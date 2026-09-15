Fiul Mădălinei Apostol, Tony, a făcut declarații în exclusivitate pentru Antena Stars. Ce a spus despre funeraliile mamei sale.

EXCLUSIV | Când va fi înmormântată Mădălina Apostol. Fiul său, Tony, a făcut primele declarații despre funeraliile mamei sale | Instagram

Fiul Mădălinei Apostol, Tony, a făcut declarații în exclusivitate pentru Antena Stars după pierderea mamei sale. Tânărul a vorbit despre perioada dureroasă pe care o traversează familia, dar și despre funeraliile celei care i-a fost mamă. Tony a transmis un mesaj emoționant și în mediul online, acolo unde a publicat mai multe fotografii alături de Mădălina Apostol.

Când va fi înmormântată Mădălina Apostol

Ulterior, fiul vedetei a repostat pe contul său de Instagram un mesaj transmis de Raluca Tatu, prin care au fost anunțate detalii despre locul și ora la care cei care au cunoscut-o pe Mădălina îi pot aduce un ultim omagiu.

„Cu profundă durere în suflet vă anunțăm că Mada va fi depusă marți, 15 septembrie, începând cu ora 14:00, la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piața Muncii, Bulevardul Basarabia nr. 2, vizavi de Registrul Comerțului. Cei care au cunoscut-o, au iubit-o și doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați să-și ia rămas bun de la ea”, se arată în mesajul publicat în mediul online.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: „Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt

Astfel, cei care au îndrăgit-o pe Mădălina Apostol și care vor să-i fie alături familiei în aceste momente dificile sunt așteptați marți, 15 septembrie, la biserica din zona Piața Muncii.

Tony, declarații în exclusivitate despre înmormântarea Mădălinei Apostol

În cadrul declarațiilor făcute pentru Antena Stars, Tony a dezvăluit și când va avea loc înmormântarea mamei sale. Tânărul a mărturisit că familia trece printr-o perioadă extrem de grea și că toți cei apropiați încearcă să se sprijine reciproc după pierderea Mădălinei Apostol.

„Toți suntem îndurerați, toți încercăm să fim aproape unul de celălalt și să trecem peste. Toți apropiații ei și oamenii care au știut-o vor fi și la înmormântare joi”, a declarat Tony, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Fiul Mădălinei Apostol a ales să împărtășească și câteva amintiri cu mama sa în mediul online. Fotografiile publicate pe Instagram surprind momente alături de aceasta și vin într-o perioadă în care familia și cei care au cunoscut-o încearcă să facă față pierderii.

Citește și: EXCLUSIV. Ce le-ar fi spus Mădălina Apostol apropiaților după prima tentativă de suicid. Cum ar fi explicat ce s-a întâmplat

Pentru Tony și pentru apropiații Mădălinei Apostol urmează zile extrem de dificile. Marți, cei care au cunoscut-o sunt așteptați să-i aducă un ultim omagiu, iar joi va avea loc ceremonia de înmormântare, potrivit declarațiilor făcute de fiul acesteia pentru Antena Stars.