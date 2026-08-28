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(P) Cum alegi lentilele de contact potrivite dacă ai ochii uscați: materiale, permeabilitate și dioptrii

Sindromul ochilor uscați a devenit una dintre cele mai frecvente afecțiuni oftalmologice în era digitală, fiind accentuat de orele lungi petrecute în fața monitoarelor, de utilizarea sistemelor de aer condiționat și de poluarea urbană.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 28 August 2026, 13:46 | Actualizat Vineri, 28 August 2026, 13:49
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Pentru persoanele care necesită corecție optică, această problemă ridică o provocare majoră: cum poți purta lentile de contact fără să te confrunți cu senzația de nisip în ochi, roșeață sau usturime la finalul zilei?

Deși, în trecut, diagnosticul de ochi uscați însemna renunțarea definitivă la lentilele de contact, evoluția tehnologiei optice din ultimii ani a schimbat radical situația. Astfel, alegerea corectă a materialului, înțelegerea transmisibilității oxigenului și stabilirea dioptriilor adecvate permit menținerea unui confort vizual excelent pe tot parcursul zilei.

Mai mult, purtătorii care își doresc și o schimbare de estetică pot opta pentru lentile de contact colorate cu dioptrii fabricate din materiale moderne, cu permeabilitate ridicată la oxigen, care mențin hidratarea ochiului. Tehnologiile actuale de fabricație permit integrarea pigmenților de culoare în interiorul matricei materialului, împiedicând contactul direct al vopselei cu suprafața oculară și asigurând o trecere optimă a oxigenului către cornee.

Hidrogel vs silicon-hidrogel: ce material alegi pentru ochi sensibili?

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Prima decizie tehnică pe care trebuie să o iei când te confrunți cu uscăciunea oculară este selectarea materialului din care este realizată lentila. În optica medicală există două mari categorii de polimeri folosiți:

  • Lentilele din hidrogel: acesta este un material clasic, moale și flexibil, apreciat pentru confortul inițial ridicat la aplicare. Cu toate acestea, hidrogelul funcționează pe baza conținutului de apă: cu cât conținutul de apă este mai mare, cu atât lentila transmite mai mult oxigen. Problema apare în mediile uscate, unde apa din lentilă începe să se evapore. Pentru a-și menține structura, lentila din hidrogel începe să absoarbă filmul lacrimal natural al ochiului, agravând senzația de uscăciune spre seară.
  • Lentilele din silicon-hidrogel: acesta reprezintă standardul recomandat de optometriști pentru ochii cu tendință de uscare. Adăugarea siliconului permite oxigenului să treacă direct prin material, fără a depinde exclusiv de apa din lentilă. Transmisibilitatea oxigenului este de până la 5 ori mai mare la silicon-hidrogel comparativ cu hidrogelul clasic, reducând hipoxia corneeană și menținând ochiul limpede și sănătos.

Permeabilitatea la oxigen și conținutul de apă: un echilibru fin

Atunci când studiezi fișa tehnică a unui produs optic, doi parametri sunt esențiali pentru gestionarea sindromului de ochi uscat:

  • Coeficientul Dk/t: indică nivelul de oxigenare. Pentru un ochi uscat, se recomandă lentile cu un coeficient Dk/t ridicat, de peste 80-100 unități.
  • Agentul de hidratare integrat: multe produse moderne conțin molecule de umectare (cum ar fi acidul hialuronic) încorporate în matricea lentilei, care eliberează treptat umiditate la fiecare clipire.

Echilibrul dintre acești parametri previne evaporarea rapidă a lacrimilor și reduce frecarea dintre pleoapă și suprafața ochiului.

Frecvența de înlocuire: de ce lentilele de o zi sunt ideale

Pentru ochiul sensibil, acumularea de depozite proteice și lipidice din filmul lacrimal pe suprafața lentilei reprezintă o sursă principală de iritație. Din acest motiv, regimul de purtare joacă un rol esențial:

  • Lentilele de o zi (de unică folosință): sunt recomandate ca fiind cea mai igienică și confortabilă opțiune. Fiecare pereche este sterilă, subțire și nu necesită soluții de curățare ce pot conține conservanți iritanți.
  • Lentilele lunare sau bilunare: necesită o rutină strictă de dezinfectare cu soluții multifuncționale sau pe bază de peroxid de hidrogen. Dacă optezi pentru această variantă, alege soluții fără conservanți, concepute special pentru ochi sensibili.

Când este timpul să faci o pauză?

Chiar și cu cele mai avansate tehnologii, un ochi care suferă de deshidratare severă are nevoie de momente de repaus. Utilizarea prelungită a ecranelor reduce frecvența clipitului de la 15-20 de clipiri pe minut la doar 5-7, accelerând ruperea filmului lacrimal.

Dacă senzația de disconfort persistă la aerul condiționat, alternativa cea mai sigură rămâne purtarea unor ochelari de vedere dotați cu tratamente antirreflex de calitate. Alternarea purtării lentilelor cu o pereche de rame bine ajustată permite corneei să se rehidrateze natural și previne complicațiile precum keratita.

Ghid de buget: cât costă corectarea vederii?

Atunci când analizezi opțiunile de corecție optică, factorul financiar este un alt element practic care influențează decizia finală. Calculul trebuie făcut pe termen mediu și lung, luând în considerare atât achiziția inițială, cât și cheltuielile recurente:

  • Ochelarii de vedere: reprezintă o investiție inițială medie spre ridicată (costul ramei combinat cu lentilele tratate), însă oferă cheltuieli de întreținere minime pe parcursul anilor (soluții simple de curățare și lavete). Sunt opțiunea ideală pentru utilizare zilnică și ore lungi la birou.
  • Lentilele de contact lunare: implică un cost inițial scăzut, dar generează un buget recurent moderat pentru achiziționarea cutiilor de schimb, a soluțiilor de dezinfectare și a picăturilor rehidratante. Sunt potrivite pentru un stil de viață activ și activități sportive.
  • Lentilele de contact de o zi: au un cost inițial mic per cutie, dar reprezintă cea mai costisitoare opțiune pe termen lung dacă sunt purtate zilnic. Totuși, oferă cel mai înalt nivel de igienă și confort pentru ochii extrem de sensibili.

Pentru majoritatea persoanelor cu ochi uscați, cea mai eficientă strategie - atât din punctul de vedere al sănătății oculare, cât și financiar - este abordarea hibridă: purtarea ochelarilor la birou și folosirea lentilelor în timpul liber sau la evenimente.

Sfaturi rapide pentru confort zilnic

  • Folosește lacrimi artificiale fără conservanți: aplică picături rehidratante compatibile cu lentilele de contact înainte de aplicare și pe parcursul zilei.
  • Aplică regula 20-20: la fiecare 20 de minute petrecute în fața ecranului, privește un obiect aflat la aproximativ 6 metri distanță timp de 20 de secunde și clipește conștient de câteva ori.
  • Setează corect umiditatea din cameră: utilizează un umidificator de aer în spațiile închise unde funcționează aerul condiționat sau căldura centralizată.
  • Consultă optometristul pentru măsurători exacte: dioptriile pentru lentile pot diferi de cele pentru ochelari din cauza distanței (distanța de la lentilă la suprafața ochiului).

Alegerea corectă a echipamentului optic nu trebuie să fie un proces de tatonare dureros. Înțelegând nevoile specifice ale ochiului tău și consultând un specialist pentru prescripția corectă a materialului și dioptriilor, poți beneficia de o vedere clară și de un confort desăvârșit în fiecare zi.

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