Mădălina Apostol a murit, iar primele imagini de la capelă au fost surprinse marți. Detaliul observat la sicriul și crucea iubitei lui Nick Rădoi.

Primele imagini cu sicriul Mădălinei Apostol, depus la capelă. Detaliul observat pe crucea de la căpătâiul ei | Instagram

Mădălina Apostol a murit, iar în aceste momente familia și cei care au cunoscut-o trec prin clipe cumplite. Iubita lui Nick Rădoi a fost depusă marți, 15 septembrie, la capela Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piața Muncii.

Primele imagini surprinse la capela bisericii arată momentul în care sicriul regretatei Mădălina Apostol este transportat în interior, acolo unde cei care au iubit-o îi pot aduce un ultim omagiu.

Primele imagini cu sicriul Mădălinei Apostol

Anunțul privind depunerea Mădălinei Apostol la capelă a fost făcut în mediul online, printr-un mesaj emoționant transmis de apropiații acesteia.

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„Cu profundă durere în suflet vă anunțăm că Mada va fi depusă marți, 15 septembrie, începând cu ora 14:00, la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piața Muncii, Bulevardul Basarabia nr. 2, vizavi de Registrul Comerțului. Cei care au cunoscut-o, au iubit-o și doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați să-și ia rămas bun de la ea”, se arată în mesajul publicat în mediul online.

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Detaliul observat pe crucea de la căpătâiul ei

În exclusivitate, au fost surprinse primele imagini cu sicriul Mădălinei Apostol. Iubita lui Nick Rădoi a fost transportată la capela Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piața Muncii, situată pe Bulevardul Basarabia nr. 2, vizavi de Registrul Comerțului.

Familia regretatei Mădălina Apostol a ales pentru aceasta un sicriu alb. În imaginile surprinse în momentul în care sicriul este transportat în capelă, capacul este închis, iar apropiații se ocupă de pregătirile pentru depunerea acesteia.

Fotografiile surprind momentul în care Mădălina Apostol este depusă la capelă, înainte ca cei care au cunoscut-o să poată veni să-și ia rămas-bun. Un detaliu care atrage atenția este crucea aleasă pentru regretata vedetă. Familia a optat pentru o cruce albă, amplasată la căpătâiul Mădălinei, în ton cu sicriul ales pentru aceasta.

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Atmosfera este una apăsătoare, iar familia și apropiații se pregătesc pentru zile extrem de dificile. Cei care au cunoscut-o pe Mădălina Apostol sunt așteptați la capelă pentru a-i aduce un ultim omagiu și pentru a fi alături de familia îndurerată.

Mădălina Apostol va fi înmormântată joi

Funeraliile Mădălinei Apostol vor continua joi, atunci când va avea loc înmormântarea. Fiul acesteia, Tony, a făcut declarații în exclusivitate pentru Antena Stars și a vorbit despre durerea prin care trece familia după pierderea mamei sale.

Tânărul a mărturisit că toți cei apropiați încearcă să fie unul lângă celălalt în această perioadă și să găsească puterea de a trece peste momentul cumplit.

„Toți suntem îndurerați, toți încercăm să fim aproape unul de celălalt și să trecem peste. Toți apropiații ei și oamenii care au știut-o vor fi și la înmormântare joi”, a declarat Tony, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Marți este ziua în care cei care au iubit-o pe Mădălina Apostol îi pot aduce un ultim omagiu la capela Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena, iar joi familia, prietenii și apropiații se vor reuni pentru a o conduce pe ultimul drum.

Pentru cei care au cunoscut-o, aceste momente reprezintă un ultim rămas-bun de la Mădălina Apostol, iar familia se pregătește să treacă prin una dintre cele mai grele zile.

UPDATE: 12:05

La ora prânzului un preot a ajuns la capela unde a fost depus sicriul Mădălinei Apostol.