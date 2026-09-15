Radu Vâlcan, pus într-o ipostază neașteptată de Adela Popescu. Ce îl roagă soția lui să facă: „Sunt un tip rușinos” | VIDEO

Radu Vâlcan a fost pus într-o ipostază mai puțin obișnuită pentru fanii săi, chiar de către soția Adela Popescu. Ce s-a întâmplat.

Radu Vâlcan și Adela Popescu au atras atenția la premiera filmului în care actrița este implicată, iar unul dintre momentele serii a fost chiar în spatele aparatului foto. Deși este obișnuit să fie el cel fotografiat și să se afle în lumina reflectoarelor, Radu a ajuns, de această dată, în postura de fotograf pentru soția sa.

Radu Vâlcan, pus într-o ipostază neașteptată de Adela Popescu

Adela Popescu i-a înmânat telefonul și l-a rugat să-i facă poze. Fără să stea prea mult pe gânduri, Radu Vâlcan a acceptat misiunea și s-a pus pe treabă. Momentul a fost remarcat și de reporterul de la Antena Stars, care l-a întrebat dacă îi place să facă astfel de lucruri pentru soția lui.

Răspunsul prezentatorului a venit cu umor. Radu a explicat că se pricepe și la fotografie, nu doar la gătit, lăsând să se înțeleagă că nu este deloc străin de activitățile pe care trebuie să le facă atunci când Adela are nevoie de el.

Radu Vâlcan recunoaște că se pricepe la poze, dar spune că este timid

Întrebat dacă îi place să fie cel care face fotografiile, Radu Vâlcan a găsit rapid o comparație amuzantă și a spus că știe să facă poze, pe lângă faptul că se descurcă și la mâncare. Replica sa a scos în evidență latura relaxată a relației pe care o are cu Adela Popescu.

Deși este o figură cunoscută în televiziune, Radu a ținut să precizeze că, dincolo de imaginea sa publică, este un om timid. Astfel, situația de la premiera filmului a avut o notă aparte: Radu era în centrul atenției, dar în același timp prefera să rămână într-un rol mai discret.

Pentru cei doi, astfel de gesturi par să facă parte din dinamica firească a cuplului. Adela a avut nevoie de câteva fotografii, iar Radu a fost cel care s-a ocupat de ele. Chiar dacă pentru public poate părea un detaliu banal, momentul a oferit o imagine mai puțin formală asupra relației lor.

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Radu Vâlcan este obișnuit cu camerele de filmat și cu evenimentele mondene, însă declarația despre timiditate arată că expunerea publică nu înseamnă neapărat că se simte confortabil în orice situație. De această dată, însă, a acceptat fără probleme rolul de fotograf al soției sale.

Iar dacă Adela Popescu are nevoie de cineva care să-i facă poze la un eveniment, se pare că Radu Vâlcan este pregătit să intervină. Cu puțin umor și cu suficientă încredere în propriile abilități, prezentatorul a demonstrat că lista lucrurilor la care se pricepe nu se oprește la televiziune sau bucătărie.