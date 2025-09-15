Antena Căutare
Home Lifestyle Health Obiceiuri de dimineață care pot reduce colesterolul. Ce sfaturi poți urma pentru a menține niveluri optime

Obiceiuri de dimineață care pot reduce colesterolul. Ce sfaturi poți urma pentru a menține niveluri optime

Colesterolul ridicat este un factor de risc pentru boli cardiovasculare, cum ar fi bolile de inimă și accidentul vascular cerebral. Deseori, poți identifica aceasta problemă doar în urma unor analize deoarece, în general, nu provoacă simptome. Pentru a-i diminua nivelurile, poți adopta mai multe metode de prevenție încă de la primele ore ale zilei. Citește despre obiceiuri de dimineață care pot reduce colesterolul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Septembrie 2025, 10:05 | Actualizat Luni, 15 Septembrie 2025, 10:28
Obiceiuri de dimineață care pot reduce colesterolul. Ce sfaturi poți urma pentru a menține niveluri optime | Shutterstock

Există mai multe metode simple asociate mai multor aspecte asociate stilului de viață, inclusiv dietei, care pot ajuta la gestionarea nivelurilor de colesterol ridicat. Un moment bun pentru a le pune în aplicare poate fi de la primele ore ale dimineții.

Obiceiuri de dimineață care pot reduce colesterolul

Modificările mici, dar importante, ale obiceiurilor tale de dimineață pot fi modalități durabile de a-ți echilibra nivelul de colesterol și a-ți susține sănătatea inimii. Acestea pot fi aplicate ușor și pot fi eficiente în reducerea excesului acestei substanțe.

În medie, se recomandă ca nivelurile de colesterol să se încadreze în aproximativ: 200 pentru colesterolul total, peste 60 – HDL – colesterolul bun și colesterolul LDL – sub 100.

Articolul continuă după reclamă

Dacă nivelurile de colesterol se mențin ridicate, este indicat să ceri sfatul unui medic pentru a-ți organiza un plan de gestionarea al acestei probleme.

Poți include mai multe fibre solubile în alimentație

Includerea fibrelor solubile la micul dejun se regăsește printre cele mai eficiente moduri de a diminua colesterolul LDL, mai exact de colesterol rău. Fibrele solubile se pot asocia cu particulele de colesterol din sistemul digestiv, de aceea pot contribui la eliminarea acestora din organism înainte de a intra în sânge.

CITEȘTE ȘI: Ghid de Începători pentru o dietă fără colesterol. Ce trebuie să știi​

Poți consuma mai multe alimente vegetale

Este important să consumi constant alimente vegetale. Alimentele pe bază de plante precum fructele, legumele, cerealele integrale, leguminoasele, nucile și semințele oferă o serie de beneficii pentru reducerea colesterolului. Acestea se caracterizează printr-un conținut bogat în fibre care pot reduce colesterolul și concentrații ridicate de antioxidanți, vitamine și minerale. Sterolii și stanolii vegetali, prezenți în multe alimente vegetale, pot bloca absorbția colesterolului în intestine, conform Eating Well.

Consumă mai multe grăsimi benefice pentru inimă

Consumul unei cantități ridicate de grăsimi benefice pentru inimă se numără printre aceste obiceiuri de dimineață care pot reduce colesterolul. Dietele bogate în alimente de origine animală, cum ar fi carnea de vită, carnea de pui, carnea de porc, fructele de mare, ouăle și produsele lactate pot crește nivelul de colesterolul. Dacă dorești să-ți influențezi nivelurile de colesterol, poți consuma grăsimi nesaturate sănătoase pentru inimă.

În general, este de preferat să consumi grăsimi mononesaturate din alimente precum avocado, unt de migdale și unt de arahide, care pot ajuta la reducerea colesterolului LDL, denumit și colesterol rău, și pot crește, în același timp, colesterolul HDL, denumit și colesterol bun.

Poți bea ceai verde

Ceaiul verde se caracterizează prin concentrații ridicate de antioxidanți numiți catechine, care pot diminua nivelul de colesterol LDL. Poți bea de dimineață o ceașcă cu ceai verde în loc de cafea. Consumul regulat poate echilibra constant colesterolul LDL, potrivit Times of India.

Poți face mai multă mișcare

Activitatea fizică se regăsește printre aceste obiceiuri de dimineață care pot reduce colesterolul și poate întări sănătatea inimii. Exercițiile fizice constante pot reduce colesterolul LDL și grăsimile din sânge, care mai poartă denumirea de trigliceride. Totodată, pot crește colesterolul HDL.

CITEȘTE ȘI: Cea mai bună legumă pentru scăderea colesterolului recomandată de un nutriționist

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

Semne că te antrenezi prea mult. Când este nevoie să te odihnești...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce pensie ia lună de lună de la statul român milionarul cu un salariu de 33.000 de euro Ce pensie ia lună de lună de la statul român milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
Observatornews.ro Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Neatza de Weekend, 14 septembrie 2025. Cătălin Bordea şi Nelu Cortea, detalii savuroase din culisele emisiunii The Ticket
Neatza de Weekend, 14 septembrie 2025. Cătălin Bordea şi Nelu Cortea, detalii savuroase din culisele emisiunii The Ticket Duminica, 14.09.2025, 14:28
The Ticket, Sezonul 1, 13 septembrie 2025. Câte femei a avut Mihai Bendeac? Popeye Maramureșanu, mărturisiri pline de umor The Ticket, Sezonul 1, 13 septembrie 2025. Câte femei a avut Mihai Bendeac? Popeye Maramureșanu, mărturisiri pline de umor Sambata, 13.09.2025, 23:32 Hello Chef sezonul 10, 13 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Dani Oțil Hello Chef sezonul 10, 13 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Dani Oțil Sambata, 13.09.2025, 15:00 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10
Mai multe
Citește și
Semne că te antrenezi prea mult. Când este nevoie să te odihnești
Semne că te antrenezi prea mult. Când este nevoie să te odihnești
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Ce este ruminația mentală. Ce efecte are și cum o putem controla
Ce este ruminația mentală. Ce efecte are și cum o putem controla
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate,... Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x