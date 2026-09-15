Antena Căutare
Home Showbiz Vedete EXCLUSIV | Când va fi înmormântată Mădălina Apostol. Fiul său, Tony, a făcut primele declarații despre funeraliile mamei sale

EXCLUSIV | Când va fi înmormântată Mădălina Apostol. Fiul său, Tony, a făcut primele declarații despre funeraliile mamei sale

Fiul Mădălinei Apostol, Tony, a făcut declarații în exclusivitate pentru Antena Stars. Ce a spus despre funeraliile mamei sale.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 11:34 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 12:17
EXCLUSIV | Când va fi înmormântată Mădălina Apostol. Fiul său, Tony, a făcut primele declarații despre funeraliile mamei sale | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Fiul Mădălinei Apostol, Tony, a făcut declarații în exclusivitate pentru Antena Stars după pierderea mamei sale. Tânărul a vorbit despre perioada dureroasă pe care o traversează familia, dar și despre funeraliile celei care i-a fost mamă. Tony a transmis un mesaj emoționant și în mediul online, acolo unde a publicat mai multe fotografii alături de Mădălina Apostol.

Când va fi înmormântată Mădălina Apostol

Ulterior, fiul vedetei a repostat pe contul său de Instagram un mesaj transmis de Raluca Tatu, prin care au fost anunțate detalii despre locul și ora la care cei care au cunoscut-o pe Mădălina îi pot aduce un ultim omagiu.

„Cu profundă durere în suflet vă anunțăm că Mada va fi depusă marți, 15 septembrie, începând cu ora 14:00, la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piața Muncii, Bulevardul Basarabia nr. 2, vizavi de Registrul Comerțului. Cei care au cunoscut-o, au iubit-o și doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați să-și ia rămas bun de la ea”, se arată în mesajul publicat în mediul online.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: „Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt

Astfel, cei care au îndrăgit-o pe Mădălina Apostol și care vor să-i fie alături familiei în aceste momente dificile sunt așteptați marți, 15 septembrie, la biserica din zona Piața Muncii.

Tony, declarații în exclusivitate despre înmormântarea Mădălinei Apostol

În cadrul declarațiilor făcute pentru Antena Stars, Tony a dezvăluit și când va avea loc înmormântarea mamei sale. Tânărul a mărturisit că familia trece printr-o perioadă extrem de grea și că toți cei apropiați încearcă să se sprijine reciproc după pierderea Mădălinei Apostol.

„Toți suntem îndurerați, toți încercăm să fim aproape unul de celălalt și să trecem peste. Toți apropiații ei și oamenii care au știut-o vor fi și la înmormântare joi”, a declarat Tony, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Fiul Mădălinei Apostol a ales să împărtășească și câteva amintiri cu mama sa în mediul online. Fotografiile publicate pe Instagram surprind momente alături de aceasta și vin într-o perioadă în care familia și cei care au cunoscut-o încearcă să facă față pierderii.

Citește și: EXCLUSIV. Ce le-ar fi spus Mădălina Apostol apropiaților după prima tentativă de suicid. Cum ar fi explicat ce s-a întâmplat

Pentru Tony și pentru apropiații Mădălinei Apostol urmează zile extrem de dificile. Marți, cei care au cunoscut-o sunt așteptați să-i aducă un ultim omagiu, iar joi va avea loc ceremonia de înmormântare, potrivit declarațiilor făcute de fiul acesteia pentru Antena Stars.

„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt... Primele imagini cu sicriul Mădălinei Apostol, depus la capelă. Detaliul observat pe crucea de la căpătâiul ei...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc! Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc!
Observatornews.ro Apartament cu trei camere la 48.000 de euro într-un oraş din România. Detaliul neobişnuit din anunțul ANAF Apartament cu trei camere la 48.000 de euro într-un oraş din România. Detaliul neobişnuit din anunțul ANAF
Antena 3 Cele mai spectaculoase și mai ciudate ținute de la Emmy 2026. Zendaya a fost regina serii, iar Selena Gomez a strălucit în auriu Cele mai spectaculoase și mai ciudate ținute de la Emmy 2026. Zendaya a fost regina serii, iar Selena Gomez a strălucit în auriu
SpyNews Cum și-a pregătit Mădălina Apostol sfârșitul! Unde și-a lăsat fetița și ce i-a spus înainte de a face gestul necugetat. Dezvăluiri exclusive! Cum și-a pregătit Mădălina Apostol sfârșitul! Unde și-a lăsat fetița și ce i-a spus înainte de a face gestul necugetat. Dezvăluiri exclusive!
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Comentarii


Citește și
Fiul Mădălinei Apostol, imagini emoționante alături de mama lui. Ce melodii a ales pentru fotografiile cu ea
Fiul Mădălinei Apostol, imagini emoționante alături de mama lui. Ce melodii a ales pentru fotografiile cu ea
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
O fostă jurnalistă Antena Stars, stabilită în SUA, a primit un diagnostic dur. „Medicii mi-au spus că…”
O fostă jurnalistă Antena Stars, stabilită în SUA, a primit un diagnostic dur. „Medicii mi-au spus că…”
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x