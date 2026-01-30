Antena Căutare
Home Lifestyle Health (P) Congestia nazală (nasul înfundat) și rinoreea: ce este, tratamente, cauze

(P) Congestia nazală (nasul înfundat) și rinoreea: ce este, tratamente, cauze

Congestia nazală (nasul înfundat) reprezintă un simptom care apare atunci când mucoasa nazală și a sinusurilor paranazale își mărește grosimea din cauza vaselor de sânge inflamate de la acest nivel (se congestionează), iar respirația nazală devine dificilă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 30 Ianuarie 2026, 16:59 | Actualizat Vineri, 30 Ianuarie 2026, 17:04
Descoperă totul despre congestia nazală și prevenirea ei | pixabay.com

Odată cu senzația de nas înfundat poate apărea o secreție. Congestia și secreția nazală reprezintă probleme comune care de obicei sunt asociate, dar pot să apară și independent una de cealaltă.

Cauze și caracteristici ale congestiei nazale și ale rinoreei:

Sinuzita acută (infecția unui sinus recent instalată)
- Secreție mucoasă sau purulentă, adeseori unilaterală;
- Uneori, un gust metalic sau neplăcut, durere facială sau cefalee, eritem sau sensibilitate a zonelor de deasupra sinusurilor maxilare sau frontale;
- Fără prurit și iritație a faringelui sau a ochilor.

Alergii

Articolul continuă după reclamă

- Secreție apoasă, strănut, lăcrimare și prurit ocular;
- Mucoasa nazală palidă;
- Adeseori, simptomele apar sezonier sau în urma expunerii la posibili factori declanșatori.

Abuz de decongestionante

- Congestie de rebound când se oprește administrarea de decongestionante;
- Mucoasa nazală palidă.

Corp străin intranazal (în special la copii)

- Secreție unilaterală urât mirositoare, uneori cu striuri de sânge.

Rinita vasomotorie

- Secreție apoasă recidivantă, strănut, mucoasa nazală roșie;
- Nu se identifică factori declanșatori.

Infecție virală de căi respiratorii superioare

- Secreție apoasă, însoțită de faringită, stare generală modificată și mucoasa nazală eritematoasă (roșie).

Modificări anatomice și anomalii de structură

- Cel mai frecvent este vorba de polipi (sau vegetații adenoide), specifici perioadei copilăriei. Prezența lor duce la respirație orală cvasipermanentă (copilul respiră pe gură mai tot timpul), facies caracteristic adenoidian, disconfort în special în timpul somnului.

Ce putem face până ajungem la farmacist sau la medic pentru tratament specific?

Putem consulta categoria Medicamente pe Afectiuni pentru a ne orienta asupra opțiunilor disponibile, organizate în funcție de tipul simptomelor, astfel încât să înțelegem mai bine ce soluții pot fi potrivite fiecărei situații.

Pentru sugari și copii mici

- Igiena nasului. Se folosește ser fiziologic sau apă de mare, care puse în nas înmoaie secrețiile nazale, acestea putând fi eliminate mai ușor. Dacă copilul este mic și nu știe să sufle nasul, există instrumente care ajută la extragerea secrețiilor (pompițele de nas sau aspiratorul nazal din farmacie). Așezați copilul pe spate și puneți-i un prosop rulat sub umeri. Picurați-i două sau trei picături din soluția salină în fiecare nară. Așteptați 30–60 de secunde. Întoarceți copilul pe burtică pentru a ajuta mucusul să se scurgă. Ștergeți secrețiile cu un șervețel. Nu încercați să introduceți vreun tampon de bumbac sau altceva în nările copilului;

- Umidificarea aerului cu umidificator de cameră care să asigure o umiditate de 40–60%;

- Uleiuri esențiale cu efect decongestionant puse în aparat de cameră sau pe o batistă în apropierea copilului, nu direct pe piele;

- Îndepărtarea potențialilor alergeni: animale de casă, perne și pilote cu puf, evitarea fumului de țigară, cosmeticelor, parfumurilor de cameră, plantelor;

- Ridicați capul patului copilului dumneavoastră. Încurajați copilul să consume multe lichide: lapte matern sau formulă. Copiii mari pot bea și alt gen de lichide, dar fără zahăr;

- Înainte de culcare, puteți ține copilul în baia în care ați dat drumul la dușul cu apă caldă. Respirarea aburilor calzi ajută la fluidizarea secrețiilor și diminuează congestia nazală;

- Spray-urile nazale și medicamentele pentru raceala și tuse se vor folosi în cazul copiilor sub doi ani, doar la recomandarea medicului.

În cazul nasului înfundat, părinții se pot adresa farmacistului, medicului de familie, medicului pediatru sau medicului ORL-ist.

Pentru copii mai mari și adulți

Cea mai bună cale pentru a trata congestia și secreția nazală constă în tratamentul afecțiunilor subiacente.

Ameliorarea simptomelor se obține cu:

• decongestionanți topici: oximetazolina - 2 pufuri în fiecare nară de 2 ori pe zi, timp de 3 zile pentru a evita congestia de rebound;
• decongestionanți orali: pseudoefedrina;
• antihistaminice (tablete) pentru congestia nazală din rinoreea virală;
• antihistaminice sau corticosteroizi topici pentru congestia și rinoreea alergică.

Antihistaminicele orale se administrează pentru simptomele produse de o infecție virală sau de o reacție alergică, de exemplu difenhidramina pentru răceli. Pot reduce cantitatea de mucus.

Atenție, unele antihistaminice pot determina somnolență. Aceste medicamente nu tratează boala care a cauzat congestia nazală. Multe dintre medicamentele fără prescripție medicală antialergice și cele pentru răceală conțin mai multe substanțe. De aceea, este bine să citiți cu atenție prospectul și să alegeți medicamentul corect.

Recomandări pentru pacienți:

Nu toate situațiile de congestie nazală și/sau rinoree necesită consult medical. Este recomandată prezentarea la medic atunci când:

• rinoreea (secreția) este unilaterală și în mod special dacă este purulentă sau sangvinolentă;
• se asociază durere la nivelul feței sau senzație de tensiune;
• vârsta copilului este sub 3 luni;
• apar dureri de urechi (otalgie) – scăderea auzului;
• apare febră înaltă (peste 39 de grade).

DE REȚINUT:

- cele mai multe cazuri de congestie nazală și rinoree sunt cauzate de alergii sau infecții de căi respiratorii superioare;

- la copii, trebuie avută în vedere posibilitatea prezenței unui corp străin în nas;

- de asemenea, trebuie avută în vedere congestia de rebound în cazul suprautilizării spray-urilor decongestionante.

Sarcină după 35 de ani? Medicul specialist explică riscurile medicale...
Înapoi la Homepage
AS.ro Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Observatornews.ro Un oraş din România a anunţat că şterge toate datoriile mici ale tuturor locuitorilor Un oraş din România a anunţat că şterge toate datoriile mici ale tuturor locuitorilor
Antena 3 Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
SpyNews Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Sarcină după 35 de ani? Medicul specialist explică riscurile medicale
Sarcină după 35 de ani? Medicul specialist explică riscurile medicale
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
(P) Aparatul dentar Invisalign, cea mai elegantă soluție pentru îndreptarea dinților
(P) Aparatul dentar Invisalign, cea mai elegantă soluție pentru îndreptarea dinților
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei...
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x