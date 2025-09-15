Obiceiuri de dimineață care pot reduce colesterolul. Ce sfaturi poți urma pentru a menține niveluri optime

Colesterolul ridicat este un factor de risc pentru boli cardiovasculare, cum ar fi bolile de inimă și accidentul vascular cerebral. Deseori, poți identifica aceasta problemă doar în urma unor analize deoarece, în general, nu provoacă simptome. Pentru a-i diminua nivelurile, poți adopta mai multe metode de prevenție încă de la primele ore ale zilei. Citește despre obiceiuri de dimineață care pot reduce colesterolul.

Există mai multe metode simple asociate mai multor aspecte asociate stilului de viață, inclusiv dietei, care pot ajuta la gestionarea nivelurilor de colesterol ridicat. Un moment bun pentru a le pune în aplicare poate fi de la primele ore ale dimineții.

Obiceiuri de dimineață care pot reduce colesterolul

Modificările mici, dar importante, ale obiceiurilor tale de dimineață pot fi modalități durabile de a-ți echilibra nivelul de colesterol și a-ți susține sănătatea inimii. Acestea pot fi aplicate ușor și pot fi eficiente în reducerea excesului acestei substanțe.

În medie, se recomandă ca nivelurile de colesterol să se încadreze în aproximativ: 200 pentru colesterolul total, peste 60 – HDL – colesterolul bun și colesterolul LDL – sub 100.

Dacă nivelurile de colesterol se mențin ridicate, este indicat să ceri sfatul unui medic pentru a-ți organiza un plan de gestionarea al acestei probleme.

Poți include mai multe fibre solubile în alimentație

Includerea fibrelor solubile la micul dejun se regăsește printre cele mai eficiente moduri de a diminua colesterolul LDL, mai exact de colesterol rău. Fibrele solubile se pot asocia cu particulele de colesterol din sistemul digestiv, de aceea pot contribui la eliminarea acestora din organism înainte de a intra în sânge.

Poți consuma mai multe alimente vegetale

Este important să consumi constant alimente vegetale. Alimentele pe bază de plante precum fructele, legumele, cerealele integrale, leguminoasele, nucile și semințele oferă o serie de beneficii pentru reducerea colesterolului. Acestea se caracterizează printr-un conținut bogat în fibre care pot reduce colesterolul și concentrații ridicate de antioxidanți, vitamine și minerale. Sterolii și stanolii vegetali, prezenți în multe alimente vegetale, pot bloca absorbția colesterolului în intestine, conform Eating Well.

Consumă mai multe grăsimi benefice pentru inimă

Consumul unei cantități ridicate de grăsimi benefice pentru inimă se numără printre aceste obiceiuri de dimineață care pot reduce colesterolul. Dietele bogate în alimente de origine animală, cum ar fi carnea de vită, carnea de pui, carnea de porc, fructele de mare, ouăle și produsele lactate pot crește nivelul de colesterolul. Dacă dorești să-ți influențezi nivelurile de colesterol, poți consuma grăsimi nesaturate sănătoase pentru inimă.

În general, este de preferat să consumi grăsimi mononesaturate din alimente precum avocado, unt de migdale și unt de arahide, care pot ajuta la reducerea colesterolului LDL, denumit și colesterol rău, și pot crește, în același timp, colesterolul HDL, denumit și colesterol bun.

Poți bea ceai verde

Ceaiul verde se caracterizează prin concentrații ridicate de antioxidanți numiți catechine, care pot diminua nivelul de colesterol LDL. Poți bea de dimineață o ceașcă cu ceai verde în loc de cafea. Consumul regulat poate echilibra constant colesterolul LDL, potrivit Times of India.

Poți face mai multă mișcare

Activitatea fizică se regăsește printre aceste obiceiuri de dimineață care pot reduce colesterolul și poate întări sănătatea inimii. Exercițiile fizice constante pot reduce colesterolul LDL și grăsimile din sânge, care mai poartă denumirea de trigliceride. Totodată, pot crește colesterolul HDL.

