există mai multe variante de preparare a sucului de ceapă pentru păr, fiecare cu avantaje și dezavantaje. Cea mai simplă rețetă este sucul proaspăt simplu, care se obține astfel:

Spală și curăță 2-3 cepe proaspete de mărime medie;

Toacă-le mărunt și mixează-le într-un blender sau robot de bucătărie până devin o pastă lichidă;

Strecoară pasta printr-o pânză de brânză sau sită fină pentru a separa sucul de pulpă;

Depozitează sucul la frigider, într-un recipient etanș de sticlă sau ceramică. Astfel, îl poți păstra până la trei zile.

Sucul proaspăt se prepară rapid și își păstrează majoritatea nutrienților, dar are dezavantajul că poate fi mai iritant pentru pielea sensibilă.

Sucul de ceapă fermentat este mai blând pentru scalp și considerat mai eficient decât cel proaspăt. Procesul de fermentație îi crește potența antioxidantă. Quercetina din compoziția cepei devine mai biodisponibilă, iar pH-ul sucului se apropie de cel al scalpului, reducând iritațiile. Totodată, fermentația generează noi enzime și vitamine benefice pentru păr.

Pentru a obține acest suc, tot ce trebuie să faci este să-l păstrezi la temperatura camerei timp de 72 de ore sau mai mult după preparare, într-un recipient etanș. El va avea un miros mai puternic decât cel proaspăt, dar nu trebuie să fie acru sau mucegăit. Dacă apare mucegai, nu îl folosi.

Tipul de ceapă folosit pentru obținerea sucului poate influența efectele sale. Ceapa galbenă are un conținut mai mare de sulf decât cea roșie sau albă. Pe de altă parte, ceapa roșie este mai bogată în antioxidanți.

Citește și: Cum să tai ceapa eficient și rapid fără lacrimi. Trucurile aprobate chiar și de medici. Ce spun specialiștii

Cum aplici sucul de ceapă pe păr

Urmează acești pași simpli pentru a folosi eficient sucul de ceapă ca remediu împotriva problemelor capilare:

Aplică sucul direct pe scalp cu o dischetă de bumbac sau cu o sticluță aplicatoare;

Masează ușor scalpul cu buricele degetelor. Folosește mișcări circulare pentru a stimula circulația sângelui;

Acoperă părul cu o cască de duș pentru a reține umezeala și a diminua mirosul de ceapă;

Lasă sucul să acționeze pe scalp timp de 5-30 de minute;

Spală bine părul cu un șampon delicat. Pentru eliminarea completă a mirosului, folosește puțină zeamă de lămâie.

Rezultatele acestui tratament naturist varia de la o persoană la alta, iar efectele vizibile pot apărea abia după câteva săptămâni de aplicări regulate.

Ce contraindicații are sucul de ceapă

În general, acest remediu natural este considerat sigur pentru păr, însă este contraindicat persoanelor alergice la ceapă. Această alergie este rară și se manifestă prin roșeață, mâncărime, iritații sau erupții cutanate.

Chiar și persoanele fără alergii pot experimenta iritații dacă au pielea sensibilă. De aceea, medicii recomandă următoarele:

Testează sucul pe o zonă mică de piele înainte de a-l aplica pe întregul scalp și observă reacțiile timp de 30 de minute;

Nu lăsa sucul de ceapă să acționeze peste noapte și nu îl aplica pe o perioadă îndelungată;

Întrerupe utilizarea dacă ai senzație de arsură, mâncărime puternică sau roșeață excesivă.

Anumite medicamente, cum ar fi aspirina, cresc sensibilitatea pielii și pot amplifica efectele iritante ale sucului de ceapă. Acest remediu nu se utilizează pe scalpul cu răni sau dermatite severe.

Sucul de ceapă nu este un tratament pentru chelia genetică, denumită științific alopecie androgenetică.

Citește și: Care e secretul unui păr lung și mătăsos. Dermatologii spun care sunt factorii care influențează creșterea rapidă a părului

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.