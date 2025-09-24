Medicool sezonul 9, 24 septembrie 2025. Secrete naturiste pentru sănătatea scalpului și prevenirea căderii părului

Episodul 13 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 24 septembrie 2025. Mihail Pautov alături de invitata sa Moașa Vania Limban, vorbesc despre leacuri naturiste simple și accesibile, de la plante și uleiuri, până la obiceiuri de îngrijire care pot susține sănătatea scalpului și pot preveni căderea părului. Descoperă cum poți integra aceste remedii în rutina ta zilnică pentru a te bucura de un păr mai rezistent și mai strălucitor.

Miercuri, 24.09.2025, 18:41